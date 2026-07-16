Ammanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadi

·30·Sport
Ammanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadi

Iordaniya poytaxti Ammanda o‘smirlar o‘rtasidagi dzyudo bo‘yicha Osiyo chempionati boshlanmoqda. Musobaqaning ilk kunida O‘zbekistonning 12 nafar yosh dzyudochisi medallar uchun kurashga kirishadi.

Birinchi kuni 8 vaznda g‘oliblar aniqlanadi

Chempionatning dastlabki kuni o‘g‘il bolalar o‘rtasida -50, -55, -60 va -66 kg, qizlar o‘rtasida esa -40, -44, -48 hamda -52 kg vazn toifalarida bellashuvlar o‘tkaziladi.

Xalqaro dzyudo federatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, musobaqada 110 nafar o‘g‘il bola va 64 nafar qiz ishtirok etmoqda. Saralash bahslari Toshkent vaqti bilan soat 13:00 da, final bloki esa 19:30 da boshlanadi.

Dastur

Toshkent vaqti

Saralash bahslari

13:00

Final bloki

19:30

O‘g‘il bolalar o‘rtasidagi juftliklar

Birinchi kuni O‘zbekistonning olti nafar o‘g‘il bola dzyudochisi tatamiga chiqadi.

Vazn

O‘zbekiston vakili

Dastlabki raqib

-50 kg

Akbar Sharipov

Yu-Yen Kao — Sanad Al-Zorba juftligi g‘olibi

-50 kg

Ma’murjon Abduvahobov

Haytam Al Salhi — Vijay Pagare juftligi g‘olibi

-55 kg

Bobur Yusupov

Sartak Mamagayn

-60 kg

Davlatbek Ahrorov

Ibrohim Al-Qadhi

-60 kg

Abubakr Sattorov

Buti Alhashmi

-66 kg

Akromjon Karimov

Ali Abdulloh

-50 kg vaznda ikki nafar, -60 kg toifasida ham ikki nafar o‘zbekistonlik sportchi ishtirok etadi. Bu ushbu vaznlarda medallar uchun imkoniyatni yanada oshiradi.

Iroda Sirojiddinova kurashni yarimfinaldan boshlaydi

Qizlar o‘rtasida O‘zbekiston sharafini olti nafar sportchi himoya qiladi. -40 kg vazndagi Iroda Sirojiddinova to‘g‘ridan to‘g‘ri yarimfinalga yo‘l olgan.

Vazn

O‘zbekiston vakili

Dastlabki raqib

-40 kg

Iroda Sirojiddinova

to‘g‘ridan to‘g‘ri yarimfinalda

-44 kg

Alina Kolyucheva

Munira Manasbekova

-44 kg

Dilafruz Boltaboyeva

Shen Ting-Yu — Lyan Al-Jabali juftligi g‘olibi

-48 kg

Charos Hikmatova

Ritaj Al-Jabali — Layzenri Okta juftligi g‘olibi

-48 kg

Mohinur Ollaberganova

Malak Alshayer — Diviya Makvana juftligi g‘olibi

-52 kg

Kumushbibi Ergasheva

Kushki Mahsa

Ayniqsa, -44 va -48 kg vaznlarda ikkitadan vakilimiz qatnashishi ichki raqobat va medal imkoniyatini kuchaytiradi.

Qit’aning 20 davlati bir tatamida

Osiyo chempionatida O‘zbekiston sportchilari Xitoy Taypeyi, Iordaniya, Suriya, Hindiston, Yaman, BAA, Quvayt, Qirg‘iziston, Iroq, Indoneziya va Eron vakillariga qarshi kurash olib boradi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, Ammandagi individual bahslar ikki kun davom etadi. Ikkinchi kuni o‘g‘il bolalar -73, -81, -90 va +90 kg, qizlar esa -57, -63, -70 va +70 kg toifalarida tatamiga chiqadi.

Ilk kunning o‘zida medallar kutilmoqda

O‘zbekiston dzyudosi yoshlar va o‘smirlar musobaqalarida muntazam kuchli natijalar qayd etib kelmoqda. Ammanda ham asosiy maqsad — imkon qadar ko‘proq finalga chiqish va umumjamoa hisobida yuqori o‘rin uchun kurashish.

Birinchi kuni 12 nafar vakilimizning tatamiga chiqishi muxlislarga bir necha soatlik qizg‘in bellashuvlarni va’da qilmoqda. Ayniqsa, kurashni yarimfinaldan boshlaydigan Iroda Sirojiddinova ilk medalni kafolatlashga juda yaqin.

Sizningcha, chempionatning birinchi kunida O‘zbekiston dzyudochilari nechta oltin medal qo‘lga kiritadi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiBugun, 12:38Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiLionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 12:31Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Bugun, 11:57Opta JCH-2026 finali favoritini aytdi: farq unchalik katta emasOpta JCH-2026 finali favoritini aytdi: farq unchalik katta emasBugun, 11:55Tomas Tuxel qarorini aytdi: u Angliyadan ketmaydi...Tomas Tuxel qarorini aytdi: u Angliyadan ketmaydi...Bugun, 11:48Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bugun, 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi