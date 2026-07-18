91-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)
Konferensiyalar ligasi saralash bosqichida yevrokuboklar tarixida kam uchraydigan g‘aroyib xato sodir bo‘ldi. «Hamrun» futbolchisining bir lahzalik e’tiborsizligi jamoani keyingi bosqich yo‘llanmasidan mahrum qildi.
Eng qizig‘i, 91-raqamli o‘yinchi taqdirni hal qilgan xatoni aynan 91-daqiqada amalga oshirdi.
Bahs qo‘shimcha bo‘limlarga yo‘l olgandi
Maltaning «Hamrun» va Farer orollarining «Runavik» klublari o‘rtasidagi javob uchrashuvida asosiy vaqt g‘olibni aniqlab bermadi.
Jamoalar saralashning keyingi bosqichiga chiqish uchun qo‘shimcha taymlarda kurashni davom ettirishi kerak edi. Biroq birinchi qo‘shimcha bo‘lim boshlanishida kutilmagan voqea yuz berdi.
Futbolchi to‘p maydondan chiqdi deb o‘yladi
91-daqiqada «Hamrun»ning 91-raqamli futbolchisi raqib hujumi paytida to‘p darvoza chizig‘idan chiqib ketgan deb o‘yladi.
U hakam hushtagini kutmasdan, to‘pni qo‘liga oldi va uni darvozadan o‘yinga kiritishga tayyorlandi. Ammo to‘p hali maydonni to‘liq tark etmagan edi.
Bosh hakam bu harakatni jarima maydonida qo‘l bilan o‘ynash sifatida baholab, penalti belgiladi.
Bir harakat butun o‘yin taqdirini hal qildi
«Runavik» futbolchilari 11 metrlik zarbani golga aylantirib, hal qiluvchi ustunlikni qo‘lga kiritdi.
Mazkur gol Farer orollari vakiliga Konferensiyalar ligasi saralashining ikkinchi bosqichiga yo‘llanma taqdim etdi. «Hamrun» esa bir futbolchining tushunarsiz xatosi tufayli yevrokuboklarni tark etdi.
Raqamlar ham g‘aroyib tarzda mos keldi
Voqeaning ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalishiga yana bir tasodif sabab bo‘ldi: futbolchi 91-raqamda o‘ynagan va xatoni 91-daqiqada sodir etgan.
Futbolda ba’zan butun mavsum taqdirini bir soniyalik qaror hal qiladi. Bu safar esa o‘sha qaror yevrokuboklar tarixidagi eng esda qolarli xatolardan biriga aylandi.
…