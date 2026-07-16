Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabani Diego Maradonaga bagʻishladi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Jaxon chempionati-2026 yarim finalida Angliya ustidan qozonilgan irodali gʻalabadan soʻng hissiyotlarini yashira olmadi. Atlanta shahrida boʻlib oʻtgan dramatik bahsda argentinaliklar 2:1 hisobida zafar quchib, turnirning final yoʻllanmasini qoʻlga kiritishdi. Oʻyindan soʻng Messi ushbu muvaffaqiyatni afsonaviy Diego Maradonaning xotirasiga bagʻishladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv yakunlangach, Lionel Messi TyC Sports nashriga bergan intervyusida ushbu gʻalaba butun mamlakat uchun naqadar muhimligini taʼkidladi. Ayniqsa, raqib Angliya boʻlgani sababli, oʻyinning ahamiyati ikki karra ortib ketgan. Messi Maradonaning ruhi ushbu gʻalabadan shod ekanligiga ishonch bildirdi.
"Hech shubhasiz, Diego buni yuqoridan turib katta zavq bilan kuzatmoqda. Bugun u uchun juda maxsus kun edi. Unga mana shunday quvonch hadya eta olganimizdan xursandman. Bu gʻalaba u uchun ham munosib sovgʻa boʻldi", — deya taʼkidladi Inter Miami hujumchisi.
Tarixiy raqobat va oʻzgacha muhitArgentina va Angliya oʻrtasidagi qarama-qarshilik futbol olamidagi eng shiddatli raqobatlardan biri hisoblanadi. Bu tarix 1986-yilgi Jaxon chempionatiga borib taqaladi, oʻshanda Maradona oʻzining mashhur "Xudo qoʻli" va "Asr goli" bilan inglizlarni turnirdan chiqarib yuborgan edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, oʻyindan soʻng Messiga Maradonaning aynan oʻsha 1986-yildagi uchrashuvda kiygan libosining nusxasi sovgʻa qilindi.
Lionel Messining aytishicha, oʻyin boshlanishidan oldin madhiyalar yangrayotgan paytdayoq stadiondagi muhit oʻzgacha boʻlgan. Muxlislarning hayqiriqlari va oʻyinning tarixiy yuki futbolchilarga qoʻshimcha masʼuliyat yuklagan. Messi hissiyotlarni jilovlash qiyin boʻlganini, biroq jamoa buni maydonda ijobiy tomonga yoʻnaltira olganini aytdi.
Argentina terma jamoasi endi yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan final bahsida oʻz unvonini himoya qilishga urinib koʻradi. Lionel Messi uchun bu faoliyatidagi yana bir tarixiy imkoniyatdir. Jamoa oʻz yetakchisi atrofida jipslashgan holda navbatdagi chempionlik sari qadam tashlamoqda.
Ushbu gʻalaba nafaqat final yoʻllanmasi, balki Argentina futboli anʼanalarining davomiyligi sifatida ham baholanmoqda. Maradonaning merosi hamon jamoani ruhlantirib kelayotgani Messining soʻzlarida yaqqol namoyon boʻldi.
…