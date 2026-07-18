Superligada ikki mehmon g‘alabasi: 12-tur qanday yakunlandi?

·36·Sport
Superligada ikki mehmon g‘alabasi: 12-tur qanday yakunlandi?

O‘zbekiston Superligasining 12-turi ikki qiziqarli uchrashuv bilan yakunlandi. «Dinamo» va «Surxon» safarda muhim uch ochkoni qo‘lga kiritib, turnir jadvalidagi vaziyatini yaxshiladi.

Ikkala bahs ham 2:1 hisobida yakunlandi, ammo g‘alabalar turlicha ssenariy asosida qo‘lga kiritildi.

«Dinamo» birinchi bo‘limdayoq ustunlikni ta’minladi

Samarqandning «Dinamo» jamoasi safarda «Qizilqum»ga qarshi maydonga tushdi va uchrashuvni faol boshladi.

22-daqiqada Firdavs Abdurahmonov hisobni ochdi. Oradan yetti daqiqa o‘tib, Anvar Hojimirzayev samarqandliklarning ikkinchi goliga mualliflik qildi.

Ikkinchi bo‘limning 55-daqiqasida «Dinamo» himoyachisi Haris Haydarevich to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi. Shundan keyin mezbonlar bosimni oshirgan bo‘lsa-da, mehmonlar g‘alaba hisobini saqlab qoldi.

Qizilqum — Dinamo 1:2

Gollar: Firdavs Abdurahmonov — 22, Anvar Hojimirzayev — 29, Haris Haydarevich — 55, avtogol.

«Surxon» to‘rt daqiqada g‘alaba golini urdi

Turning yana bir bellashuvida «Surxon» mehmonda «Andijon» bilan kuch sinashdi. Uchrashuvdagi barcha gollar ikkinchi bo‘limda kiritildi.

64-daqiqada Richard Fraydey mehmonlarni oldinga olib chiqdi. «Andijon» 73-daqiqada Usmonali Ismonaliyevning goli orqali muvozanatni tikladi.

Biroq hisob uzoq vaqt teng bo‘lib turmadi. 77-daqiqada Sarvar Abduhamidov «Surxon»ning ikkinchi golini urib, jamoasiga muhim g‘alaba keltirdi.

Andijon — Surxon 1:2

Gollar: Richard Fraydey — 64, Usmonali Ismonaliyev — 73, Sarvar Abduhamidov — 77.

Jadvaldagi kurash yanada keskinlashdi

12-tur oldidan «Andijon» 16 ochko bilan 9-o‘rinda, «Surxon» esa 15 ochko bilan 10-pog‘onada borayotgan edi. Safardagi g‘alaba surxondaryoliklarga raqibiga yaqinlashish imkonini berdi.

«Dinamo» ham «Qizilqum»ga qarshi olingan uch ochko orqali quyi pog‘onalardan uzoqlashish yo‘lida muhim qadam tashladi.

Superligada jamoalar o‘rtasidagi ochkolar farqi katta emas. Shu sababli har bir g‘alaba turnir jadvalida bir necha pog‘ona yuqorilash imkonini berishi mumkin.

12-tur mehmonlar foydasiga yakunlandi

Turning so‘nggi kunida maydon egalari birorta ham ochko qo‘lga kirita olmadi. «Dinamo» birinchi bo‘limda yaratgan ustunligini saqlab qolgan bo‘lsa, «Surxon» hal qiluvchi golni uchrashuvning so‘nggi qismida urdi.

Endi asosiy e’tibor navbatdagi turga qaratiladi. Quyi va o‘rta pog‘onalardagi kurash tobora qizib borayotgan bir paytda, bu ikki g‘alaba mavsum davomida hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappedan Deshamga ta’sirli maktub: «So‘nggi raqsing»Mbappedan Deshamga ta’sirli maktub: «So‘nggi raqsing»Bugun, 23:33Messi final oldidan «So‘nggi tango»ni ko‘rsatdiMessi final oldidan «So‘nggi tango»ni ko‘rsatdiBugun, 23:26Skaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdiSkaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdiBugun, 21:45Bronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlichaBronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlichaBugun, 21:34«Mash’al» ilk g‘alabadan so‘ng yangi transferni e’lon qildi«Mash’al» ilk g‘alabadan so‘ng yangi transferni e’lon qildiBugun, 21:22Xavi klub futboliga qaytmasligi mumkin: u yangi maqsadini ochiqladiXavi klub futboliga qaytmasligi mumkin: u yangi maqsadini ochiqladiBugun, 21:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi