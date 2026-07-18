Andres Iniesta: Lionel Messi faktorini butunlay yoʻq qilishning iloji yoʻq
Ispaniya terma jamoasining afsonaviy yarim himoyachisi, 2010-yilgi jahon chempioni Andres Iniesta boʻlajak final oldidan oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi koʻrsatayotgan oʻyin va uning maydondagi taʼsirini toʻliq jilovlashning imkoni yoʻq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Dubayda murabbiylik faoliyatini boshlashga tayyorgarlik koʻrayotgan Iniesta "El Partidazo de COPE" nashriga bergan intervyusida final oʻyini dinamikasini tahlil qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Ispaniya terma jamoasi bor eʼtiborini raqib yulduzini toʻxtatishga emas, balki oʻzining oʻyin uslubini oʻtkazishga qaratishi lozim.
"Messini butunlay oʻchirib qoʻyish — imkonsiz vazifa. Bu koʻproq Ispaniyaning oʻz oʻyini orqali Argentinaga qanchalik bosim oʻtkaza olishi, vaziyatlar yaratishi va ulardan unumli foydalanishiga bogʻliq boʻladi", — deya taʼkidladi Barselona klubining sobiq yulduzi. Uning fikricha, jamoaviy intizom individual mahoratdan ustun kelishi shart.
Ruhiy tayyorgarlik va gʻoliblik formulasiLionel Messi ushbu turnir davomida sakkizta gol va toʻrtta golli uzatmani amalga oshirib, fenomenal sport formasida ekanligini isbotladi. Iniesta sobiq jamoadoshining bu natijalarini yuqori baholab, uning qatʼiyati va har bir oʻyindagi ishtiyoqi oldida faqatgina "shlyapa yechish" mumkinligini qoʻshimcha qildi.
Shu bilan birga, afsonaviy futbolchi Ispaniya terma jamoasi aʼzolarini final oldidan qoʻrquvni chetga surishga chaqirdi. Uning fikricha, bunday darajadagi oʻyinlarda ruhiy barqarorlik gʻalabaning asosiy kalitidir. "Hech qachon qoʻrquv bilan oʻynamaslik kerak. Ispaniya futbolchilari oʻzlariga boʻlgan ishonchni butun turnir davomida oshirib borishdi va finalga yuqori tempda yetib kelishdi", deydi Iniesta.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Iniesta Ispaniya terma jamoasining hozirgi holatidan mamnun. Uning soʻzlariga koʻra, maydonga kim tushishidan qatʼi nazar, har bir oʻyinchi oʻz vazifasini aniq biladi va jamoada hamma narsa nazorat ostida ekanligi yaqqol sezilib turadi. Bu esa "La Roxa" uchun Argentina kabi kuchli raqibga qarshi munosib qarshilik koʻrsatish imkonini beradi.
Eslatib oʻtamiz, Ispaniya va Argentina oʻrtasidagi final bahsi jahon futboli jamoatchiligi diqqat markazida turibdi. Iniesta kabi tajribali mutaxassislarning fikricha, taktik intizom va Messining individual sehrini jilovlash oʻrtasidagi muvozanat chempion nomini belgilab beradi.
…