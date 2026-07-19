Xitoyda yo‘l politsiyasi xodimi qozoq tilida gaplashib, sayyohni lol qoldirdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shinjon-Uyg‘ur avtonom rayonining Tekes shahrida olingan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Unda sayyoh ayol yo‘l politsiyasi xodimi bilan suhbatlashadi va xodim qozoq tilida erkin javob beradi.
Suhbatda qiz bu hududda ko‘p tillilik oddiy hol sanalishini aytadi. Uning ta’kidlashicha, mahalliy aholi orasida mandarin, qozoq va uyg‘ur tillarini bilish keng tarqalgan.
Bu holat Shinjonda yashovchi turli millat vakillarining kundalik hayotda bir nechta tildan foydalanishini ko‘rsatadi. Ayniqsa, sayyohlar bilan muloqotda bunday til bilish ko‘nikmasi muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…