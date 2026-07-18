Tuxel yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin barcha aybni o‘z zimmasiga oldi

·38·Sport
Tuxel yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin barcha aybni o‘z zimmasiga oldi

Angliya milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionati yarimfinalida Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lishi ortidan Tomas Tuxelning qarorlari keskin muhokama qilindi. Nemis mutaxassisi esa almashtirishlaridan afsuslanmasligini, biroq javobgarlikdan qochmasligini ochiq aytdi.

Fransiyaga qarshi uchinchi o‘rin uchun bahs oldidan Tuxel tanqidlarga javob berib, o‘sha paytda qabul qilgan qarorlarini himoya qildi.

«Aybni olish kerak bo‘lsa, tayyorman»

Matbuot anjumanida Tuxel Argentinaga qarshi o‘yindagi taktik qarorlar uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olishga tayyorligini bildirdi.

«Agar kimdir aybni o‘z zimmasiga olishi kerak bo‘lsa, men buni qilishga tayyorman. Agar shunday kelishuvni imzolash kerak bo‘lsa, roziman», — dedi u.

Shu bilan birga, murabbiy tanqidlar ta’sirida o‘z qarorlaridan voz kechmasligini ham ta’kidladi.

Tuxel almashtirishlaridan afsuslanmayapti

Angliya hisobda oldinga chiqqanidan keyin Tuxelning himoyaviy o‘zgarishlarga qo‘l urgani ko‘plab savollarga sabab bo‘lgandi.

Biroq mutaxassis o‘sha vaziyatda jamoa o‘yiniga aralashish zarurligini his qilganini aytdi.

«Men qabul qilgan qarorlarimdan afsuslanmayman. Jamoa uchun nimanidir o‘zgartirish kerakligini his qildim», — dedi Tuxel.

Uning fikricha, murabbiy o‘yin davomida vaziyatni baholab, tezkor qaror qabul qilishi kerak.

Qaror intuitsiya va tajribaga asoslangan

Tuxel almashtirishlarni tasodifan yoki bosim ostida amalga oshirmaganini ta’kidladi.

«Qarorni ichki tuyg‘ularimga, intuitsiyamga va tajribamga tayanib qabul qildim. Buning barchasini jamoaga yordam berish va natijaga erishish uchun qildim», — dedi Angliya bosh murabbiyi.

Shunga qaramay, Angliya uchrashuv oxirida ikki gol o‘tkazib yubordi va final yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi.

«Boshqa qaror nima berishini hech kim bilmaydi»

Tuxel tanqidchilar bildirgan muqobil variantlarga ham munosabat bildirdi.

Uning fikricha, boshqa futbolchilarni maydonga tushirish yoki taktikani o‘zgartirish albatta yaxshi natija berishini hech kim kafolatlay olmaydi.

«Boshqacha almashtirish yoki boshqa taktik o‘zgarish qanday natija bergan bo‘lardi — buni hech kim bilmaydi», — dedi mutaxassis.

Endi Angliyani Fransiyaga qarshi bahs kutmoqda

Yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin Angliya milliy jamoasi jahon chempionatining uchinchi o‘rni uchun Fransiyaga qarshi maydonga tushadi.

Ushbu uchrashuv Tuxel uchun ham alohida ahamiyatga ega bo‘ladi. Chunki murabbiy Argentinaga qarshi bahsdan keyingi tanqidlarga maydondagi natija bilan javob berish imkoniyatiga ega.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi 39 yoshida JCH-2026 statistikasida birinchi o‘rinlarni egallamoqdaMessi 39 yoshida JCH-2026 statistikasida birinchi o‘rinlarni egallamoqdaBugun, 10:54Desham so‘nggi o‘yini oldidan futbolchilarga murojaat qildiDesham so‘nggi o‘yini oldidan futbolchilarga murojaat qildiBugun, 10:37Lionel Skaloni Ispaniyaga qarshi final o‘yini rejasini ochiqladiLionel Skaloni Ispaniyaga qarshi final o‘yini rejasini ochiqladiBugun, 10:14Infantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdiInfantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdiBugun, 09:42Tojiyev derbidan keyin «Paxtakor» futbolchilarini qattiq tanqid qildiTojiyev derbidan keyin «Paxtakor» futbolchilarini qattiq tanqid qildiBugun, 09:37Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdiMessi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdiBugun, 09:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi