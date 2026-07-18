Desham so‘nggi o‘yini oldidan futbolchilarga murojaat qildi

·34·Sport
Desham so‘nggi o‘yini oldidan futbolchilarga murojaat qildi

Fransiya milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatini medal bilan yakunlash uchun Angliyaga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv Didiye Desham uchun terma jamoa bosh murabbiyi sifatidagi so‘nggi bahs bo‘ladi.

Hal qiluvchi uchrashuv oldidan fransuz mutaxassisi futbolchilarini hissiyotga berilmasdan, bor e’tiborni uchinchi o‘rinni egallashga qaratishga chaqirdi.

«Bu o‘rtoqlik uchrashuvi emas»

Didiye Desham Angliyaga qarshi bahsning ahamiyatini kamsitish mumkin emasligini ta’kidladi.

«Biz bor kuchimizni ishga solishimiz va oldimizga qo‘yilgan maqsadga erishishimiz kerak. Bu jahon chempionati, o‘rtoqlik uchrashuvi emas», — dedi Fransiya bosh murabbiyi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilar va murabbiylar shtabi turnirni munosib natija bilan yakunlash uchun barcha imkoniyatdan foydalanishi kerak.

Ikki jamoa ham yarimfinalda to‘xtadi

Fransiya final yo‘llanmasi uchun kechgan bahsda maqsadiga erisha olmadi. Angliya ham xuddi shunday og‘riqli mag‘lubiyatdan keyin uchinchi o‘rin uchun o‘yinda ishtirok etadi.

«Angliya ham xuddi biz kabi yarimfinalda mag‘lub bo‘lishni istamagandi. Lekin hozir ikki jamoa ham shu yerda», — dedi Desham.

Mutaxassis futbolchilar o‘tgan natijani o‘ylash o‘rniga, oldinda turgan vazifaga e’tibor qaratishi kerakligini qayd etdi.

Fransiyaning yagona maqsadi ma’lum

Deshamning ta’kidlashicha, jamoa uchun hozir faqat bitta vazifa bor — jahon chempionatining bronza medalini qo‘lga kiritish.

«E’tiborimizni faqat bitta maqsadga — uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritishga qaratishimiz kerak», — dedi u.

Fransiya va Angliya o‘rtasidagi bahs har ikki jamoa uchun ham turnirni g‘alaba bilan yakunlash va muxlislar oldidagi nufuzini saqlab qolish imkoniyatini beradi.

Desham so‘nggi qarorini ham e’lon qildi

Fransiya bosh murabbiyi Angliyaga qarshi uchrashuv uning milliy jamoadagi so‘nggi o‘yini bo‘lishini tasdiqladi.

«Bilamanki, bu milliy jamoa bosh murabbiyi sifatidagi so‘nggi o‘yinim bo‘ladi. Men hech kimning yig‘lashini istamayman. Hayot davom etaveradi», — dedi Desham.

Shu tariqa, Angliyaga qarshi bahs Fransiya uchun nafaqat bronza medali, balki Desham davrini munosib yakunlash imkoniyati ham bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi 39 yoshida JCH-2026 statistikasida birinchi o‘rinlarni egallamoqdaMessi 39 yoshida JCH-2026 statistikasida birinchi o‘rinlarni egallamoqdaBugun, 10:54Tuxel yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin barcha aybni o‘z zimmasiga oldiTuxel yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin barcha aybni o‘z zimmasiga oldiBugun, 10:17Lionel Skaloni Ispaniyaga qarshi final o‘yini rejasini ochiqladiLionel Skaloni Ispaniyaga qarshi final o‘yini rejasini ochiqladiBugun, 10:14Infantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdiInfantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdiBugun, 09:42Tojiyev derbidan keyin «Paxtakor» futbolchilarini qattiq tanqid qildiTojiyev derbidan keyin «Paxtakor» futbolchilarini qattiq tanqid qildiBugun, 09:37Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdiMessi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdiBugun, 09:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi