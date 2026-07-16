JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?
Jahon chempionatining hal qiluvchi finalida futbol muxlislari haqiqiy klassika guvohiga aylanishadi. Bir tomonda — so‘nggi mundial chempioni, Lionel Messi yetakchiligidagi tajribali va kurashuvchan Argentina, ikkinchi tomonda esa — Yevropaning amaldagi qiroli, yangi avlod yulduzlari bilan porlayotgan Ispaniya.
Tahlilchilar va bukmekerlik idoralari ushbu bahs oldidan imkoniyatlarni qanday baholamoqda? Keling, ikkala jamoaning kuchli tomonlari va favorit kimligini tahlil qilamiz.
Argentina: «Messi omili» va finallar xarakteri
Argentinaning asosiy ustunligi — ularning g‘oliblik mentaliteti va tarkibdagi o‘zaro jipslikdir. Jamoa Lionel Skaloni qo‘l ostida qanday qilib finallarda g‘alaba qozonishni juda yaxshi o‘rganib oldi.
Ruhiy ustunlik: Jamoa Angliyaga qarshi yarimfinalda ko‘rsatganidek, qiyin vaziyatlarda ham sinmaydi va so‘nggi soniyagacha kurashadi.
Messining kosmos darajasidagi formasi: JCH-2026da 8 ta gol va 4 ta assist qayd etgan Leo faoliyatidagi eng yaxshi mundiallardan birini o‘tkazmoqda. Uni to‘xtatish Ispaniya himoyasi uchun bosh og‘rig‘i bo‘lishi aniq.
Muvozanatlashgan tarkib: Lautaro Martines, Aleksis Mak Allister va Rodrigo De Paul kabi futbolchilar maydon markazi va hujumda Messi uchun ideal sharoit yaratib bermoqda.
Ispaniya: Tezkorlik, yoshlik va tizimli futbol
Ispaniya terma jamoasi ushbu mundialda eng mazmunli va tomoshabop futbol ko‘rsatayotgan jamoa bo‘lib turibdi. Luis de la Fuente tizimi individual mahorat va jamoaviylikni juda yaxshi birlashtira oldi.
Tezkor qanotlar: Lamin Yamal va Niko Uilyamsning qanotlardagi tezkor harakatlari Argentinaning nisbatan sekinroq himoyachilari (masalan, Otamendi yoki Talyafiko) uchun jiddiy xavf tug‘diradi.
Maydon markazidagi nazorat: Rodri boshchiligidagi yarim himoya chizig‘i to‘p nazoratini osonlik bilan o‘z qo‘liga oladi. Bu Argentinani to‘psiz yugurishga va charchashga majbur qilishi mumkin.
Tarkibning kengligi: Ispaniyada zaxiradan tushib, o‘yin taqdirini o‘zgartira oladigan ijrochilar ko‘proq.
Ikki jamoaning final oldidan taqqoslama tahlili
Ko‘rsatkichlar
Argentina
Ispaniya
Asosiy taktika
Elastik 4-4-2 yoki 4-3-3 (Messiga erkinlik)
Tezkor 4-3-3 (Qanot hujumlariga urg‘u)
Jamoaning eng kuchli tomoni
Finallar tajribasi va kuchli ruhiyat
Yuqori temp, dribling va texnik ustunlik
Ehtimoliy zaif nuqtasi
Himoyachilarning tezligi (yosh raqiblarga qarshi)
Finallardagi tajribaning kamligi
Bosh yulduzlar
Lionel Messi, Lautaro Martines
Rodri, Lamin Yamal, Niko Uilyams
Bukmerkerlar va ekspertlar taxmini: Favorit kim?
Jahon ekspertlarining fikriga ko‘ra, finalda mutlaq favorit yo‘q. Imkoniyatlar deyarli teng — 50/50 yoki juda kichik ustunlik bilan 51/49 ko‘rinishida Ispaniya foydasiga baholanmoqda.
Ekspertlar xulosasi: Ispaniya o‘yin tempi, jismoniy tayyorgarlik va jamoaviy pressing bo‘yicha favoritdek ko‘rinmoqda. Ammo Argentinada finallarni bitta harakat bilan hal qila oladigan Messi bor. Agar o‘yin teng kurashlar ostida o‘tib, qo‘shimcha bo‘limlar yoki penaltilar seriyasigacha yetib borsa, ruhiy ustunlik va tajriba evaziga Argentinaning chempionlik imkoniyati keskin oshib ketadi.
Nima bo‘lgan taqdirda ham, bizni XXI asr futbol tarixidagi eng shiddatli va unutilmas finallardan biri kutmoqda!
…