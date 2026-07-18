Abbosbek Fayzullayevning to‘yidagi siz ko‘rmagan video...

·45·Jamiyat
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidagi siz ko‘rmagan video...

O‘zbekiston milliy jamoasi futbolchisi Abbosbek Fayzullayevning to‘y marosimidan yangi lavhalar tarqaldi. Unda mehmonlar uchun tashkil etilgan odatiy fotozonadan farqli, o‘ziga xos avtograf olish jarayoni aks etgan.

Tadbir ishtirokchilari kamera qarshisidagi shaffof oynaga marker bilan imzo chekib, yodgorlik yozuvlarini qoldirgan.

Mehmonlar kamera oldida avtograf qoldirdi

Kadrlarda to‘yga tashrif buyurgan mehmonlar navbat bilan maxsus fotozonaga yaqinlashayotganini ko‘rish mumkin.

Ular shaffof oynaga o‘z imzosini tushirgan, ayrimlari esa turli belgilar va qisqa tilaklar yozgan. Kamera oyna ortidan suratga olgani uchun avtograf qoldirish jarayoni videoda juda ta’sirli ko‘rinish hosil qilgan.

Bu g‘oya oddiy tabriklarni Abbosbek Fayzullayev va uning oilasi uchun esdalik videoga aylantirgan.

To‘y muhitiga jonli orkestr hamrohlik qildi

Tarqalgan lavhalarda ochiq osmon ostida jonli musiqa ijro etayotgan katta orkestr ham ko‘rinadi.

Qora libosdagi sozandalar va hashamatli bino fonidagi bezaklar marosimga alohida muhit bag‘ishlagan. Oq gullar, klassik uslubdagi dekoratsiyalar va jonli musiqa tadbirning har bir qismi puxta rejalashtirilganini ko‘rsatadi.

Oddiy fotozona emas, esdalikka aylangan g‘oya

Shaffof oynaga avtograf qoldirish usuli so‘nggi yillarda tantanali marosimlarda ommalashayotgan kreativ g‘oyalardan biri hisoblanadi.

Uning o‘ziga xos jihati shundaki, mehmonning yuzi, hissiyoti va yozuvi bir kadrda aks etadi. Natijada oddiy imzo emas, balki har bir ishtirokchining alohida videoportreti hosil bo‘ladi.

Abbosbek Fayzullayevning to‘yidagi mazkur jarayon ham ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari e’tiborini tortdi. To‘ydan tarqalayotgan yangi kadrlar marosimdagi hali ko‘pchilik ko‘rmagan qiziqarli tafsilotlarni ochib bermoqda.

Abbosbek FayzullayevO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda nizoli oilalar bilan profilaktik suhbatlar o‘tkazildiToshkentda nizoli oilalar bilan profilaktik suhbatlar o‘tkazildiBugun, 11:022026/2027-o‘quv yili uchun OTMlariga qabul kvotalari tasdiqlandi2026/2027-o‘quv yili uchun OTMlariga qabul kvotalari tasdiqlandiBugun, 09:57Jazirama kundan keyin toshkentliklar favvoralar atrofida hordiq chiqarmoqdaJazirama kundan keyin toshkentliklar favvoralar atrofida hordiq chiqarmoqdaBugun, 05:27Yakkasaroydagi qurilishi tugallanmagan ko‘p qavatli binoda yong‘in yuz berdiYakkasaroydagi qurilishi tugallanmagan ko‘p qavatli binoda yong‘in yuz berdiKecha, 18:56Kapotdagi buyum muhokamaga sabab bo‘ldi: haydovchi 15 sutkaga qamaldiKapotdagi buyum muhokamaga sabab bo‘ldi: haydovchi 15 sutkaga qamaldiKecha, 18:34Toshkentda 8 mingdan ortiq iste’molchi elektrsiz qoldiToshkentda 8 mingdan ortiq iste’molchi elektrsiz qoldiKecha, 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda