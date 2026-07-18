Lionel Skaloni Ispaniyaga qarshi final o‘yini rejasini ochiqladi

·40·Sport
Lionel Skaloni Ispaniyaga qarshi final o‘yini rejasini ochiqladi

Argentina milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionati finalida Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Hal qiluvchi bahs oldidan Lionel Skaloni raqibning o‘yini jamoasi uchun sir emasligini, ammo g‘alaba uchun faqat himoyalanishning o‘zi yetarli bo‘lmasligini ta’kidladi.

Argentina bosh murabbiyining so‘zlariga ko‘ra, jamoa Ispaniyaning xavfli jihatlarini cheklash bilan birga, raqibga o‘z o‘yinini ham qabul qildirishi kerak.

Ispaniya avvaldan o‘rganilgan

Lionel Skaloni Argentina murabbiylar shtabi Ispaniya milliy jamoasini ancha oldin tahlil qilishni boshlaganini ma’lum qildi.

«Biz Ispaniyani avval ham tahlil qilganmiz, chunki ular bilan mart oyida o‘ynashimiz kerak edi», — dedi mutaxassis matbuot anjumanida.

Uning ta’kidlashicha, Argentina dekabr oyidan boshlab jahon chempionatida duch kelishi mumkin bo‘lgan barcha ehtimoliy raqiblarni o‘rganib chiqqan.

Shu sababli final oldidan faqat Ispaniyaga alohida e’tibor qaratilmagan.

«Ularning qanday o‘ynashini yaxshi bilamiz»

Skaloni Ispaniyaning o‘yin uslubi va kuchli tomonlari futbol jamoatchiligiga yaxshi ma’lum ekanini aytdi.

«Ularni yana boshdan tahlil qilish ham eng to‘g‘ri yo‘l emas. Biz ispaniyaliklarning qanday o‘ynashini yaxshi bilamiz va ularning kuchli jihatlari hammaga ma’lum», — dedi u.

Ispaniya to‘p nazorati, qisqa paslar va jamoaviy harakatlar orqali raqibga bosim o‘tkazishi bilan ajralib turadi. Argentina esa finalda bu ustunliklarni imkon qadar cheklashga harakat qiladi.

Argentina faqat himoyalanib qolmaydi

Skalonining ta’kidlashicha, Ispaniyaning hujumlarini to‘xtatish finaldagi yagona vazifa emas.

«Biz ularning eng xavfli tomonlarini zararsizlantirishga harakat qilamiz. Shu bilan birga, o‘z o‘yinimizni ham raqibga singdirishimiz kerak», — dedi murabbiy.

U Argentina aynan Ispaniyaga qarshi samarali deb hisoblangan taktik usullardan foydalanishini qo‘shimcha qildi.

Demak, amaldagi jahon chempionlari finalda raqibning xatosini kutib o‘tirmay, tashabbusni qo‘lga olishga ham urinadi.

Finalda tarixiy natija kutilmoqda

Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi jahon chempionati finali 19 iyuldan 20 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi.

Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi.

Argentina g‘alaba qozonsa, o‘z tarixida to‘rtinchi marta jahon chempioni bo‘ladi. Ispaniya esa ikkinchi bor dunyo kubogini qo‘lga kiritish uchun maydonga tushadi.

Finalda Ispaniyaning to‘p nazorati ustun keladimi yoki Skalonining rejasi Argentinaga navbatdagi chempionlikni olib keladimi?

Lionel ScaloniArgentinaIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi 39 yoshida JCH-2026 statistikasida birinchi o‘rinlarni egallamoqdaMessi 39 yoshida JCH-2026 statistikasida birinchi o‘rinlarni egallamoqdaBugun, 10:54Desham so‘nggi o‘yini oldidan futbolchilarga murojaat qildiDesham so‘nggi o‘yini oldidan futbolchilarga murojaat qildiBugun, 10:37Tuxel yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin barcha aybni o‘z zimmasiga oldiTuxel yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin barcha aybni o‘z zimmasiga oldiBugun, 10:17Infantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdiInfantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdiBugun, 09:42Tojiyev derbidan keyin «Paxtakor» futbolchilarini qattiq tanqid qildiTojiyev derbidan keyin «Paxtakor» futbolchilarini qattiq tanqid qildiBugun, 09:37Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdiMessi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdiBugun, 09:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi