Superligada ikki mehmon g‘alabasi: 12-tur qanday yakunlandi?
O‘zbekiston Superligasining 12-turi ikki qiziqarli uchrashuv bilan yakunlandi. «Dinamo» va «Surxon» safarda muhim uch ochkoni qo‘lga kiritib, turnir jadvalidagi vaziyatini yaxshiladi.
Ikkala bahs ham 2:1 hisobida yakunlandi, ammo g‘alabalar turlicha ssenariy asosida qo‘lga kiritildi.
«Dinamo» birinchi bo‘limdayoq ustunlikni ta’minladi
Samarqandning «Dinamo» jamoasi safarda «Qizilqum»ga qarshi maydonga tushdi va uchrashuvni faol boshladi.
22-daqiqada Firdavs Abdurahmonov hisobni ochdi. Oradan yetti daqiqa o‘tib, Anvar Hojimirzayev samarqandliklarning ikkinchi goliga mualliflik qildi.
Ikkinchi bo‘limning 55-daqiqasida «Dinamo» himoyachisi Haris Haydarevich to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi. Shundan keyin mezbonlar bosimni oshirgan bo‘lsa-da, mehmonlar g‘alaba hisobini saqlab qoldi.
Qizilqum — Dinamo 1:2
Gollar: Firdavs Abdurahmonov — 22, Anvar Hojimirzayev — 29, Haris Haydarevich — 55, avtogol.
«Surxon» to‘rt daqiqada g‘alaba golini urdi
Turning yana bir bellashuvida «Surxon» mehmonda «Andijon» bilan kuch sinashdi. Uchrashuvdagi barcha gollar ikkinchi bo‘limda kiritildi.
64-daqiqada Richard Fraydey mehmonlarni oldinga olib chiqdi. «Andijon» 73-daqiqada Usmonali Ismonaliyevning goli orqali muvozanatni tikladi.
Biroq hisob uzoq vaqt teng bo‘lib turmadi. 77-daqiqada Sarvar Abduhamidov «Surxon»ning ikkinchi golini urib, jamoasiga muhim g‘alaba keltirdi.
Andijon — Surxon 1:2
Gollar: Richard Fraydey — 64, Usmonali Ismonaliyev — 73, Sarvar Abduhamidov — 77.
Jadvaldagi kurash yanada keskinlashdi
12-tur oldidan «Andijon» 16 ochko bilan 9-o‘rinda, «Surxon» esa 15 ochko bilan 10-pog‘onada borayotgan edi. Safardagi g‘alaba surxondaryoliklarga raqibiga yaqinlashish imkonini berdi.
«Dinamo» ham «Qizilqum»ga qarshi olingan uch ochko orqali quyi pog‘onalardan uzoqlashish yo‘lida muhim qadam tashladi.
Superligada jamoalar o‘rtasidagi ochkolar farqi katta emas. Shu sababli har bir g‘alaba turnir jadvalida bir necha pog‘ona yuqorilash imkonini berishi mumkin.
12-tur mehmonlar foydasiga yakunlandi
Turning so‘nggi kunida maydon egalari birorta ham ochko qo‘lga kirita olmadi. «Dinamo» birinchi bo‘limda yaratgan ustunligini saqlab qolgan bo‘lsa, «Surxon» hal qiluvchi golni uchrashuvning so‘nggi qismida urdi.
Endi asosiy e’tibor navbatdagi turga qaratiladi. Quyi va o‘rta pog‘onalardagi kurash tobora qizib borayotgan bir paytda, bu ikki g‘alaba mavsum davomida hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin.
…