Hindiston koinot sanoatida yangi davr: Ilk xususiy Vikram-1 raketasi orbitaga chiqdi
Hindistonning Skyroot Aerospace kompaniyasi oʻzining Vikram-1 raketasini muvaffaqiyatli uchirib, mamlakat tarixida butunlay xususiy sektor tomonidan ishlab chiqilgan raketa-tashuvchi yordamida orbitaga yuk olib chiqish boʻyicha ilk missiyani amalga oshirdi. Ushbu voqea Hindiston koinot dasturi uchun burilish nuqtasi boʻlib, mamlakatning global tijoriy kosmik bozoridagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamlashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Aagaman deb nomlangan sinov missiyasi Satish Dhawan nomidagi koinot markazining birinchi uchish maydonchasidan start oldi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, raketaning barcha toʻrt bosqichi belgilangan parvoz dasturiga muvofiq ishlagan. Vikram-1 bortida oltita namoyish yukini olib chiqdi, ular tijoriy ekspluatatsiya boshlanishidan oldin bort tizimlarining ishlashini tekshirish va parvoz maʼlumotlarini yigʻish uchun moʻljallangan.
Xususiy sektorning koinotdagi gʻalabasiMazkur parvoz 2020-yilda Hindiston koinot sektorini xususiy kompaniyalar uchun ochib berganidan keyingi eng yirik yutuq boʻldi. Skyroot Aerospace hozirda Hindistonning koinot sohasidagi ilk "unshox" (unicorn) maqomiga ega startapi hisoblanadi. Kompaniya endilikda past yer orbitasiga apparatlarni tezkor va individual ravishda chiqarishga ixtisoslashgan kichik sunʼiy yoʻldoshlar bozorida yetakchilik qilishni koʻzlamoqda.
Vikram-1 raketasining texnik imkoniyatlari ham diqqatga sazovordir. U 300 kilogrammgacha boʻlgan foydali yukni past yer orbitasiga yetkazib berishga qodir. Bu kabi kichik hajmli raketalar hozirda aloqa, navigatsiya va masofadan zondlash yoʻldoshlarini uchirishda eng koʻp talab qilinayotgan texnologiyalar sirasiga kiradi.
Skyroot bosh direktori Pavan Kumar Chandananing soʻzlariga koʻra, ushbu ilk parvoz yer ustidagi sinovlar natijalarini tasdiqlash va muntazam parvozlarga oʻtish uchun zarur boʻlgan maʼlumotlarni toʻplash imkonini beradi. Kompaniya kelajakda parvozlar tannarxini pasaytirish va ularning chastotasini oshirishni rejalashtirgan.
Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi ushbu voqeani mamlakat xususiy koinot sanoati uchun tarixiy hodisa deb atadi va Skyroot jamoasini muvaffaqiyatli missiya bilan tabrikladi. Bu yutuq Hindistonning nafaqat davlat darajasida, balki xususiy tadbirkorlik orqali ham koinot poygasida yetakchi davlatlar bilan raqobatlasha olishini isbotladi.
…