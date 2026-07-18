Tuxel yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin barcha aybni o‘z zimmasiga oldi
Angliya milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionati yarimfinalida Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lishi ortidan Tomas Tuxelning qarorlari keskin muhokama qilindi. Nemis mutaxassisi esa almashtirishlaridan afsuslanmasligini, biroq javobgarlikdan qochmasligini ochiq aytdi.
Fransiyaga qarshi uchinchi o‘rin uchun bahs oldidan Tuxel tanqidlarga javob berib, o‘sha paytda qabul qilgan qarorlarini himoya qildi.
«Aybni olish kerak bo‘lsa, tayyorman»
Matbuot anjumanida Tuxel Argentinaga qarshi o‘yindagi taktik qarorlar uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olishga tayyorligini bildirdi.
«Agar kimdir aybni o‘z zimmasiga olishi kerak bo‘lsa, men buni qilishga tayyorman. Agar shunday kelishuvni imzolash kerak bo‘lsa, roziman», — dedi u.
Shu bilan birga, murabbiy tanqidlar ta’sirida o‘z qarorlaridan voz kechmasligini ham ta’kidladi.
Tuxel almashtirishlaridan afsuslanmayapti
Angliya hisobda oldinga chiqqanidan keyin Tuxelning himoyaviy o‘zgarishlarga qo‘l urgani ko‘plab savollarga sabab bo‘lgandi.
Biroq mutaxassis o‘sha vaziyatda jamoa o‘yiniga aralashish zarurligini his qilganini aytdi.
«Men qabul qilgan qarorlarimdan afsuslanmayman. Jamoa uchun nimanidir o‘zgartirish kerakligini his qildim», — dedi Tuxel.
Uning fikricha, murabbiy o‘yin davomida vaziyatni baholab, tezkor qaror qabul qilishi kerak.
Qaror intuitsiya va tajribaga asoslangan
Tuxel almashtirishlarni tasodifan yoki bosim ostida amalga oshirmaganini ta’kidladi.
«Qarorni ichki tuyg‘ularimga, intuitsiyamga va tajribamga tayanib qabul qildim. Buning barchasini jamoaga yordam berish va natijaga erishish uchun qildim», — dedi Angliya bosh murabbiyi.
Shunga qaramay, Angliya uchrashuv oxirida ikki gol o‘tkazib yubordi va final yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi.
«Boshqa qaror nima berishini hech kim bilmaydi»
Tuxel tanqidchilar bildirgan muqobil variantlarga ham munosabat bildirdi.
Uning fikricha, boshqa futbolchilarni maydonga tushirish yoki taktikani o‘zgartirish albatta yaxshi natija berishini hech kim kafolatlay olmaydi.
«Boshqacha almashtirish yoki boshqa taktik o‘zgarish qanday natija bergan bo‘lardi — buni hech kim bilmaydi», — dedi mutaxassis.
Endi Angliyani Fransiyaga qarshi bahs kutmoqda
Yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin Angliya milliy jamoasi jahon chempionatining uchinchi o‘rni uchun Fransiyaga qarshi maydonga tushadi.
Ushbu uchrashuv Tuxel uchun ham alohida ahamiyatga ega bo‘ladi. Chunki murabbiy Argentinaga qarshi bahsdan keyingi tanqidlarga maydondagi natija bilan javob berish imkoniyatiga ega.
…