Messi final oldidan «So‘nggi tango»ni ko‘rsatdi
Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi JCH–2026 finali arafasida muxlislarga ramziy murojaat yo‘lladi. U Argentina bayrog‘i bilan tushgan surati va maxsus tayyorlangan «So‘nggi tango» butsalarini namoyish etdi.
Bu nom oddiy marketing g‘oyasi emas: u Messining jahon chempionatlaridagi 20 yillik yo‘li va faoliyatidagi ehtimoliy so‘nggi mundial finaliga ishora qilmoqda. Adidas ham mazkur kolleksiyani futbolchining jahon chempionatlaridagi uzoq tarixiga bag‘ishlagan.
«Oldinga, final sari!»
Messi ijtimoiy tarmoqda Argentina bayrog‘i bilan tushgan suratini e’lon qilib, final oldidan jamoa muxlislariga murojaat qildi.
«Adidas bilan “So‘nggi tango” yo‘lini birgalikda bosib o‘tayotganimiz naqadar hayajonli. Oldinga, final sari, Argentina!» — deb yozdi u.
Maxsus butsalar oq, havorang va oltin ranglar uyg‘unligida ishlangan. Dizaynda Argentina terma jamoasi ramzlari, Messining shaxsiy belgisi va 10-raqamga bog‘liq detallar aks etgan.
«So‘nggi tango» ortida qanday ma’no bor?
«So‘nggi tango» nomi Argentina madaniyatiga xos tango bilan Messining futboldagi ehtimoliy «so‘nggi raqsi»ni birlashtiradi.
39 yoshli futbolchi uchun bu oltinchi jahon chempionati hisoblanadi. Argentina Ispaniyani mag‘lub etsa, Messi terma jamoa bilan ketma-ket ikkinchi marta mundial g‘olibiga aylanadi. Jahon chempionatini ketma-ket ikki marta yutgan so‘nggi jamoa 1958 va 1962 yillardagi Braziliya bo‘lgan.
Argentina chempionlik unvonini himoya qiladi
Argentina finalga amaldagi jahon chempioni sifatida yetib keldi. Lionel Skaloni jamoasi turnirdagi yettita uchrashuvning barchasida g‘alaba qozongan va hal qiluvchi bahs oldidan mag‘lubiyatsiz bormoqda.
Ispaniya esa 2010 yildan keyin ikkinchi chempionligini qo‘lga kiritishga harakat qiladi. Finalda Yevropa va Janubiy Amerikaning amaldagi chempionlari to‘qnashadi.
Final Toshkent vaqti bilan qachon boshlanadi?
Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi JCH–2026 finali AQSH vaqti bilan 19 iyul kuni Nyu-Jersidagi MetLife stadionida o‘tkaziladi.
Uchrashuv mahalliy vaqt bilan soat 15:00da, Grinvich vaqti bilan 19:00da boshlanadi. Demak, O‘zbekistonda bahs 20 iyulga o‘tar kechasi soat 00:00da start oladi.
Messi final oldidan Argentina bor kuchini ishga solishini ta’kidladi. Endi uning «So‘nggi tango»si ikkinchi chempionlik bilan yakunlanadimi yoki Ispaniya bu tarixiy ssenariyni buzadimi — asosiy javob maydonda beriladi.
…