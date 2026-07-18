«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildi

·54·Jamiyat
«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildi

Andijonda o‘zini «prezident oilasiga yaqin shaxs» sifatida tanishtirib, lavozim, yirik shartnoma va sud ishlarini hal qilishni va’da qilgan uyushgan guruh a’zolariga hukm chiqarildi.

Sud hujjatlariga ko‘ra, ular bir necha yil davomida turli fuqarolarning ishonchiga kirib, yuz minglab dollar mablag‘ni firibgarlik va tovlamachilik yo‘li bilan qo‘lga kiritgan. Guruh rahbari 10 yil 7 oyga ozodlikdan mahrum etildi.

Jinoiy sxema qanday ishlagan?

Kun.uz tanishgan sud hukmida qayd etilishicha, guruhga Sirdaryo viloyatida yashovchi, muqaddam sudlangan 44 yoshli J.N. rahbarlik qilgan.

Uyushgan guruh tarkibida andijonlik Sh.M. va M.Z., jizzaxlik D.J. hamda boshqa shaxslar bo‘lgan.

J.N. o‘zini «prezident oilasiga yaqin shaxs» sifatida ko‘rsatgan. Qolgan ishtirokchilar esa pul evaziga lavozimga tayinlash, shartnoma olib berish, sud ishini hal qilish yoki yer masalasini o‘zgartirishni istagan «mijozlar»ni topgan.

So‘ng fuqarolar J.N. bilan uchrashtirilib, masalani yuqori darajada hal qilish mumkinligiga ishontirilgan.

Lavozim uchun 25 ming dollar so‘ralgan

2021 yil bahorida guruh M.D.ni Asaka tumanidagi korxonalardan biriga rahbar qilib tayinlashni va’da qilgan.

Buning evaziga undan 25 ming dollar talab qilinib, 10 ming dollarini oldindan berish sharti qo‘yilgan.

Sud materiallariga ko‘ra, J.N. pul berilmasa, fuqaro va uning oilasi uchun «yaxshi bo‘lmasligi»ni aytib tahdid qilgan. Natijada M.D. o‘ziga tegishli Captiva avtomobilini 10 ming dollarga sotishga majbur bo‘lgan.

Olingan mablag‘ guruh a’zolari tomonidan shaxsiy ehtiyojlarga sarflangan.

280 mlrd so‘mlik shartnoma va’da qilingan

2022 yil dekabrida poyezd va vagonlar uchun ehtiyot qismlari import qiluvchi tadbirkor D.D. guruh tuzog‘iga tushgan.

Unga «O‘zbekiston temir yo‘llari» AJ bilan 280 mlrd so‘mlik shartnoma tuzib berish va’da qilingan. Shu bahonada tadbirkordan bo‘lib-bo‘lib jami 119,5 ming dollar olingan.

2023 yil fevral oyida esa unga Toyota Land Cruiser 200 avtomobilini 75 ming dollarga sotish taklif qilinib, oldindan 45 ming dollar olingan.

Yangi Toshkentda uy qurish uchun pul olingan

Navbatdagi epizod Rossiya fuqarosi V.A. bilan bog‘liq.

J.N. unga Yangi Toshkent hududida yer maydonlari borligini, u yerda ko‘p qavatli uylar qurib, katta daromad olish mumkinligini aytgan.

Qurilish uchun ruxsatnoma va boshqa hujjatlarni rasmiylashtirish bahonasida 100 ming dollar so‘ralgan. V.A. xarajatlar uchun oldindan 40 ming dollar bergan, biroq mablag‘ shaxsiy maqsadlarda ishlatilgan.

Fermerlarga ham «yordam» va’da qilingan

Guruh faoliyatida fermer xo‘jaliklari bilan bog‘liq bir nechta epizod ham aniqlangan.

2025 yil fevral oyida Xorazm viloyati Gurlan tumanidagi fermer xo‘jaligi rahbariga yerlarni qaytarish bo‘yicha sud ishini ijobiy hal qilish va’da qilingan. Buning uchun undan 14 ming dollar olingan.

Boshqa bir fermerga esa xo‘jalik yerlari ixtisosligini paxtachilikdan sholichilikka o‘zgartirish va’da qilinib, 44 ming dollar qo‘lga kiritilgan.

Guruh rahbari 10 yil 7 oyga qamaldi

Jinoyat ishlari bo‘yicha Baliqchi tuman sudining 2026 yil 12 martdagi hukmi bilan sudlanuvchilar tovlamachilik, firibgarlik va pora berish bilan bog‘liq jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topildi.

Uyushgan guruh rahbari J.N.ga 10 yil 7 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Boshqa sudlanuvchilar ham turli muddatlarga qamaldi.

Apellyatsiya instansiyasi birinchi bosqich sudining jazoga oid qismini o‘zgarishsiz qoldirdi.

AndijanSirdaryoJizzakhAsakaKun.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Behzod Asrorov Tobi Forsayt o‘limiga oid ishda garov bilan ozod qilindiBehzod Asrorov Tobi Forsayt o‘limiga oid ishda garov bilan ozod qilindiBugun, 14:48AQSHda futbolchi o‘limiga sabab bo‘lgan YTHdan keyin o‘zbekistonlik haydovchi ozod qilindiAQSHda futbolchi o‘limiga sabab bo‘lgan YTHdan keyin o‘zbekistonlik haydovchi ozod qilindiBugun, 14:13Jaziramada kiyimini yechgan keksa erkak videosi ko‘plab muhokamaga sabab bo‘ldi (video)Jaziramada kiyimini yechgan keksa erkak videosi ko‘plab muhokamaga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 14:02Koreyaga ish va’dasi: ikki fuqaro 15 ming dollardan ayrildiKoreyaga ish va’dasi: ikki fuqaro 15 ming dollardan ayrildiBugun, 11:32Tesla haydovchisiga qattiq jazo: huquqidan mahrum qilindi (video)Tesla haydovchisiga qattiq jazo: huquqidan mahrum qilindi (video)Bugun, 11:30Toshkentda nizoli oilalar bilan profilaktik suhbatlar o‘tkazildiToshkentda nizoli oilalar bilan profilaktik suhbatlar o‘tkazildiBugun, 11:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda