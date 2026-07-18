Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunlaydimi: Lionel Scaloni munosabat bildirdi

·58·Sport
Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunlaydimi: Lionel Scaloni munosabat bildirdi

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni Ispaniyaga qarshi kechadigan Jahon chempionati finali oldidan jamoa sardori Lionel Messi atrofidagi mish-mishlarga toʻxtalib oʻtdi. Futbol olamida 39 yoshli afsonaning xalqaro maydondagi soʻnggi uchrashuvi boʻlishi mumkinligi haqidagi taxminlar kuchayib borayotgan bir paytda, murabbiy bu borada aniq maʼlumotga ega emasligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Nyu-Yorkda oʻtkazilgan matbuot anjumanida Lionel Scaloni oʻz sardorining kelajagi haqidagi savollarga javob berar ekan, qaror faqat futbolchining oʻziga bogʻliqligini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Messi hali ham yuqori saviyada oʻynashda davom etmoqda va har safar maydonga tushganda barchani hayratda qoldirishdan charchamayapti.

Sardorning soʻnggi raqsi?

Lionel Messi joriy turnirda ham oʻzining tengsiz ekanligini isbotlamoqda. U 8 ta gol va 4 ta golli uzatma bilan toʻpurarlar poygasida Kylian Mbappe bilan birga peshqadamlik qilmoqda. Yarim finalda Angliya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalabada ham aynan Messining xizmatlari katta boʻldi va u jamoasini hal qiluvchi bahsga olib chiqdi.

"Toʻgʻrisini aytsam, uning rejalari haqida zarracha tasavvurga ega emasman. Bu haqda uning oʻzidan soʻrash kerak. U bizni hayron qoldirishdan toʻxtamayapti va qarorni faqat oʻzi qabul qiladi", — deya taʼkidladi Scaloni jurnalistlar bilan suhbatda. Murabbiyning ushbu javobi Messining terma jamoadagi kelajagi hali ham ochiq qolayotganidan dalolat beradi.

Tarixiy muvaffaqiyat va minnatdorchilik

Final oldidan Lionel Scaloni oʻz shogirdlarining soʻnggi yillardagi yutuqlariga yuqori baho berdi. U futbolchilar bilan alohida suhbatlashib, ularga koʻrsatgan matonati va barqarorligi uchun minnatdorchilik bildirganini aytdi. Murabbiyning fikricha, Argentina terma jamoasi bugungi kunda erishgan natijalar bir necha yil avval tasavvur qilib boʻlmas darajada edi.

"Men va barcha murabbiylar shtabi futbolchilardan umrbod minnatdormiz. Jahon chempionati finaliga qadar yetib kelish va shuncha yil davomida yuqori saviyani ushlab turish oson emas. Bu shunchaki moʻjiza. Finalda gʻalaba qozonishimizga umid qilaman, lekin natijadan qatʼi nazar, bu yoʻl barcha uchun oʻrnak boʻla oladi", — dedi murabbiy.

Ispaniya va Argentina oʻrtasidagi hal qiluvchi bahs nafaqat chempionlik unvoni, balki Lionel Messining terma jamoadagi ehtimoliy xayrlashuv uchrashuvi sifatida ham butun dunyo diqqat markazida boʻlib turibdi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari ham ushbu tarixiy uchrashuvni katta qiziqish bilan kutishmoqda.

Lionel MessiArgentinaLionel ScaloniJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Bugun, 16:00Andres Iniesta: Lionel Messi faktorini butunlay yoʻq qilishning iloji yoʻqAndres Iniesta: Lionel Messi faktorini butunlay yoʻq qilishning iloji yoʻqBugun, 15:31JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 15:2291-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)91-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)Bugun, 15:14Deco qiyin tanlov qarshisida: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan fikrlarDeco qiyin tanlov qarshisida: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan fikrlarBugun, 14:39Lionel Messi bolaligida anglagan eng muhim saboqni aytdiLionel Messi bolaligida anglagan eng muhim saboqni aytdiBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi