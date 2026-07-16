Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabani Diego Maradonaga bagʻishladi

·0·Sport
Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabani Diego Maradonaga bagʻishladi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Jaxon chempionati-2026 yarim finalida Angliya ustidan qozonilgan irodali gʻalabadan soʻng hissiyotlarini yashira olmadi. Atlanta shahrida boʻlib oʻtgan dramatik bahsda argentinaliklar 2:1 hisobida zafar quchib, turnirning final yoʻllanmasini qoʻlga kiritishdi. Oʻyindan soʻng Messi ushbu muvaffaqiyatni afsonaviy Diego Maradonaning xotirasiga bagʻishladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv yakunlangach, Lionel Messi TyC Sports nashriga bergan intervyusida ushbu gʻalaba butun mamlakat uchun naqadar muhimligini taʼkidladi. Ayniqsa, raqib Angliya boʻlgani sababli, oʻyinning ahamiyati ikki karra ortib ketgan. Messi Maradonaning ruhi ushbu gʻalabadan shod ekanligiga ishonch bildirdi.

"Hech shubhasiz, Diego buni yuqoridan turib katta zavq bilan kuzatmoqda. Bugun u uchun juda maxsus kun edi. Unga mana shunday quvonch hadya eta olganimizdan xursandman. Bu gʻalaba u uchun ham munosib sovgʻa boʻldi", — deya taʼkidladi Inter Miami hujumchisi.

Tarixiy raqobat va oʻzgacha muhit

Argentina va Angliya oʻrtasidagi qarama-qarshilik futbol olamidagi eng shiddatli raqobatlardan biri hisoblanadi. Bu tarix 1986-yilgi Jaxon chempionatiga borib taqaladi, oʻshanda Maradona oʻzining mashhur "Xudo qoʻli" va "Asr goli" bilan inglizlarni turnirdan chiqarib yuborgan edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, oʻyindan soʻng Messiga Maradonaning aynan oʻsha 1986-yildagi uchrashuvda kiygan libosining nusxasi sovgʻa qilindi.

Lionel Messining aytishicha, oʻyin boshlanishidan oldin madhiyalar yangrayotgan paytdayoq stadiondagi muhit oʻzgacha boʻlgan. Muxlislarning hayqiriqlari va oʻyinning tarixiy yuki futbolchilarga qoʻshimcha masʼuliyat yuklagan. Messi hissiyotlarni jilovlash qiyin boʻlganini, biroq jamoa buni maydonda ijobiy tomonga yoʻnaltira olganini aytdi.

Argentina terma jamoasi endi yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan final bahsida oʻz unvonini himoya qilishga urinib koʻradi. Lionel Messi uchun bu faoliyatidagi yana bir tarixiy imkoniyatdir. Jamoa oʻz yetakchisi atrofida jipslashgan holda navbatdagi chempionlik sari qadam tashlamoqda.

Ushbu gʻalaba nafaqat final yoʻllanmasi, balki Argentina futboli anʼanalarining davomiyligi sifatida ham baholanmoqda. Maradonaning merosi hamon jamoani ruhlantirib kelayotgani Messining soʻzlarida yaqqol namoyon boʻldi.

Lionel MessiArgentinaDiego MaradonaJaxon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus Tottenxem hujumchisi Richarlison transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiYuventus Tottenxem hujumchisi Richarlison transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 17:347 ta oltin va jamoaviy g‘alaba: O‘zbekiston terma jamoasi Osiyoda tengsiz7 ta oltin va jamoaviy g‘alaba: O‘zbekiston terma jamoasi Osiyoda tengsizBugun, 16:35Myuller Angliya terma jamoasining xatosini aytdi: «Aqlimga sig‘maydi»Myuller Angliya terma jamoasining xatosini aytdi: «Aqlimga sig‘maydi»Bugun, 16:26Robert Lewandowski MLSga oʻtdi: Polshalik yulduz nima uchun Yevropada qolishni istamadi?Robert Lewandowski MLSga oʻtdi: Polshalik yulduz nima uchun Yevropada qolishni istamadi?Bugun, 16:15JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?Bugun, 15:45Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Bugun, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi