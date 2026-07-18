Abbosbek Fayzullayevning to‘yidagi siz ko‘rmagan video...
O‘zbekiston milliy jamoasi futbolchisi Abbosbek Fayzullayevning to‘y marosimidan yangi lavhalar tarqaldi. Unda mehmonlar uchun tashkil etilgan odatiy fotozonadan farqli, o‘ziga xos avtograf olish jarayoni aks etgan.
Tadbir ishtirokchilari kamera qarshisidagi shaffof oynaga marker bilan imzo chekib, yodgorlik yozuvlarini qoldirgan.
Mehmonlar kamera oldida avtograf qoldirdi
Kadrlarda to‘yga tashrif buyurgan mehmonlar navbat bilan maxsus fotozonaga yaqinlashayotganini ko‘rish mumkin.
Ular shaffof oynaga o‘z imzosini tushirgan, ayrimlari esa turli belgilar va qisqa tilaklar yozgan. Kamera oyna ortidan suratga olgani uchun avtograf qoldirish jarayoni videoda juda ta’sirli ko‘rinish hosil qilgan.
Bu g‘oya oddiy tabriklarni Abbosbek Fayzullayev va uning oilasi uchun esdalik videoga aylantirgan.
To‘y muhitiga jonli orkestr hamrohlik qildi
Tarqalgan lavhalarda ochiq osmon ostida jonli musiqa ijro etayotgan katta orkestr ham ko‘rinadi.
Qora libosdagi sozandalar va hashamatli bino fonidagi bezaklar marosimga alohida muhit bag‘ishlagan. Oq gullar, klassik uslubdagi dekoratsiyalar va jonli musiqa tadbirning har bir qismi puxta rejalashtirilganini ko‘rsatadi.
Oddiy fotozona emas, esdalikka aylangan g‘oya
Shaffof oynaga avtograf qoldirish usuli so‘nggi yillarda tantanali marosimlarda ommalashayotgan kreativ g‘oyalardan biri hisoblanadi.
Uning o‘ziga xos jihati shundaki, mehmonning yuzi, hissiyoti va yozuvi bir kadrda aks etadi. Natijada oddiy imzo emas, balki har bir ishtirokchining alohida videoportreti hosil bo‘ladi.
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidagi mazkur jarayon ham ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari e’tiborini tortdi. To‘ydan tarqalayotgan yangi kadrlar marosimdagi hali ko‘pchilik ko‘rmagan qiziqarli tafsilotlarni ochib bermoqda.
…