Tuxel ochiqladi: Angliya bronza medalni qanday qiyinchilikda oldi?

·36·Sport
Tuxel ochiqladi: Angliya bronza medalni qanday qiyinchilikda oldi?

Angliya milliy jamoasi JCH–2026 bronza bahsida Fransiyani 6:4 hisobida mag‘lub etdi. Tomas Tuxel uchrashuvdan keyin futbolchilar deyarli kuchsiz qolgani, ammo aynan xarakter g‘alabani saqlab qolishga yordam berganini aytdi.

Inglizlar birinchi bo‘limda katta ustunlikka erishdi, ammo tanaffusdan keyin Fransiya o‘yinga qaytib, bahsni haqiqiy dramaga aylantirdi.

«Birinchi bo‘lim ajoyib, ikkinchisi juda og‘ir bo‘ldi»

Tuxel Angliya uchrashuvning dastlabki 45 daqiqasini yuqori saviyada o‘tkazganini ta’kidladi. Biroq ikkinchi bo‘limda futbolchilarda charchoq alomatlari yaqqol ko‘rina boshlagan.

«Birinchi bo‘lim ajoyib o‘tdi, ikkinchisi esa juda og‘ir kechdi. Faqat bir kunlik dam olishning qanchalik katta ahamiyatga ega ekanini ko‘rdingiz», — dedi murabbiy.

Angliya birinchi bo‘limdan keyin 4:0 hisobida oldinda borayotgandi. Fransiya tanaffusdan so‘ng bosimni kuchaytirib, hisobdagi farqni qisqartirdi, ammo inglizlar g‘alabani qo‘ldan chiqarmadi.

Tuxel taqvimdagi farqqa e’tibor qaratdi

Angliya murabbiyining so‘zlariga ko‘ra, Fransiya uchinchi o‘rin uchun bahs oldidan tiklanish uchun ko‘proq imkoniyatga ega bo‘lgan.

Fransuzlar yarimfinaldan keyin bir kun ko‘proq dam olgan va kamroq masofaga safar qilgan. Angliya esa issiq havo hamda baland tog‘ sharoitidagi og‘ir uchrashuvlardan keyin maydonga tushgan.

«Ularning taqvimi biznikiga nisbatan ancha yengilroq edi. Biz esa ham issiq havoda, ham baland tog‘ sharoitida o‘ynadik», — dedi Tuxel.

Futbolchilarning oyoqlari tortib qoldi

Mutaxassis uchrashuv oldidan jamoaning jismoniy holatidan xavotirlanganini yashirmadi. Ikkinchi bo‘limda ayrim futbolchilarning oyoqlari tortib qolgan va ular o‘yinni katta qiyinchilik bilan davom ettirgan.

«Bu hafta davomida juda qattiq charchadik, kuchimiz deyarli qolmadi. Shuning uchun jamoamiz ko‘rsatgan xarakter hurmatga loyiq», — dedi u.

Fransiyaning tezkor va texnik futbolchilari charchagan Angliya himoyasiga jiddiy bosim o‘tkazdi. Shunga qaramay, inglizlar hal qiluvchi vaziyatlarda yana ikki gol urib, hisobni 6:4 ko‘rinishiga keltirdi.

«Bu jamoa o‘ziga xos narsa yaratdi»

Tuxel futbolchilarning jismoniy holati xavotir uyg‘otgan bo‘lsa-da, ularning irodasiga hech qachon shubha qilmaganini bildirdi.

«Men avval ham aytgandim, bu jamoa o‘ziga xos bir narsani yaratdi. Bugun esa buni yana bir bor isbotladi», — dedi Angliya bosh murabbiyi.

Fransiya ustidan qozonilgan g‘alaba Angliyaga 1966 yildan buyon ilk bor jahon chempionatini medal bilan yakunlash imkonini berdi. Inglizlar finalga chiqa olmagan bo‘lsa-da, turnirni tarixiy bronza va o‘nta gol urilgan unutilmas o‘yin bilan yakunladi.

Sizningcha, Angliyaning JCH–2026dagi bronza medalini muvaffaqiyat deb baholash mumkinmi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiMichael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiBugun, 13:16Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotLionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotBugun, 13:11«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchiBugun, 13:02Uch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiUch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi