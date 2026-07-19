Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?
JCH–2026 bronza medallari Angliyaga nasib etdi, ammo 10 ta gol urilgan aqlbovar qilmas bahsning eng katta tarixiy natijasi Kilian Mbappega tegishli bo‘ldi. Fransiya sardori ikki marta darvozani ishg‘ol qilib, jahon chempionatlarining yangi rekordchisiga aylandi.
Biroq bu rekordning taqdiri hali to‘liq hal bo‘lgani yo‘q. Chunki Lionel Messida Ispaniyaga qarshi finalda yana bir imkoniyat bor.
Ikkinchi bo‘limda boshlangan tarixiy qaytish
Fransiya birinchi bo‘limdan keyin Angliyaga 0:4 hisobida mag‘lub bo‘layotgan edi. Mbappe 48-daqiqada jamoasining birinchi golini urdi, 66-daqiqada esa chap oyoqdagi zarbasi bilan ikkinchi bor Angliya darvozasini ishg‘ol qildi.
Bu ikki gol Fransiyani o‘yinga qaytargan bo‘lsa-da, Dide Desham shogirdlari hisobni tenglashtira olmadi. Angliya 6:4 hisobida g‘alaba qozonib, JCH–2026 bronza medallarini qo‘lga kiritdi.
22 o‘yinda 22 gol — Mbappe yangi cho‘qqida
27 yoshli Mbappening jahon chempionatlaridagi gollari soni 22 taga yetdi. U bu natijaga atigi 22 ta uchrashuvda erishdi va mundiallar tarixidagi eng yaxshi to‘purarga aylandi.
Fransiyalik hujumchi Lionel Messining 21 gollik natijasini ortda qoldirdi. Argentina sardori bu ko‘rsatkichni 33 ta o‘yinda qayd etgan.
Mbappening mundiallardagi natijasi:
JCH–2018 — 4 ta gol;
JCH–2022 — 8 ta gol;
JCH–2026 — 10 ta gol.
Shu tariqa u uchta jahon chempionatida o‘rtacha har bir o‘yinga bittadan gol urishdek fantastik ko‘rsatkichga erishdi.
«Oltin butsa» uchun asosiy da’vogar
Mbappe JCH–2026dagi gollari sonini 10 taga yetkazib, turnir to‘purarlari poygasida yakka peshqadamga aylandi. U final oldidan 8 ta gol urgan Messidan ikki to‘pga oldinda bormoqda.
Fransiyalik yulduz rekorddan mamnunligini yashirmadi, ammo jamoaviy natija unga muhimroq ekanini ta’kidladi.
«Eng yaxshi to‘purar bo‘lmasdan, ertangi finalda o‘ynashni afzal ko‘rardim. Bu meros uchun yaxshi, ammo hozir xayolimdagi birinchi narsa emas», — dedi Mbappe.
Rekord finalda yana o‘zgarishi mumkin
Mbappe hozircha jahon chempionatlarining mutlaq rekordchisi. Biroq Messi Ispaniyaga qarshi finalda bitta gol ursa, fransiyalik hujumchiga tenglashadi, dubl qayd etsa, rekordni yana o‘z nomiga qaytaradi.
Shu sababli mundiallar tarixidagi to‘purarlik poygasining so‘nggi nuqtasi hali qo‘yilgani yo‘q. Mbappe o‘z vazifasini bajardi — endi navbat finalga chiqayotgan Messida.
Angliya bronza, Mbappe esa tarix bilan qaytdi
Angliya safida Bukayo Saka xet-trik qayd etdi. Uchrashuv JCH tarixidagi eng sermahsul uchinchi o‘rin bahsiga, shuningdek 1982 yildan keyingi eng ko‘p gol urilgan mundial o‘yiniga aylandi.
Fransiya bronzasiz qoldi, ammo Mbappe futbol tarixidagi eng nufuzli shaxsiy rekordlardan birini qo‘lga kiritdi. Endi asosiy intriga — bu natija bir kundan ko‘proq saqlanadimi?
…