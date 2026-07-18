Rustam Jo‘rayev Prezident xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi
O‘zbekistonning kuch tuzilmalari rahbariyatida navbatdagi muhim kadr o‘zgarishi amalga oshirildi. Rustam Mirzayevich Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati raisi etib tayinlandi va unga general-leytenant maxsus unvoni berildi.
Yangi rahbar huquqni muhofaza qiluvchi organlarda qariyb to‘rt o‘n yillik tajribaga ega. U oddiy tergovchilikdan boshlab, vazir, Milliy gvardiya qo‘mondoni va ichki ishlar vazirining birinchi o‘rinbosarigacha bo‘lgan lavozimlarda ishlagan.
Rustam Jo‘rayevga yangi vazifa yuklatildi
Prezidentning tegishli farmonlariga muvofiq, Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimiga tayinlandi.
Shuningdek, davlat rahbarining alohida farmoni bilan unga general-leytenant maxsus unvoni berildi. Jo‘rayev 2026 yil yanvaridan buyon ichki ishlar vazirining birinchi o‘rinbosari — Jamoat xavfsizligi departamenti boshlig‘i lavozimida faoliyat yuritayotgan edi.
Faoliyatini jinoyat qidiruv tizimida boshlagan
Rustam Jo‘rayev 1968 yilda Toshkent shahrida tug‘ilgan. U 1994 yilda Ichki ishlar vazirligi akademiyasini tamomlagan.
Jo‘rayev mehnat faoliyatini jinoyat qidiruv va tergov tizimida boshlab, keyinchalik IIVning turli bo‘linmalarida rahbarlik lavozimlarida ishlagan.
2008–2012 yillarda Prezident devonida inspektor va bosh inspektor bo‘lgan. Keyin Toshkent shahar IIBB boshlig‘i o‘rinbosari, Namangan hamda Xorazm viloyatlari ichki ishlar boshqarmalari boshlig‘i lavozimlarida faoliyat yuritgan.
Vazirlikdan Milliy gvardiyagacha
Rustam Jo‘rayev 2017–2018 yillarda favqulodda vaziyatlar vaziri lavozimida ishlagan.
2018–2020 yillarda ichki ishlar vaziri o‘rinbosari va Toshkent shahar IIBB boshlig‘i vazifasini bajargan. 2020 yil mart oyida esa Milliy gvardiya qo‘mondoni etib tayinlangan.
U Milliy gvardiyani qariyb olti yil boshqardi. 2026 yil yanvar oyida boshqa ishga o‘tishi munosabati bilan qo‘mondonlikdan ozod qilinib, ichki ishlar vazirining birinchi o‘rinbosari — Jamoat xavfsizligi departamenti boshlig‘i bo‘lgan.
Alisher Usmonov lavozimidan ozod etildi
Rustam Jo‘rayevga qadar Prezident davlat xavfsizlik xizmatiga Alisher Usmonov rahbarlik qilib kelayotgan edi.
Usmonov tegishli farmoyish bilan lavozimidan ozod etildi. U mazkur tuzilmani 2020 yil dekabridan buyon boshqargan, bunga qadar esa Prezident davlat xavfsizlik xizmati raisi o‘rinbosari bo‘lib ishlagan.
Endi Rustam Jo‘rayev zimmasiga Prezident xavfsizligini ta’minlash, xizmat faoliyatini muvofiqlashtirish va tuzilma oldidagi vazifalarni amalga oshirish mas’uliyati yuklanadi.
…