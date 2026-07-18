Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunlaydimi: Lionel Scaloni munosabat bildirdi
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni Ispaniyaga qarshi kechadigan Jahon chempionati finali oldidan jamoa sardori Lionel Messi atrofidagi mish-mishlarga toʻxtalib oʻtdi. Futbol olamida 39 yoshli afsonaning xalqaro maydondagi soʻnggi uchrashuvi boʻlishi mumkinligi haqidagi taxminlar kuchayib borayotgan bir paytda, murabbiy bu borada aniq maʼlumotga ega emasligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Nyu-Yorkda oʻtkazilgan matbuot anjumanida Lionel Scaloni oʻz sardorining kelajagi haqidagi savollarga javob berar ekan, qaror faqat futbolchining oʻziga bogʻliqligini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Messi hali ham yuqori saviyada oʻynashda davom etmoqda va har safar maydonga tushganda barchani hayratda qoldirishdan charchamayapti.
Sardorning soʻnggi raqsi?Lionel Messi joriy turnirda ham oʻzining tengsiz ekanligini isbotlamoqda. U 8 ta gol va 4 ta golli uzatma bilan toʻpurarlar poygasida Kylian Mbappe bilan birga peshqadamlik qilmoqda. Yarim finalda Angliya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalabada ham aynan Messining xizmatlari katta boʻldi va u jamoasini hal qiluvchi bahsga olib chiqdi.
"Toʻgʻrisini aytsam, uning rejalari haqida zarracha tasavvurga ega emasman. Bu haqda uning oʻzidan soʻrash kerak. U bizni hayron qoldirishdan toʻxtamayapti va qarorni faqat oʻzi qabul qiladi", — deya taʼkidladi Scaloni jurnalistlar bilan suhbatda. Murabbiyning ushbu javobi Messining terma jamoadagi kelajagi hali ham ochiq qolayotganidan dalolat beradi.
Tarixiy muvaffaqiyat va minnatdorchilikFinal oldidan Lionel Scaloni oʻz shogirdlarining soʻnggi yillardagi yutuqlariga yuqori baho berdi. U futbolchilar bilan alohida suhbatlashib, ularga koʻrsatgan matonati va barqarorligi uchun minnatdorchilik bildirganini aytdi. Murabbiyning fikricha, Argentina terma jamoasi bugungi kunda erishgan natijalar bir necha yil avval tasavvur qilib boʻlmas darajada edi.
"Men va barcha murabbiylar shtabi futbolchilardan umrbod minnatdormiz. Jahon chempionati finaliga qadar yetib kelish va shuncha yil davomida yuqori saviyani ushlab turish oson emas. Bu shunchaki moʻjiza. Finalda gʻalaba qozonishimizga umid qilaman, lekin natijadan qatʼi nazar, bu yoʻl barcha uchun oʻrnak boʻla oladi", — dedi murabbiy.
Ispaniya va Argentina oʻrtasidagi hal qiluvchi bahs nafaqat chempionlik unvoni, balki Lionel Messining terma jamoadagi ehtimoliy xayrlashuv uchrashuvi sifatida ham butun dunyo diqqat markazida boʻlib turibdi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari ham ushbu tarixiy uchrashuvni katta qiziqish bilan kutishmoqda.
…