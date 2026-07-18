Deco qiyin tanlov qarshisida: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan fikrlar

·42·Sport
Deco qiyin tanlov qarshisida: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan fikrlar

Futbol olami AQSH mezbonlik qilayotgan Jahon chempionatining hal qiluvchi bahsi arafasida turibdi. Nyu-Yorkdagi muhtasham stadionda boʻlib oʻtadigan Argentina va Ispaniya terma jamoalari oʻrtasidagi final uchrashuvi nafaqat muxlislar, balki professional mutaxassislar uchun ham hissiyotlarga boy voqelikka aylandi. Xususan, Barselona sport direktori Deco ushbu qarama-qarshilikda kimga muxlislik qilish borasida qiyin tanlov oldida qolganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kataloniya klubi rahbari ayni damda final uchrashuvini bevosita kuzatish uchun AQSHga yetib borgan. Uning uchun bu oʻyin oʻziga xos ahamiyatga ega, chunki maydonda klub afsonasi Lionel Messi va ayni damda Barselona sharafini himoya qilayotgan bir qator iqtidorli futbolchilar toʻp suradi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Deco har ikki tomon bilan ham uzviy bogʻliqligi sababli oʻzini biroz noqulay his qilmoqda.

Afsona va jamoa manfaatlari oʻrtasida

Deco Cope nashriga bergan intervyusida oʻzining his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi nafaqat klub sobiq aʼzosi, balki uning yaqin doʻsti hamdir. Shu bilan birga, Ispaniya terma jamoasi tarkibida Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchilari va jamoaning amaldagi yetakchilari harakat qilmoqda. Bu esa sport direktorini ikki oʻt orasida qoldirmoqda.

"Men har doim oʻz odamlarimni qoʻllab-quvvatlayman, biroq mening odamlarim hozir har ikki jamoada ham bor. Leo — har doim biznikilardan biri boʻlib qoladi. U nafaqat doʻstim, balki barcha Barselona va futbol muxlislari uchun borini bergan tirik afsonadir. Uning hozirgi yoshida koʻrsatayotgan oʻyini shunchaki hayratlanarli", — deb taʼkidladi sobiq futbolchi.

Boshqa tomondan, Ispaniya tarkibidagi "koʻk-anorranglilar"ning yosh avlodi Deconi gʻururlantirmoqda. Uning fikricha, jamoaning kelajagi boʻlgan yigitlarning bunday yirik turnir finalida oʻynashi klub uchun ulkan yutuqdir. Shu sababli u kim gʻalaba qozonishidan qatʼi nazar, Barselona oilasi uchun bu katta bayram boʻlishini qayd etdi.

Finalga yoʻl va taktik ustunliklar

Ispaniya terma jamoasi finalga qadar magʻlubiyatsiz 17 oʻyinlik seriya bilan yetib keldi. Yarim finalda Fransiya ustidan qozonilgan gʻalaba ularning taktik jihatdan naqadar yetuk ekanligini koʻrsatdi. Argentina esa 14 ta gʻalabali seriya bilan finalga chiqdi va chorak finalda Angliyani turnirdan chiqarib yubordi. Deco har ikki jamoaning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qildi.

"Ispaniya yarim finaldan soʻng juda sifatli futbol namoyish etmoqda. Argentina esa garchi baʼzi oʻyinlarda qiyinchilikka duch kelgan boʻlsa-da, xarakter va iroda evaziga gʻalaba qozonishda davom etyapti. Leo maydonda moʻjizalar yaratmoqda. Oʻylaymanki, bizni taktik kurashlarga boy va tomoshabop final kutmoqda", — deya qoʻshimcha qildi Deco.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu final katta qiziqish uygʻotmoqda. Lionel Messining navbatdagi chempionlik sari yurishi va Ispaniyaning yangi avlodi oʻrtasidagi toʻqnashuv futbol tarixidagi eng yorqin sahifalardan biri boʻlishi kutilmoqda. Nyu-Jersi stadionidagi bahs koʻp narsaga oydinlik kiritadi.

FutbolJahon ChempionatiLionel MessiBarselonaArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Bugun, 16:00Andres Iniesta: Lionel Messi faktorini butunlay yoʻq qilishning iloji yoʻqAndres Iniesta: Lionel Messi faktorini butunlay yoʻq qilishning iloji yoʻqBugun, 15:31JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 15:2291-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)91-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)Bugun, 15:14Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunlaydimi: Lionel Scaloni munosabat bildirdiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunlaydimi: Lionel Scaloni munosabat bildirdiBugun, 14:32Lionel Messi bolaligida anglagan eng muhim saboqni aytdiLionel Messi bolaligida anglagan eng muhim saboqni aytdiBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi