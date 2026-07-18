Toyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkin

·22·Avto
Toyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkin

Yaponiya avtosanoatining yetakchisi Toyota kompaniyasi soʻnggi yillarda ommalashgan sensorli boshqaruv tizimlariga nisbatan oʻz yondashuvini qayta koʻrib chiqmoqda. Kompaniya muhandislari yangi modellarda, xususan, Toyota RAV4 krossoverining soʻnggi avlodida ekranlarga haddan tashqari koʻp funksiyalar yuklangani va bu haydovchilar uchun noqulaylik tugʻdirishi mumkinligini tan oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Toyota RAV4 loyihasining bosh muhandisi Yoshinori Nagane ixbt.com nashriga bergan intervyusida maʼlum qilishicha, kompaniya foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini diqqat bilan oʻrganmoqda. Agar haydovchilar sensorli panellardan norozi boʻlishsa, ishlab chiqaruvchi kelgusi yangilanishlarda anʼanaviy jismoniy tugmalar va aylanma kalitlarni (shalkallarni) qaytarishga tayyor.

Sensorli boshqaruvning kamchiliklari

Hozirgi vaqtda yangi avlod Toyota RAV4 modelida ovoz balandligi, konditsioner harorati va harakat rejimlarini tanlash uchun jismoniy tugmalar saqlab qolingan. Biroq, ilgari alohida kalitlar orqali boshqarilgan havo oqimi yoʻnalishi, oʻrindiqlarni isitish kabi muhim funksiyalar markaziy sensorli ekranga koʻchirilgan. Muhandisning soʻzlariga koʻra, dastlab Toyota jismoniy tugmalar sonini yanada koʻproq qisqartirishni rejalashtirgan edi.

"Hozirda ekranga juda koʻp funksiyalar joylashtirilgan. Biz jamoa bilan qancha tugmani saqlab qolish masalasini uzoq muhokama qildik, chunki koʻproq imkoniyatlarni ekranga koʻchirishga harakat qilgan edik", — deydi Yoshinori Nagane. Uning taʼkidlashicha, haydovchilarning xavfsizligi va qulayligi uchun ayrim funksiyalarni koʻrmasdan, sezgi orqali boshqarish muhim ahamiyatga ega.

Bozordagi oʻzgarishlar va haydovchilar talabi

Qizigʻi shundaki, hatto texnologik jihatdan eng ilgʻor hisoblangan Xitoy bozorida ham isteʼmolchilarning didi oʻzgara boshlagan. Toyota vakilining soʻzlariga koʻra, xitoylik haydovchilar ham hamma narsa faqat ekranga bogʻliq boʻlgan avtomobillardan charchashgan. Ular koʻproq ishonchli va foydalanishda oson boʻlgan mexanik boshqaruv elementlarini afzal koʻrishmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham Toyota RAV4 va boshqa yapon modellari oʻzining ishonchliligi bilan mashhur. Mahalliy haydovchilar uchun ham yoʻl davomida chalgʻimasdan boshqarish imkonini beruvchi tugmalarning mavjudligi muhim omil hisoblanadi. Sensorli ekranlar quyosh nuri ostida yaxshi koʻrinmasligi yoki sovuq havoda sekin ishlashi kabi muammolar haydovchilarda eʼtiroz uygʻotishi tabiiy.

Toyota rahbariyati agar ehtiyoj sezilsa, kelajakdagi modellarda jismoniy boshqaruv elementlarini koʻpaytirishga vaʼda bermoqda. Bu qadam nafaqat qulaylikni oshiradi, balki haydovchining diqqatini yoʻldan chalgʻitmaslik orqali harakat xavfsizligini ham taʼminlaydi. Kompaniya hozirda foydalanuvchilarning har bir fikrini tahlil qilib, "oltin oʻrtaliq"ni topish ustida ishlamoqda.

ToyotaRAV4AvtomobilTexnologiyaYaponiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kia elektromobili va tezyurar poyezd: Parijdan Berlingacha kim birinchi yetib boradi?Kia elektromobili va tezyurar poyezd: Parijdan Berlingacha kim birinchi yetib boradi?Bugun, 08:26Fiat 500e narxi keskin arzonlashdi: Italiya elektromobili gibrid modeldan ham arzonroqFiat 500e narxi keskin arzonlashdi: Italiya elektromobili gibrid modeldan ham arzonroqKecha, 19:20Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqdaNiva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqdaKecha, 16:27Yangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladiYangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladiKecha, 15:28Peugeot 2030-yilga qadar yettita yangi model va radikal E-208 elektromobilini taqdim etadiPeugeot 2030-yilga qadar yettita yangi model va radikal E-208 elektromobilini taqdim etadiKecha, 12:25Aston Martin kompaniyasi Call of Duty oʻyini uchun maxsus Dreadnought yoʻltanlamasini yaratdiAston Martin kompaniyasi Call of Duty oʻyini uchun maxsus Dreadnought yoʻltanlamasini yaratdiKecha, 11:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob