Messi final oldidan «So‘nggi tango»ni ko‘rsatdi

·10·Sport
Messi final oldidan «So‘nggi tango»ni ko‘rsatdi

Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi JCH–2026 finali arafasida muxlislarga ramziy murojaat yo‘lladi. U Argentina bayrog‘i bilan tushgan surati va maxsus tayyorlangan «So‘nggi tango» butsalarini namoyish etdi.

Bu nom oddiy marketing g‘oyasi emas: u Messining jahon chempionatlaridagi 20 yillik yo‘li va faoliyatidagi ehtimoliy so‘nggi mundial finaliga ishora qilmoqda. Adidas ham mazkur kolleksiyani futbolchining jahon chempionatlaridagi uzoq tarixiga bag‘ishlagan.

«Oldinga, final sari!»

Messi ijtimoiy tarmoqda Argentina bayrog‘i bilan tushgan suratini e’lon qilib, final oldidan jamoa muxlislariga murojaat qildi.

«Adidas bilan “So‘nggi tango” yo‘lini birgalikda bosib o‘tayotganimiz naqadar hayajonli. Oldinga, final sari, Argentina!» — deb yozdi u.

Maxsus butsalar oq, havorang va oltin ranglar uyg‘unligida ishlangan. Dizaynda Argentina terma jamoasi ramzlari, Messining shaxsiy belgisi va 10-raqamga bog‘liq detallar aks etgan.

«So‘nggi tango» ortida qanday ma’no bor?

«So‘nggi tango» nomi Argentina madaniyatiga xos tango bilan Messining futboldagi ehtimoliy «so‘nggi raqsi»ni birlashtiradi.

39 yoshli futbolchi uchun bu oltinchi jahon chempionati hisoblanadi. Argentina Ispaniyani mag‘lub etsa, Messi terma jamoa bilan ketma-ket ikkinchi marta mundial g‘olibiga aylanadi. Jahon chempionatini ketma-ket ikki marta yutgan so‘nggi jamoa 1958 va 1962 yillardagi Braziliya bo‘lgan.

Argentina chempionlik unvonini himoya qiladi

Argentina finalga amaldagi jahon chempioni sifatida yetib keldi. Lionel Skaloni jamoasi turnirdagi yettita uchrashuvning barchasida g‘alaba qozongan va hal qiluvchi bahs oldidan mag‘lubiyatsiz bormoqda.

Ispaniya esa 2010 yildan keyin ikkinchi chempionligini qo‘lga kiritishga harakat qiladi. Finalda Yevropa va Janubiy Amerikaning amaldagi chempionlari to‘qnashadi.

Final Toshkent vaqti bilan qachon boshlanadi?

Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi JCH–2026 finali AQSH vaqti bilan 19 iyul kuni Nyu-Jersidagi MetLife stadionida o‘tkaziladi.

Uchrashuv mahalliy vaqt bilan soat 15:00da, Grinvich vaqti bilan 19:00da boshlanadi. Demak, O‘zbekistonda bahs 20 iyulga o‘tar kechasi soat 00:00da start oladi.

Messi final oldidan Argentina bor kuchini ishga solishini ta’kidladi. Endi uning «So‘nggi tango»si ikkinchi chempionlik bilan yakunlanadimi yoki Ispaniya bu tarixiy ssenariyni buzadimi — asosiy javob maydonda beriladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superligada ikki mehmon g‘alabasi: 12-tur qanday yakunlandi?Superligada ikki mehmon g‘alabasi: 12-tur qanday yakunlandi?Bugun, 23:21Skaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdiSkaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdiBugun, 21:45Bronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlichaBronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlichaBugun, 21:34«Mash’al» ilk g‘alabadan so‘ng yangi transferni e’lon qildi«Mash’al» ilk g‘alabadan so‘ng yangi transferni e’lon qildiBugun, 21:22Xavi klub futboliga qaytmasligi mumkin: u yangi maqsadini ochiqladiXavi klub futboliga qaytmasligi mumkin: u yangi maqsadini ochiqladiBugun, 21:18O‘zbekiston JCH-2026da taktik o‘zgarishlar bo‘yicha top-10ga kirdiO‘zbekiston JCH-2026da taktik o‘zgarishlar bo‘yicha top-10ga kirdiBugun, 19:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi