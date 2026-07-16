JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?

·0·Sport
JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?

Jahon chempionatining hal qiluvchi finalida futbol muxlislari haqiqiy klassika guvohiga aylanishadi. Bir tomonda — so‘nggi mundial chempioni, Lionel Messi yetakchiligidagi tajribali va kurashuvchan Argentina, ikkinchi tomonda esa — Yevropaning amaldagi qiroli, yangi avlod yulduzlari bilan porlayotgan Ispaniya.

Tahlilchilar va bukmekerlik idoralari ushbu bahs oldidan imkoniyatlarni qanday baholamoqda? Keling, ikkala jamoaning kuchli tomonlari va favorit kimligini tahlil qilamiz.

Argentina: «Messi omili» va finallar xarakteri

Argentinaning asosiy ustunligi — ularning g‘oliblik mentaliteti va tarkibdagi o‘zaro jipslikdir. Jamoa Lionel Skaloni qo‘l ostida qanday qilib finallarda g‘alaba qozonishni juda yaxshi o‘rganib oldi.

  • Ruhiy ustunlik: Jamoa Angliyaga qarshi yarimfinalda ko‘rsatganidek, qiyin vaziyatlarda ham sinmaydi va so‘nggi soniyagacha kurashadi.

  • Messining kosmos darajasidagi formasi: JCH-2026da 8 ta gol va 4 ta assist qayd etgan Leo faoliyatidagi eng yaxshi mundiallardan birini o‘tkazmoqda. Uni to‘xtatish Ispaniya himoyasi uchun bosh og‘rig‘i bo‘lishi aniq.

  • Muvozanatlashgan tarkib: Lautaro Martines, Aleksis Mak Allister va Rodrigo De Paul kabi futbolchilar maydon markazi va hujumda Messi uchun ideal sharoit yaratib bermoqda.

Ispaniya: Tezkorlik, yoshlik va tizimli futbol

Ispaniya terma jamoasi ushbu mundialda eng mazmunli va tomoshabop futbol ko‘rsatayotgan jamoa bo‘lib turibdi. Luis de la Fuente tizimi individual mahorat va jamoaviylikni juda yaxshi birlashtira oldi.

  • Tezkor qanotlar: Lamin Yamal va Niko Uilyamsning qanotlardagi tezkor harakatlari Argentinaning nisbatan sekinroq himoyachilari (masalan, Otamendi yoki Talyafiko) uchun jiddiy xavf tug‘diradi.

  • Maydon markazidagi nazorat: Rodri boshchiligidagi yarim himoya chizig‘i to‘p nazoratini osonlik bilan o‘z qo‘liga oladi. Bu Argentinani to‘psiz yugurishga va charchashga majbur qilishi mumkin.

  • Tarkibning kengligi: Ispaniyada zaxiradan tushib, o‘yin taqdirini o‘zgartira oladigan ijrochilar ko‘proq.

Ikki jamoaning final oldidan taqqoslama tahlili

Ko‘rsatkichlar

Argentina

Ispaniya

Asosiy taktika

Elastik 4-4-2 yoki 4-3-3 (Messiga erkinlik)

Tezkor 4-3-3 (Qanot hujumlariga urg‘u)

Jamoaning eng kuchli tomoni

Finallar tajribasi va kuchli ruhiyat

Yuqori temp, dribling va texnik ustunlik

Ehtimoliy zaif nuqtasi

Himoyachilarning tezligi (yosh raqiblarga qarshi)

Finallardagi tajribaning kamligi

Bosh yulduzlar

Lionel Messi, Lautaro Martines

Rodri, Lamin Yamal, Niko Uilyams

Bukmerkerlar va ekspertlar taxmini: Favorit kim?

Jahon ekspertlarining fikriga ko‘ra, finalda mutlaq favorit yo‘q. Imkoniyatlar deyarli teng — 50/50 yoki juda kichik ustunlik bilan 51/49 ko‘rinishida Ispaniya foydasiga baholanmoqda.

Ekspertlar xulosasi: Ispaniya o‘yin tempi, jismoniy tayyorgarlik va jamoaviy pressing bo‘yicha favoritdek ko‘rinmoqda. Ammo Argentinada finallarni bitta harakat bilan hal qila oladigan Messi bor. Agar o‘yin teng kurashlar ostida o‘tib, qo‘shimcha bo‘limlar yoki penaltilar seriyasigacha yetib borsa, ruhiy ustunlik va tajriba evaziga Argentinaning chempionlik imkoniyati keskin oshib ketadi.

Nima bo‘lgan taqdirda ham, bizni XXI asr futbol tarixidagi eng shiddatli va unutilmas finallardan biri kutmoqda!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Bugun, 15:17JCH-2026dagi eng buyuk natija: Messi kechagi g‘alabadan so‘ng mutlaq rekord o‘rnatdi!JCH-2026dagi eng buyuk natija: Messi kechagi g‘alabadan so‘ng mutlaq rekord o‘rnatdi!Bugun, 14:54Bellingemning og‘riqli murojaati: «Bizni kechiring»Bellingemning og‘riqli murojaati: «Bizni kechiring»Bugun, 14:50Gordon Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni anglaganini aytdiGordon Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni anglaganini aytdiBugun, 14:45Chelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldiChelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldiBugun, 14:39Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Bugun, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi