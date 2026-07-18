Andres Iniesta: Lionel Messi faktorini butunlay yoʻq qilishning iloji yoʻq

·33·Sport
Andres Iniesta: Lionel Messi faktorini butunlay yoʻq qilishning iloji yoʻq

Ispaniya terma jamoasining afsonaviy yarim himoyachisi, 2010-yilgi jahon chempioni Andres Iniesta boʻlajak final oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi koʻrsatayotgan oʻyin va uning maydondagi taʼsirini toʻliq jilovlashning imkoni yoʻq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Dubayda murabbiylik faoliyatini boshlashga tayyorgarlik koʻrayotgan Iniesta "El Partidazo de COPE" nashriga bergan intervyusida final oʻyini dinamikasini tahlil qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Ispaniya terma jamoasi bor eʼtiborini raqib yulduzini toʻxtatishga emas, balki oʻzining oʻyin uslubini oʻtkazishga qaratishi lozim.

"Messini butunlay oʻchirib qoʻyish — imkonsiz vazifa. Bu koʻproq Ispaniyaning oʻz oʻyini orqali Argentinaga qanchalik bosim oʻtkaza olishi, vaziyatlar yaratishi va ulardan unumli foydalanishiga bogʻliq boʻladi", — deya taʼkidladi Barselona klubining sobiq yulduzi. Uning fikricha, jamoaviy intizom individual mahoratdan ustun kelishi shart.

Ruhiy tayyorgarlik va gʻoliblik formulasi

Lionel Messi ushbu turnir davomida sakkizta gol va toʻrtta golli uzatmani amalga oshirib, fenomenal sport formasida ekanligini isbotladi. Iniesta sobiq jamoadoshining bu natijalarini yuqori baholab, uning qatʼiyati va har bir oʻyindagi ishtiyoqi oldida faqatgina "shlyapa yechish" mumkinligini qoʻshimcha qildi.

Shu bilan birga, afsonaviy futbolchi Ispaniya terma jamoasi aʼzolarini final oldidan qoʻrquvni chetga surishga chaqirdi. Uning fikricha, bunday darajadagi oʻyinlarda ruhiy barqarorlik gʻalabaning asosiy kalitidir. "Hech qachon qoʻrquv bilan oʻynamaslik kerak. Ispaniya futbolchilari oʻzlariga boʻlgan ishonchni butun turnir davomida oshirib borishdi va finalga yuqori tempda yetib kelishdi", deydi Iniesta.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Iniesta Ispaniya terma jamoasining hozirgi holatidan mamnun. Uning soʻzlariga koʻra, maydonga kim tushishidan qatʼi nazar, har bir oʻyinchi oʻz vazifasini aniq biladi va jamoada hamma narsa nazorat ostida ekanligi yaqqol sezilib turadi. Bu esa "La Roxa" uchun Argentina kabi kuchli raqibga qarshi munosib qarshilik koʻrsatish imkonini beradi.

Eslatib oʻtamiz, Ispaniya va Argentina oʻrtasidagi final bahsi jahon futboli jamoatchiligi diqqat markazida turibdi. Iniesta kabi tajribali mutaxassislarning fikricha, taktik intizom va Messining individual sehrini jilovlash oʻrtasidagi muvozanat chempion nomini belgilab beradi.

Andres IniestaLionel MessiIspaniyaArgentinaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Bugun, 16:00JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 15:2291-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)91-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)Bugun, 15:14Deco qiyin tanlov qarshisida: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan fikrlarDeco qiyin tanlov qarshisida: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan fikrlarBugun, 14:39Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunlaydimi: Lionel Scaloni munosabat bildirdiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunlaydimi: Lionel Scaloni munosabat bildirdiBugun, 14:32Lionel Messi bolaligida anglagan eng muhim saboqni aytdiLionel Messi bolaligida anglagan eng muhim saboqni aytdiBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi