Hindiston koinot sanoatida yangi davr: Ilk xususiy Vikram-1 raketasi orbitaga chiqdi

·22·Texno
Hindiston koinot sanoatida yangi davr: Ilk xususiy Vikram-1 raketasi orbitaga chiqdi

Hindistonning Skyroot Aerospace kompaniyasi oʻzining Vikram-1 raketasini muvaffaqiyatli uchirib, mamlakat tarixida butunlay xususiy sektor tomonidan ishlab chiqilgan raketa-tashuvchi yordamida orbitaga yuk olib chiqish boʻyicha ilk missiyani amalga oshirdi. Ushbu voqea Hindiston koinot dasturi uchun burilish nuqtasi boʻlib, mamlakatning global tijoriy kosmik bozoridagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamlashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aagaman deb nomlangan sinov missiyasi Satish Dhawan nomidagi koinot markazining birinchi uchish maydonchasidan start oldi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, raketaning barcha toʻrt bosqichi belgilangan parvoz dasturiga muvofiq ishlagan. Vikram-1 bortida oltita namoyish yukini olib chiqdi, ular tijoriy ekspluatatsiya boshlanishidan oldin bort tizimlarining ishlashini tekshirish va parvoz maʼlumotlarini yigʻish uchun moʻljallangan.

Xususiy sektorning koinotdagi gʻalabasi

Mazkur parvoz 2020-yilda Hindiston koinot sektorini xususiy kompaniyalar uchun ochib berganidan keyingi eng yirik yutuq boʻldi. Skyroot Aerospace hozirda Hindistonning koinot sohasidagi ilk "unshox" (unicorn) maqomiga ega startapi hisoblanadi. Kompaniya endilikda past yer orbitasiga apparatlarni tezkor va individual ravishda chiqarishga ixtisoslashgan kichik sunʼiy yoʻldoshlar bozorida yetakchilik qilishni koʻzlamoqda.

Vikram-1 raketasining texnik imkoniyatlari ham diqqatga sazovordir. U 300 kilogrammgacha boʻlgan foydali yukni past yer orbitasiga yetkazib berishga qodir. Bu kabi kichik hajmli raketalar hozirda aloqa, navigatsiya va masofadan zondlash yoʻldoshlarini uchirishda eng koʻp talab qilinayotgan texnologiyalar sirasiga kiradi.

Skyroot bosh direktori Pavan Kumar Chandananing soʻzlariga koʻra, ushbu ilk parvoz yer ustidagi sinovlar natijalarini tasdiqlash va muntazam parvozlarga oʻtish uchun zarur boʻlgan maʼlumotlarni toʻplash imkonini beradi. Kompaniya kelajakda parvozlar tannarxini pasaytirish va ularning chastotasini oshirishni rejalashtirgan.

Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi ushbu voqeani mamlakat xususiy koinot sanoati uchun tarixiy hodisa deb atadi va Skyroot jamoasini muvaffaqiyatli missiya bilan tabrikladi. Bu yutuq Hindistonning nafaqat davlat darajasida, balki xususiy tadbirkorlik orqali ham koinot poygasida yetakchi davlatlar bilan raqobatlasha olishini isbotladi.

HindistonKoinotVikram-1Skyroot AerospaceTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Robotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildiRobotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildiBugun, 14:52NASA Oyning orqa tomoniga parvozni bekor qildi: 73 million dollarlik loyiha toʻxtatildiNASA Oyning orqa tomoniga parvozni bekor qildi: 73 million dollarlik loyiha toʻxtatildiBugun, 14:28Honor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraHonor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraBugun, 13:55Amazon Web Services tizimidagi xatolik: Mijozlarga trillionlab dollarlik hisoblar keldiAmazon Web Services tizimidagi xatolik: Mijozlarga trillionlab dollarlik hisoblar keldiBugun, 13:21SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng quvvatli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng quvvatli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaBugun, 12:59Eron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildiEron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildiBugun, 12:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi