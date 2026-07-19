Jahon chempionati: Angliya va Fransiya oʻrtasidagi oʻyinda 10 ta gol urildi

·98·Sport
Jahon chempionati: Angliya va Fransiya oʻrtasidagi oʻyinda 10 ta gol urildi

Futbol bo‘yicha jahon chempionatining uchinchi o‘rni uchun kechgan bahsda Angliya terma jamoasi Fransiya ustidan 6:4 hisobida g‘alaba qozonib, bronza medallariga ega chiqdi. Mazkur uchrashuv turnir tarixidagi eng sermahsul "kichik final" sifatida qayd etildi. Tomas Tuxel boshqaruvidagi inglizlar yarim finaldagi mag‘lubiyatdan so‘ng o‘zlarini tiklab olishganini ko‘rsatishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

O‘yin Angliya uchun juda muvaffaqiyatli boshlandi. Deklan Rise uchrashuvning ilk daqiqalaridayoq 23 metrlardan yo‘llagan zarbasi bilan Mike Maignan darvozasini ishg‘ol qildi. Bu gol yarim finalda Argentina tomonidan tanqidga uchragan jamoaga qo‘shimcha ishonch bag‘ishladi. 20-daqiqada esa Rise tomonidan amalga oshirilgan burchak to‘pini Ezri Konsa boshi bilan darvozaga yo‘llab, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi.

Birinchi bo‘limning qolgan qismi Bukayo Saka benifisiga aylandi. Arsenal yulduzi dastlab qarshi hujumda darvozabon xatosidan unumli foydalanib gol urgan bo‘lsa, tanaffus arafasida Eberechi Eze uzatgan to‘pni raqib himoyachilarini ortda qoldirgan holda to‘rtinchi bor darvozaga joylab qo‘ydi. Shunday qilib, inglizlar tanaffusga yirik ustunlik bilan yo‘l olishdi.

Kilian Mbappe va tarixiy rekord

Ikkinchi bo‘limda Fransiya terma jamoasi o‘yinni butunlay o‘zgartirishga harakat qildi. Kilian Mbappe tezkor qarshi hujumdan so‘ng hisobni qisqartirdi. Ko‘p o‘tmay Bredli Barkolya ikkinchi golni urdi, Maykl Olise esa Mbappe uchun uchinchi golni tayyorlab berdi. Natijada hisob 4:3 ko‘rinishiga kelib, Angliya qiyin ahvolda qoldi.

Kilian Mbappe ushbu o‘yinda urgan ikkinchi goli evaziga jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to‘purarga aylandi. Uning hisobidagi gollar soni 22 taga yetdi va u Lionel Messi (21 gol) rekordini yangiladi. Shuningdek, Mbappe 10 ta gol bilan ushbu turnirning "Oltin butsa" poygasida yetakchilikni o‘z qo‘liga oldi. Maykl Olise esa bitta turnirda 6 ta golli uzatmani amalga oshirib, afsonaviy Pele rekordini takrorladi.

Biroq, Fransiya vaziyatni tenglashtirish uchun berilgan imkoniyatlardan foydalana olmadi. Olise ikki marta qulay vaziyatni qo‘ldan chiqargach, Angliya yana ikkita gol urib, yakuniy 6:4 hisobidagi g‘alabani ta’minladi. Goal.com nashrining yozishicha, ushbu o‘yin muxlislar uchun haqiqiy bayramga aylandi va Tomas Tuxelning Angliya terma jamoasidagi ilk medali bilan yakunlandi.

AngliyaFransiyaJahon ChempionatiKylian MbappeBukayo Saka
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdiMaykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdiBugun, 05:51Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?Bugun, 05:36Angliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdiAngliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdiBugun, 04:44JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...Bugun, 01:38Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Bugun, 01:36Chelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindiChelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindiBugun, 01:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi