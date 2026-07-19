Angliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdi

·91·Sport
Angliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdi

FIFA 2026 jahon chempionatida uchinchi o‘rin uchun o‘tkazilgan Fransiya va Angliya o‘rtasidagi o‘yin sergol va keskin kechdi. Uchrashuv 6:4 hisobida Angliya foydasiga yakunlandi.

Fransiya safida Kilian Mbappe 48 va 66-daqiqalarda dubl qayd etdi. Bredli Barkola 54-daqiqada, Usmon Dembele esa 90+6-daqiqada gol urdi.

Angliyaning gollariga Deklan Rays 3-daqiqada, Ezri Konsa 18-daqiqada, Bukayo Saka 37, 45+1 va 87-daqiqalarda mualliflik qildi. Jud Bellingem 90+8-daqiqada yana bir gol kiritdi. Saka shu tariqa uchrashuvda xet-trik qayd etdi.

Statistikada jamoalar zarbalar bo‘yicha teng ko‘rsatkich qayd etdi, har ikkisi 18 martadan zarba berdi. Darvozaga aniq zarbalarda Angliya 10:9 hisobida ustun bo‘ldi.

To‘p nazoratida ham inglizlar oldinda bo‘ldi, 55 foiz. Fransiyada bu ko‘rsatkich 45 foizni tashkil etdi. Angliya 475 ta, Fransiya 414 ta pas amalga oshirdi. Pas aniqligi ikki jamoada ham 92 foiz bo‘ldi.

Follar bo‘yicha Fransiya 13 marta, Angliya 7 marta qoida buzdi. Uchrashuvda sariq va qizil kartochkalar qayd etilmadi. Ofsaydlar har ikki jamoada 3 tadan bo‘ldi. Burchak to‘plarida Angliya 4:3 hisobida ustunlik qildi.

Shu natijadan keyin Angliya JCH-2026da uchinchi o‘rinni egalladi. Fransiya esa musobaqani to‘rtinchi o‘rinda yakunladi.

AngliyaFransiyaBukayo SakaKilian MbappeJud BellingemFIFA 2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdiMaykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdiBugun, 05:51Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?Bugun, 05:36Jahon chempionati: Angliya va Fransiya oʻrtasidagi oʻyinda 10 ta gol urildiJahon chempionati: Angliya va Fransiya oʻrtasidagi oʻyinda 10 ta gol urildiBugun, 04:36JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...Bugun, 01:38Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Bugun, 01:36Chelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindiChelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindiBugun, 01:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi