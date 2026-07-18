Toyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkin
Yaponiya avtosanoatining yetakchisi Toyota kompaniyasi soʻnggi yillarda ommalashgan sensorli boshqaruv tizimlariga nisbatan oʻz yondashuvini qayta koʻrib chiqmoqda. Kompaniya muhandislari yangi modellarda, xususan, Toyota RAV4 krossoverining soʻnggi avlodida ekranlarga haddan tashqari koʻp funksiyalar yuklangani va bu haydovchilar uchun noqulaylik tugʻdirishi mumkinligini tan oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Toyota RAV4 loyihasining bosh muhandisi Yoshinori Nagane ixbt.com nashriga bergan intervyusida maʼlum qilishicha, kompaniya foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini diqqat bilan oʻrganmoqda. Agar haydovchilar sensorli panellardan norozi boʻlishsa, ishlab chiqaruvchi kelgusi yangilanishlarda anʼanaviy jismoniy tugmalar va aylanma kalitlarni (shalkallarni) qaytarishga tayyor.
Sensorli boshqaruvning kamchiliklariHozirgi vaqtda yangi avlod Toyota RAV4 modelida ovoz balandligi, konditsioner harorati va harakat rejimlarini tanlash uchun jismoniy tugmalar saqlab qolingan. Biroq, ilgari alohida kalitlar orqali boshqarilgan havo oqimi yoʻnalishi, oʻrindiqlarni isitish kabi muhim funksiyalar markaziy sensorli ekranga koʻchirilgan. Muhandisning soʻzlariga koʻra, dastlab Toyota jismoniy tugmalar sonini yanada koʻproq qisqartirishni rejalashtirgan edi.
"Hozirda ekranga juda koʻp funksiyalar joylashtirilgan. Biz jamoa bilan qancha tugmani saqlab qolish masalasini uzoq muhokama qildik, chunki koʻproq imkoniyatlarni ekranga koʻchirishga harakat qilgan edik", — deydi Yoshinori Nagane. Uning taʼkidlashicha, haydovchilarning xavfsizligi va qulayligi uchun ayrim funksiyalarni koʻrmasdan, sezgi orqali boshqarish muhim ahamiyatga ega.
Bozordagi oʻzgarishlar va haydovchilar talabiQizigʻi shundaki, hatto texnologik jihatdan eng ilgʻor hisoblangan Xitoy bozorida ham isteʼmolchilarning didi oʻzgara boshlagan. Toyota vakilining soʻzlariga koʻra, xitoylik haydovchilar ham hamma narsa faqat ekranga bogʻliq boʻlgan avtomobillardan charchashgan. Ular koʻproq ishonchli va foydalanishda oson boʻlgan mexanik boshqaruv elementlarini afzal koʻrishmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham Toyota RAV4 va boshqa yapon modellari oʻzining ishonchliligi bilan mashhur. Mahalliy haydovchilar uchun ham yoʻl davomida chalgʻimasdan boshqarish imkonini beruvchi tugmalarning mavjudligi muhim omil hisoblanadi. Sensorli ekranlar quyosh nuri ostida yaxshi koʻrinmasligi yoki sovuq havoda sekin ishlashi kabi muammolar haydovchilarda eʼtiroz uygʻotishi tabiiy.
Toyota rahbariyati agar ehtiyoj sezilsa, kelajakdagi modellarda jismoniy boshqaruv elementlarini koʻpaytirishga vaʼda bermoqda. Bu qadam nafaqat qulaylikni oshiradi, balki haydovchining diqqatini yoʻldan chalgʻitmaslik orqali harakat xavfsizligini ham taʼminlaydi. Kompaniya hozirda foydalanuvchilarning har bir fikrini tahlil qilib, "oltin oʻrtaliq"ni topish ustida ishlamoqda.
…