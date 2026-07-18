Desham so‘nggi o‘yini oldidan futbolchilarga murojaat qildi
Fransiya milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatini medal bilan yakunlash uchun Angliyaga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv Didiye Desham uchun terma jamoa bosh murabbiyi sifatidagi so‘nggi bahs bo‘ladi.
Hal qiluvchi uchrashuv oldidan fransuz mutaxassisi futbolchilarini hissiyotga berilmasdan, bor e’tiborni uchinchi o‘rinni egallashga qaratishga chaqirdi.
«Bu o‘rtoqlik uchrashuvi emas»
Didiye Desham Angliyaga qarshi bahsning ahamiyatini kamsitish mumkin emasligini ta’kidladi.
«Biz bor kuchimizni ishga solishimiz va oldimizga qo‘yilgan maqsadga erishishimiz kerak. Bu jahon chempionati, o‘rtoqlik uchrashuvi emas», — dedi Fransiya bosh murabbiyi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilar va murabbiylar shtabi turnirni munosib natija bilan yakunlash uchun barcha imkoniyatdan foydalanishi kerak.
Ikki jamoa ham yarimfinalda to‘xtadi
Fransiya final yo‘llanmasi uchun kechgan bahsda maqsadiga erisha olmadi. Angliya ham xuddi shunday og‘riqli mag‘lubiyatdan keyin uchinchi o‘rin uchun o‘yinda ishtirok etadi.
«Angliya ham xuddi biz kabi yarimfinalda mag‘lub bo‘lishni istamagandi. Lekin hozir ikki jamoa ham shu yerda», — dedi Desham.
Mutaxassis futbolchilar o‘tgan natijani o‘ylash o‘rniga, oldinda turgan vazifaga e’tibor qaratishi kerakligini qayd etdi.
Fransiyaning yagona maqsadi ma’lum
Deshamning ta’kidlashicha, jamoa uchun hozir faqat bitta vazifa bor — jahon chempionatining bronza medalini qo‘lga kiritish.
«E’tiborimizni faqat bitta maqsadga — uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritishga qaratishimiz kerak», — dedi u.
Fransiya va Angliya o‘rtasidagi bahs har ikki jamoa uchun ham turnirni g‘alaba bilan yakunlash va muxlislar oldidagi nufuzini saqlab qolish imkoniyatini beradi.
Desham so‘nggi qarorini ham e’lon qildi
Fransiya bosh murabbiyi Angliyaga qarshi uchrashuv uning milliy jamoadagi so‘nggi o‘yini bo‘lishini tasdiqladi.
«Bilamanki, bu milliy jamoa bosh murabbiyi sifatidagi so‘nggi o‘yinim bo‘ladi. Men hech kimning yig‘lashini istamayman. Hayot davom etaveradi», — dedi Desham.
Shu tariqa, Angliyaga qarshi bahs Fransiya uchun nafaqat bronza medali, balki Desham davrini munosib yakunlash imkoniyati ham bo‘ladi.
…