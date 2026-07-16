Qo‘qon patiri endi himoyada: mashhur nonga yangi maqom berildi

·25·O‘zbekiston
Qo‘qon patiri endi himoyada: mashhur nonga yangi maqom berildi

Farg‘ona vodiysining mashhur ne’matlaridan biri — «Qo‘qon patiri» rasman geografik ko‘rsatkich maqomini oldi. Endi uning nomi, o‘ziga xos retsepti va an’anaviy tayyorlash usuli huquqiy muhofaza qilinadi.

Qo‘qon patirining nomi nega ro‘yxatdan o‘tkazildi?

Adliya vazirligi mahsulotni geografik ko‘rsatkich sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazdi. Bu «Qo‘qon patiri» nomi muayyan hudud, mahalliy an’ana va avloddan avlodga o‘tib kelayotgan tayyorlash texnologiyasi bilan bog‘liq ekanini rasman tan olishni anglatadi.

Yangi maqom mahsulot nomidan asossiz foydalanish, uni boshqa hududda tayyorlab, asl Qo‘qon patiri sifatida taqdim etish kabi holatlarga qarshi huquqiy himoya mexanizmlarini kuchaytirishi mumkin.

Bu oddiy nondan nimasi bilan farq qiladi?

Qo‘qon patiri o‘ziga xos ta’mi, shakli va tayyorlanish usuli bilan tanilgan. Maxsus texnologiya tufayli non bir necha hafta davomida ta’mi va sifatini yo‘qotmasdan saqlanishi mumkin.

Uning qiymati faqat retseptda emas. Xamir tayyorlash, shakl berish va pishirish jarayonida mahalliy nonvoylarning ko‘p yillik tajribasi muhim o‘rin tutadi.

Asosiy xususiyat

Ahamiyati

An’anaviy retsept

mahalliy pazandachilik merosini saqlaydi

Maxsus texnologiya

mahsulotning uzoqroq saqlanishiga yordam beradi

Hududiy bog‘liqlik

Qo‘qon gastronomik brendini mustahkamlaydi

Huquqiy himoya

nomdan noto‘g‘ri foydalanishni cheklaydi

Geografik ko‘rsatkich nima beradi?

Geografik ko‘rsatkich — mahsulotning sifati, obro‘si yoki o‘ziga xos xususiyatlari muayyan hudud bilan bog‘liq ekanini tasdiqlovchi intellektual mulk obyekti.

Bu maqom «Qo‘qon patiri»ni istalgan joyda tayyorlangan o‘xshash mahsulotdan ajratishga yordam beradi. Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchilar uchun yagona sifat talablarini shakllantirish va asl texnologiyani saqlash imkonini oshiradi.

Muhim jihati, buni oddiy tilda «patent» deb atash mumkin bo‘lsa-da, huquqiy jihatdan u geografik ko‘rsatkich sifatida ro‘yxatdan o‘tkazilgan mahsulot hisoblanadi.

Nonvoylar va sayyohlar uchun qanday imkoniyat ochiladi?

Rasmiy maqom mahalliy nonvoylarning mahsulotini bozorda alohida brend sifatida ilgari surishga xizmat qilishi mumkin. Asl Qo‘qon patiriga talab oshsa, an’anaviy nonvoylik bilan shug‘ullanayotgan oilalar va kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar paydo bo‘ladi.

Shuningdek, patir Farg‘ona viloyatining gastronomik turizm ramzlaridan biriga aylanishi mumkin. Xorijlik sayyoh uchun Qo‘qon endi faqat tarixiy obidalar emas, balki o‘ziga xos ta’m bilan ham esda qoladi. Adliya vazirligi ushbu maqom mahsulotning xalqaro miqyosda keng targ‘ib etilishiga xizmat qilishini bildirgan.

Milliy merosga huquqiy qalqon

«Qo‘qon patiri»ning davlat ro‘yxatidan o‘tkazilishi bir turdagi nonga berilgan maqomdan ko‘ra kengroq ahamiyatga ega. Bu mahalliy retseptlar, hunarmandchilik tajribasi va gastronomik merosni saqlashga qaratilgan qadamdir.

Endi asosiy vazifa — patirning an’anaviy sifatini saqlash, uning nomidan to‘g‘ri foydalanish va Qo‘qon brendini ichki hamda tashqi bozorda munosib targ‘ib qilish.

Sizningcha, yana qaysi milliy taom yoki mahsulot geografik ko‘rsatkich sifatida himoya qilinishi kerak?

Kokand patirFergana ValleyMinistry of Justice
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda tunda uxlamaydi: Yunusobodda 24/7 ko‘cha qurilmoqdaToshkentda tunda uxlamaydi: Yunusobodda 24/7 ko‘cha qurilmoqdaBugun, 14:1848 darajagacha issiq: O‘zbekistonda xavfli uch kun kelmoqda...48 darajagacha issiq: O‘zbekistonda xavfli uch kun kelmoqda...Bugun, 12:20O‘zbekistonda reklamali qo‘ng‘iroq va SMS xabarlarga yangi cheklovlar kiritiladiO‘zbekistonda reklamali qo‘ng‘iroq va SMS xabarlarga yangi cheklovlar kiritiladiBugun, 11:36O‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinO‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinBugun, 10:47O‘zbekistonga 46 darajali jazirama issiq yana qaytmoqdaO‘zbekistonga 46 darajali jazirama issiq yana qaytmoqdaKecha, 21:04O‘zbekistonda elektr energiyasi iste’moli eng yuqori darajaga chiqdiO‘zbekistonda elektr energiyasi iste’moli eng yuqori darajaga chiqdiKecha, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi