Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?

·27·Sport
Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?

JCH–2026 bronza medallari Angliyaga nasib etdi, ammo 10 ta gol urilgan aqlbovar qilmas bahsning eng katta tarixiy natijasi Kilian Mbappega tegishli bo‘ldi. Fransiya sardori ikki marta darvozani ishg‘ol qilib, jahon chempionatlarining yangi rekordchisiga aylandi.

Biroq bu rekordning taqdiri hali to‘liq hal bo‘lgani yo‘q. Chunki Lionel Messida Ispaniyaga qarshi finalda yana bir imkoniyat bor.

Ikkinchi bo‘limda boshlangan tarixiy qaytish

Fransiya birinchi bo‘limdan keyin Angliyaga 0:4 hisobida mag‘lub bo‘layotgan edi. Mbappe 48-daqiqada jamoasining birinchi golini urdi, 66-daqiqada esa chap oyoqdagi zarbasi bilan ikkinchi bor Angliya darvozasini ishg‘ol qildi.

Bu ikki gol Fransiyani o‘yinga qaytargan bo‘lsa-da, Dide Desham shogirdlari hisobni tenglashtira olmadi. Angliya 6:4 hisobida g‘alaba qozonib, JCH–2026 bronza medallarini qo‘lga kiritdi.

22 o‘yinda 22 gol — Mbappe yangi cho‘qqida

27 yoshli Mbappening jahon chempionatlaridagi gollari soni 22 taga yetdi. U bu natijaga atigi 22 ta uchrashuvda erishdi va mundiallar tarixidagi eng yaxshi to‘purarga aylandi.

Fransiyalik hujumchi Lionel Messining 21 gollik natijasini ortda qoldirdi. Argentina sardori bu ko‘rsatkichni 33 ta o‘yinda qayd etgan.

Mbappening mundiallardagi natijasi:

  • JCH–2018 — 4 ta gol;

  • JCH–2022 — 8 ta gol;

  • JCH–2026 — 10 ta gol.

Shu tariqa u uchta jahon chempionatida o‘rtacha har bir o‘yinga bittadan gol urishdek fantastik ko‘rsatkichga erishdi.

«Oltin butsa» uchun asosiy da’vogar

Mbappe JCH–2026dagi gollari sonini 10 taga yetkazib, turnir to‘purarlari poygasida yakka peshqadamga aylandi. U final oldidan 8 ta gol urgan Messidan ikki to‘pga oldinda bormoqda.

Fransiyalik yulduz rekorddan mamnunligini yashirmadi, ammo jamoaviy natija unga muhimroq ekanini ta’kidladi.

«Eng yaxshi to‘purar bo‘lmasdan, ertangi finalda o‘ynashni afzal ko‘rardim. Bu meros uchun yaxshi, ammo hozir xayolimdagi birinchi narsa emas», — dedi Mbappe.

Rekord finalda yana o‘zgarishi mumkin

Mbappe hozircha jahon chempionatlarining mutlaq rekordchisi. Biroq Messi Ispaniyaga qarshi finalda bitta gol ursa, fransiyalik hujumchiga tenglashadi, dubl qayd etsa, rekordni yana o‘z nomiga qaytaradi.

Shu sababli mundiallar tarixidagi to‘purarlik poygasining so‘nggi nuqtasi hali qo‘yilgani yo‘q. Mbappe o‘z vazifasini bajardi — endi navbat finalga chiqayotgan Messida.

Angliya bronza, Mbappe esa tarix bilan qaytdi

Angliya safida Bukayo Saka xet-trik qayd etdi. Uchrashuv JCH tarixidagi eng sermahsul uchinchi o‘rin bahsiga, shuningdek 1982 yildan keyingi eng ko‘p gol urilgan mundial o‘yiniga aylandi.

Fransiya bronzasiz qoldi, ammo Mbappe futbol tarixidagi eng nufuzli shaxsiy rekordlardan birini qo‘lga kiritdi. Endi asosiy intriga — bu natija bir kundan ko‘proq saqlanadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bukayo Saka 60 yillik tarixni yangiladi: Angliya bronza bilan qaytdiBukayo Saka 60 yillik tarixni yangiladi: Angliya bronza bilan qaytdiBugun, 06:04Maykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdiMaykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdiBugun, 05:51Angliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdiAngliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdiBugun, 04:44Jahon chempionati: Angliya va Fransiya oʻrtasidagi oʻyinda 10 ta gol urildiJahon chempionati: Angliya va Fransiya oʻrtasidagi oʻyinda 10 ta gol urildiBugun, 04:36JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...Bugun, 01:38Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Bugun, 01:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi