91-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)

·43·Sport
91-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)

Konferensiyalar ligasi saralash bosqichida yevrokuboklar tarixida kam uchraydigan g‘aroyib xato sodir bo‘ldi. «Hamrun» futbolchisining bir lahzalik e’tiborsizligi jamoani keyingi bosqich yo‘llanmasidan mahrum qildi.

Eng qizig‘i, 91-raqamli o‘yinchi taqdirni hal qilgan xatoni aynan 91-daqiqada amalga oshirdi.

Bahs qo‘shimcha bo‘limlarga yo‘l olgandi

Maltaning «Hamrun» va Farer orollarining «Runavik» klublari o‘rtasidagi javob uchrashuvida asosiy vaqt g‘olibni aniqlab bermadi.

Jamoalar saralashning keyingi bosqichiga chiqish uchun qo‘shimcha taymlarda kurashni davom ettirishi kerak edi. Biroq birinchi qo‘shimcha bo‘lim boshlanishida kutilmagan voqea yuz berdi.

Futbolchi to‘p maydondan chiqdi deb o‘yladi

91-daqiqada «Hamrun»ning 91-raqamli futbolchisi raqib hujumi paytida to‘p darvoza chizig‘idan chiqib ketgan deb o‘yladi.

U hakam hushtagini kutmasdan, to‘pni qo‘liga oldi va uni darvozadan o‘yinga kiritishga tayyorlandi. Ammo to‘p hali maydonni to‘liq tark etmagan edi.

Bosh hakam bu harakatni jarima maydonida qo‘l bilan o‘ynash sifatida baholab, penalti belgiladi.

Bir harakat butun o‘yin taqdirini hal qildi

«Runavik» futbolchilari 11 metrlik zarbani golga aylantirib, hal qiluvchi ustunlikni qo‘lga kiritdi.

Mazkur gol Farer orollari vakiliga Konferensiyalar ligasi saralashining ikkinchi bosqichiga yo‘llanma taqdim etdi. «Hamrun» esa bir futbolchining tushunarsiz xatosi tufayli yevrokuboklarni tark etdi.

Raqamlar ham g‘aroyib tarzda mos keldi

Voqeaning ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalishiga yana bir tasodif sabab bo‘ldi: futbolchi 91-raqamda o‘ynagan va xatoni 91-daqiqada sodir etgan.

Futbolda ba’zan butun mavsum taqdirini bir soniyalik qaror hal qiladi. Bu safar esa o‘sha qaror yevrokuboklar tarixidagi eng esda qolarli xatolardan biriga aylandi.

HamrunRunavikMaltaFarer orollari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andres Iniesta: Lionel Messi faktorini butunlay yoʻq qilishning iloji yoʻqAndres Iniesta: Lionel Messi faktorini butunlay yoʻq qilishning iloji yoʻqBugun, 15:31JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 15:22Deco qiyin tanlov qarshisida: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan fikrlarDeco qiyin tanlov qarshisida: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan fikrlarBugun, 14:39Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunlaydimi: Lionel Scaloni munosabat bildirdiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunlaydimi: Lionel Scaloni munosabat bildirdiBugun, 14:32Lionel Messi bolaligida anglagan eng muhim saboqni aytdiLionel Messi bolaligida anglagan eng muhim saboqni aytdiBugun, 14:21Tramp JCH-2026ni tarixiy deb atab, Harri Keyn haqida hazil qildiTramp JCH-2026ni tarixiy deb atab, Harri Keyn haqida hazil qildiBugun, 14:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi