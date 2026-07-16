Qo‘qon patiri endi himoyada: mashhur nonga yangi maqom berildi
Farg‘ona vodiysining mashhur ne’matlaridan biri — «Qo‘qon patiri» rasman geografik ko‘rsatkich maqomini oldi. Endi uning nomi, o‘ziga xos retsepti va an’anaviy tayyorlash usuli huquqiy muhofaza qilinadi.
Qo‘qon patirining nomi nega ro‘yxatdan o‘tkazildi?
Adliya vazirligi mahsulotni geografik ko‘rsatkich sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazdi. Bu «Qo‘qon patiri» nomi muayyan hudud, mahalliy an’ana va avloddan avlodga o‘tib kelayotgan tayyorlash texnologiyasi bilan bog‘liq ekanini rasman tan olishni anglatadi.
Yangi maqom mahsulot nomidan asossiz foydalanish, uni boshqa hududda tayyorlab, asl Qo‘qon patiri sifatida taqdim etish kabi holatlarga qarshi huquqiy himoya mexanizmlarini kuchaytirishi mumkin.
Bu oddiy nondan nimasi bilan farq qiladi?
Qo‘qon patiri o‘ziga xos ta’mi, shakli va tayyorlanish usuli bilan tanilgan. Maxsus texnologiya tufayli non bir necha hafta davomida ta’mi va sifatini yo‘qotmasdan saqlanishi mumkin.
Uning qiymati faqat retseptda emas. Xamir tayyorlash, shakl berish va pishirish jarayonida mahalliy nonvoylarning ko‘p yillik tajribasi muhim o‘rin tutadi.
Asosiy xususiyat
Ahamiyati
An’anaviy retsept
mahalliy pazandachilik merosini saqlaydi
Maxsus texnologiya
mahsulotning uzoqroq saqlanishiga yordam beradi
Hududiy bog‘liqlik
Qo‘qon gastronomik brendini mustahkamlaydi
Huquqiy himoya
nomdan noto‘g‘ri foydalanishni cheklaydi
Geografik ko‘rsatkich nima beradi?
Geografik ko‘rsatkich — mahsulotning sifati, obro‘si yoki o‘ziga xos xususiyatlari muayyan hudud bilan bog‘liq ekanini tasdiqlovchi intellektual mulk obyekti.
Bu maqom «Qo‘qon patiri»ni istalgan joyda tayyorlangan o‘xshash mahsulotdan ajratishga yordam beradi. Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchilar uchun yagona sifat talablarini shakllantirish va asl texnologiyani saqlash imkonini oshiradi.
Muhim jihati, buni oddiy tilda «patent» deb atash mumkin bo‘lsa-da, huquqiy jihatdan u geografik ko‘rsatkich sifatida ro‘yxatdan o‘tkazilgan mahsulot hisoblanadi.
Nonvoylar va sayyohlar uchun qanday imkoniyat ochiladi?
Rasmiy maqom mahalliy nonvoylarning mahsulotini bozorda alohida brend sifatida ilgari surishga xizmat qilishi mumkin. Asl Qo‘qon patiriga talab oshsa, an’anaviy nonvoylik bilan shug‘ullanayotgan oilalar va kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar paydo bo‘ladi.
Shuningdek, patir Farg‘ona viloyatining gastronomik turizm ramzlaridan biriga aylanishi mumkin. Xorijlik sayyoh uchun Qo‘qon endi faqat tarixiy obidalar emas, balki o‘ziga xos ta’m bilan ham esda qoladi. Adliya vazirligi ushbu maqom mahsulotning xalqaro miqyosda keng targ‘ib etilishiga xizmat qilishini bildirgan.
Milliy merosga huquqiy qalqon
«Qo‘qon patiri»ning davlat ro‘yxatidan o‘tkazilishi bir turdagi nonga berilgan maqomdan ko‘ra kengroq ahamiyatga ega. Bu mahalliy retseptlar, hunarmandchilik tajribasi va gastronomik merosni saqlashga qaratilgan qadamdir.
Endi asosiy vazifa — patirning an’anaviy sifatini saqlash, uning nomidan to‘g‘ri foydalanish va Qo‘qon brendini ichki hamda tashqi bozorda munosib targ‘ib qilish.
Sizningcha, yana qaysi milliy taom yoki mahsulot geografik ko‘rsatkich sifatida himoya qilinishi kerak?
…