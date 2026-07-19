Xitoyda yo‘l politsiyasi xodimi qozoq tilida gaplashib, sayyohni lol qoldirdi

·0·Dunyo
Xitoyda yo‘l politsiyasi xodimi qozoq tilida gaplashib, sayyohni lol qoldirdi

Shinjon-Uyg‘ur avtonom rayonining Tekes shahrida olingan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Unda sayyoh ayol yo‘l politsiyasi xodimi bilan suhbatlashadi va xodim qozoq tilida erkin javob beradi.

Suhbatda qiz bu hududda ko‘p tillilik oddiy hol sanalishini aytadi. Uning ta’kidlashicha, mahalliy aholi orasida mandarin, qozoq va uyg‘ur tillarini bilish keng tarqalgan.

Bu holat Shinjonda yashovchi turli millat vakillarining kundalik hayotda bir nechta tildan foydalanishini ko‘rsatadi. Ayniqsa, sayyohlar bilan muloqotda bunday til bilish ko‘nikmasi muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

XitoyTekesShinjon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdiIkki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdiBugun, 00:03Zelenskiy Sirskiyni bo‘shatadimi? Kiyevda yangi bosim kuchaydi...Zelenskiy Sirskiyni bo‘shatadimi? Kiyevda yangi bosim kuchaydi...Kecha, 23:48Keniya prezidenti sayti buzildi: hakerlar qanday talab qo‘ydi?Keniya prezidenti sayti buzildi: hakerlar qanday talab qo‘ydi?Kecha, 23:43AQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydiAQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydiKecha, 23:37Bu itning noyob tashqi ko‘rinishi internetni hayratga soldiBu itning noyob tashqi ko‘rinishi internetni hayratga soldiKecha, 23:18Mujtabo Xomanaiy: “Trampning imzosi endi ishonchga arzimaydi”Mujtabo Xomanaiy: “Trampning imzosi endi ishonchga arzimaydi”Kecha, 22:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?