Deco qiyin tanlov qarshisida: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan fikrlar
Futbol olami AQSH mezbonlik qilayotgan Jahon chempionatining hal qiluvchi bahsi arafasida turibdi. Nyu-Yorkdagi muhtasham stadionda boʻlib oʻtadigan Argentina va Ispaniya terma jamoalari oʻrtasidagi final uchrashuvi nafaqat muxlislar, balki professional mutaxassislar uchun ham hissiyotlarga boy voqelikka aylandi. Xususan, Barselona sport direktori Deco ushbu qarama-qarshilikda kimga muxlislik qilish borasida qiyin tanlov oldida qolganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kataloniya klubi rahbari ayni damda final uchrashuvini bevosita kuzatish uchun AQSHga yetib borgan. Uning uchun bu oʻyin oʻziga xos ahamiyatga ega, chunki maydonda klub afsonasi Lionel Messi va ayni damda Barselona sharafini himoya qilayotgan bir qator iqtidorli futbolchilar toʻp suradi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Deco har ikki tomon bilan ham uzviy bogʻliqligi sababli oʻzini biroz noqulay his qilmoqda.
Afsona va jamoa manfaatlari oʻrtasidaDeco Cope nashriga bergan intervyusida oʻzining his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi nafaqat klub sobiq aʼzosi, balki uning yaqin doʻsti hamdir. Shu bilan birga, Ispaniya terma jamoasi tarkibida Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchilari va jamoaning amaldagi yetakchilari harakat qilmoqda. Bu esa sport direktorini ikki oʻt orasida qoldirmoqda.
"Men har doim oʻz odamlarimni qoʻllab-quvvatlayman, biroq mening odamlarim hozir har ikki jamoada ham bor. Leo — har doim biznikilardan biri boʻlib qoladi. U nafaqat doʻstim, balki barcha Barselona va futbol muxlislari uchun borini bergan tirik afsonadir. Uning hozirgi yoshida koʻrsatayotgan oʻyini shunchaki hayratlanarli", — deb taʼkidladi sobiq futbolchi.
Boshqa tomondan, Ispaniya tarkibidagi "koʻk-anorranglilar"ning yosh avlodi Deconi gʻururlantirmoqda. Uning fikricha, jamoaning kelajagi boʻlgan yigitlarning bunday yirik turnir finalida oʻynashi klub uchun ulkan yutuqdir. Shu sababli u kim gʻalaba qozonishidan qatʼi nazar, Barselona oilasi uchun bu katta bayram boʻlishini qayd etdi.
Finalga yoʻl va taktik ustunliklarIspaniya terma jamoasi finalga qadar magʻlubiyatsiz 17 oʻyinlik seriya bilan yetib keldi. Yarim finalda Fransiya ustidan qozonilgan gʻalaba ularning taktik jihatdan naqadar yetuk ekanligini koʻrsatdi. Argentina esa 14 ta gʻalabali seriya bilan finalga chiqdi va chorak finalda Angliyani turnirdan chiqarib yubordi. Deco har ikki jamoaning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qildi.
"Ispaniya yarim finaldan soʻng juda sifatli futbol namoyish etmoqda. Argentina esa garchi baʼzi oʻyinlarda qiyinchilikka duch kelgan boʻlsa-da, xarakter va iroda evaziga gʻalaba qozonishda davom etyapti. Leo maydonda moʻjizalar yaratmoqda. Oʻylaymanki, bizni taktik kurashlarga boy va tomoshabop final kutmoqda", — deya qoʻshimcha qildi Deco.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu final katta qiziqish uygʻotmoqda. Lionel Messining navbatdagi chempionlik sari yurishi va Ispaniyaning yangi avlodi oʻrtasidagi toʻqnashuv futbol tarixidagi eng yorqin sahifalardan biri boʻlishi kutilmoqda. Nyu-Jersi stadionidagi bahs koʻp narsaga oydinlik kiritadi.
…