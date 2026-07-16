Ammanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadi
Iordaniya poytaxti Ammanda o‘smirlar o‘rtasidagi dzyudo bo‘yicha Osiyo chempionati boshlanmoqda. Musobaqaning ilk kunida O‘zbekistonning 12 nafar yosh dzyudochisi medallar uchun kurashga kirishadi.
Birinchi kuni 8 vaznda g‘oliblar aniqlanadi
Chempionatning dastlabki kuni o‘g‘il bolalar o‘rtasida -50, -55, -60 va -66 kg, qizlar o‘rtasida esa -40, -44, -48 hamda -52 kg vazn toifalarida bellashuvlar o‘tkaziladi.
Xalqaro dzyudo federatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, musobaqada 110 nafar o‘g‘il bola va 64 nafar qiz ishtirok etmoqda. Saralash bahslari Toshkent vaqti bilan soat 13:00 da, final bloki esa 19:30 da boshlanadi.
Dastur
Toshkent vaqti
Saralash bahslari
13:00
Final bloki
19:30
O‘g‘il bolalar o‘rtasidagi juftliklar
Birinchi kuni O‘zbekistonning olti nafar o‘g‘il bola dzyudochisi tatamiga chiqadi.
Vazn
O‘zbekiston vakili
Dastlabki raqib
-50 kg
Akbar Sharipov
Yu-Yen Kao — Sanad Al-Zorba juftligi g‘olibi
-50 kg
Ma’murjon Abduvahobov
Haytam Al Salhi — Vijay Pagare juftligi g‘olibi
-55 kg
Bobur Yusupov
Sartak Mamagayn
-60 kg
Davlatbek Ahrorov
Ibrohim Al-Qadhi
-60 kg
Abubakr Sattorov
Buti Alhashmi
-66 kg
Akromjon Karimov
Ali Abdulloh
-50 kg vaznda ikki nafar, -60 kg toifasida ham ikki nafar o‘zbekistonlik sportchi ishtirok etadi. Bu ushbu vaznlarda medallar uchun imkoniyatni yanada oshiradi.
Iroda Sirojiddinova kurashni yarimfinaldan boshlaydi
Qizlar o‘rtasida O‘zbekiston sharafini olti nafar sportchi himoya qiladi. -40 kg vazndagi Iroda Sirojiddinova to‘g‘ridan to‘g‘ri yarimfinalga yo‘l olgan.
Vazn
O‘zbekiston vakili
Dastlabki raqib
-40 kg
Iroda Sirojiddinova
to‘g‘ridan to‘g‘ri yarimfinalda
-44 kg
Alina Kolyucheva
Munira Manasbekova
-44 kg
Dilafruz Boltaboyeva
Shen Ting-Yu — Lyan Al-Jabali juftligi g‘olibi
-48 kg
Charos Hikmatova
Ritaj Al-Jabali — Layzenri Okta juftligi g‘olibi
-48 kg
Mohinur Ollaberganova
Malak Alshayer — Diviya Makvana juftligi g‘olibi
-52 kg
Kumushbibi Ergasheva
Kushki Mahsa
Ayniqsa, -44 va -48 kg vaznlarda ikkitadan vakilimiz qatnashishi ichki raqobat va medal imkoniyatini kuchaytiradi.
Qit’aning 20 davlati bir tatamida
Osiyo chempionatida O‘zbekiston sportchilari Xitoy Taypeyi, Iordaniya, Suriya, Hindiston, Yaman, BAA, Quvayt, Qirg‘iziston, Iroq, Indoneziya va Eron vakillariga qarshi kurash olib boradi.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, Ammandagi individual bahslar ikki kun davom etadi. Ikkinchi kuni o‘g‘il bolalar -73, -81, -90 va +90 kg, qizlar esa -57, -63, -70 va +70 kg toifalarida tatamiga chiqadi.
Ilk kunning o‘zida medallar kutilmoqda
O‘zbekiston dzyudosi yoshlar va o‘smirlar musobaqalarida muntazam kuchli natijalar qayd etib kelmoqda. Ammanda ham asosiy maqsad — imkon qadar ko‘proq finalga chiqish va umumjamoa hisobida yuqori o‘rin uchun kurashish.
Birinchi kuni 12 nafar vakilimizning tatamiga chiqishi muxlislarga bir necha soatlik qizg‘in bellashuvlarni va’da qilmoqda. Ayniqsa, kurashni yarimfinaldan boshlaydigan Iroda Sirojiddinova ilk medalni kafolatlashga juda yaqin.
Sizningcha, chempionatning birinchi kunida O‘zbekiston dzyudochilari nechta oltin medal qo‘lga kiritadi?
…