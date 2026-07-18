Rustam Jo‘rayev Prezident xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi

·58·O‘zbekiston
Rustam Jo‘rayev Prezident xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi

O‘zbekistonning kuch tuzilmalari rahbariyatida navbatdagi muhim kadr o‘zgarishi amalga oshirildi. Rustam Mirzayevich Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati raisi etib tayinlandi va unga general-leytenant maxsus unvoni berildi.

Yangi rahbar huquqni muhofaza qiluvchi organlarda qariyb to‘rt o‘n yillik tajribaga ega. U oddiy tergovchilikdan boshlab, vazir, Milliy gvardiya qo‘mondoni va ichki ishlar vazirining birinchi o‘rinbosarigacha bo‘lgan lavozimlarda ishlagan.

Rustam Jo‘rayevga yangi vazifa yuklatildi

Prezidentning tegishli farmonlariga muvofiq, Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimiga tayinlandi.

Shuningdek, davlat rahbarining alohida farmoni bilan unga general-leytenant maxsus unvoni berildi. Jo‘rayev 2026 yil yanvaridan buyon ichki ishlar vazirining birinchi o‘rinbosari — Jamoat xavfsizligi departamenti boshlig‘i lavozimida faoliyat yuritayotgan edi.

Faoliyatini jinoyat qidiruv tizimida boshlagan

Rustam Jo‘rayev 1968 yilda Toshkent shahrida tug‘ilgan. U 1994 yilda Ichki ishlar vazirligi akademiyasini tamomlagan.

Jo‘rayev mehnat faoliyatini jinoyat qidiruv va tergov tizimida boshlab, keyinchalik IIVning turli bo‘linmalarida rahbarlik lavozimlarida ishlagan.

2008–2012 yillarda Prezident devonida inspektor va bosh inspektor bo‘lgan. Keyin Toshkent shahar IIBB boshlig‘i o‘rinbosari, Namangan hamda Xorazm viloyatlari ichki ishlar boshqarmalari boshlig‘i lavozimlarida faoliyat yuritgan.

Vazirlikdan Milliy gvardiyagacha

Rustam Jo‘rayev 2017–2018 yillarda favqulodda vaziyatlar vaziri lavozimida ishlagan.

2018–2020 yillarda ichki ishlar vaziri o‘rinbosari va Toshkent shahar IIBB boshlig‘i vazifasini bajargan. 2020 yil mart oyida esa Milliy gvardiya qo‘mondoni etib tayinlangan.

U Milliy gvardiyani qariyb olti yil boshqardi. 2026 yil yanvar oyida boshqa ishga o‘tishi munosabati bilan qo‘mondonlikdan ozod qilinib, ichki ishlar vazirining birinchi o‘rinbosari — Jamoat xavfsizligi departamenti boshlig‘i bo‘lgan.

Alisher Usmonov lavozimidan ozod etildi

Rustam Jo‘rayevga qadar Prezident davlat xavfsizlik xizmatiga Alisher Usmonov rahbarlik qilib kelayotgan edi.

Usmonov tegishli farmoyish bilan lavozimidan ozod etildi. U mazkur tuzilmani 2020 yil dekabridan buyon boshqargan, bunga qadar esa Prezident davlat xavfsizlik xizmati raisi o‘rinbosari bo‘lib ishlagan.

Endi Rustam Jo‘rayev zimmasiga Prezident xavfsizligini ta’minlash, xizmat faoliyatini muvofiqlashtirish va tuzilma oldidagi vazifalarni amalga oshirish mas’uliyati yuklanadi.

Rustam DzhuraevO'zbekistonToshkentNamanganXorazm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiRustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiBugun, 10:34Toshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezd qatnovi boshlandiToshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezd qatnovi boshlandiBugun, 10:18Jaziramada 103 xizmati qancha chaqiriq qabul qildi?Jaziramada 103 xizmati qancha chaqiriq qabul qildi?Kecha, 16:40Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildiAnomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildiKecha, 16:18O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindiO‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindiKecha, 12:48Afg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdiAfg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdi16.07, 20:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi