Lionel Skaloni Ispaniyaga qarshi final o‘yini rejasini ochiqladi
Argentina milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionati finalida Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Hal qiluvchi bahs oldidan Lionel Skaloni raqibning o‘yini jamoasi uchun sir emasligini, ammo g‘alaba uchun faqat himoyalanishning o‘zi yetarli bo‘lmasligini ta’kidladi.
Argentina bosh murabbiyining so‘zlariga ko‘ra, jamoa Ispaniyaning xavfli jihatlarini cheklash bilan birga, raqibga o‘z o‘yinini ham qabul qildirishi kerak.
Ispaniya avvaldan o‘rganilgan
Lionel Skaloni Argentina murabbiylar shtabi Ispaniya milliy jamoasini ancha oldin tahlil qilishni boshlaganini ma’lum qildi.
«Biz Ispaniyani avval ham tahlil qilganmiz, chunki ular bilan mart oyida o‘ynashimiz kerak edi», — dedi mutaxassis matbuot anjumanida.
Uning ta’kidlashicha, Argentina dekabr oyidan boshlab jahon chempionatida duch kelishi mumkin bo‘lgan barcha ehtimoliy raqiblarni o‘rganib chiqqan.
Shu sababli final oldidan faqat Ispaniyaga alohida e’tibor qaratilmagan.
«Ularning qanday o‘ynashini yaxshi bilamiz»
Skaloni Ispaniyaning o‘yin uslubi va kuchli tomonlari futbol jamoatchiligiga yaxshi ma’lum ekanini aytdi.
«Ularni yana boshdan tahlil qilish ham eng to‘g‘ri yo‘l emas. Biz ispaniyaliklarning qanday o‘ynashini yaxshi bilamiz va ularning kuchli jihatlari hammaga ma’lum», — dedi u.
Ispaniya to‘p nazorati, qisqa paslar va jamoaviy harakatlar orqali raqibga bosim o‘tkazishi bilan ajralib turadi. Argentina esa finalda bu ustunliklarni imkon qadar cheklashga harakat qiladi.
Argentina faqat himoyalanib qolmaydi
Skalonining ta’kidlashicha, Ispaniyaning hujumlarini to‘xtatish finaldagi yagona vazifa emas.
«Biz ularning eng xavfli tomonlarini zararsizlantirishga harakat qilamiz. Shu bilan birga, o‘z o‘yinimizni ham raqibga singdirishimiz kerak», — dedi murabbiy.
U Argentina aynan Ispaniyaga qarshi samarali deb hisoblangan taktik usullardan foydalanishini qo‘shimcha qildi.
Demak, amaldagi jahon chempionlari finalda raqibning xatosini kutib o‘tirmay, tashabbusni qo‘lga olishga ham urinadi.
Finalda tarixiy natija kutilmoqda
Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi jahon chempionati finali 19 iyuldan 20 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi.
Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi.
Argentina g‘alaba qozonsa, o‘z tarixida to‘rtinchi marta jahon chempioni bo‘ladi. Ispaniya esa ikkinchi bor dunyo kubogini qo‘lga kiritish uchun maydonga tushadi.
Finalda Ispaniyaning to‘p nazorati ustun keladimi yoki Skalonining rejasi Argentinaga navbatdagi chempionlikni olib keladimi?
…