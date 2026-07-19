Tuxel ochiqladi: Angliya bronza medalni qanday qiyinchilikda oldi?
Angliya milliy jamoasi JCH–2026 bronza bahsida Fransiyani 6:4 hisobida mag‘lub etdi. Tomas Tuxel uchrashuvdan keyin futbolchilar deyarli kuchsiz qolgani, ammo aynan xarakter g‘alabani saqlab qolishga yordam berganini aytdi.
Inglizlar birinchi bo‘limda katta ustunlikka erishdi, ammo tanaffusdan keyin Fransiya o‘yinga qaytib, bahsni haqiqiy dramaga aylantirdi.
«Birinchi bo‘lim ajoyib, ikkinchisi juda og‘ir bo‘ldi»
Tuxel Angliya uchrashuvning dastlabki 45 daqiqasini yuqori saviyada o‘tkazganini ta’kidladi. Biroq ikkinchi bo‘limda futbolchilarda charchoq alomatlari yaqqol ko‘rina boshlagan.
«Birinchi bo‘lim ajoyib o‘tdi, ikkinchisi esa juda og‘ir kechdi. Faqat bir kunlik dam olishning qanchalik katta ahamiyatga ega ekanini ko‘rdingiz», — dedi murabbiy.
Angliya birinchi bo‘limdan keyin 4:0 hisobida oldinda borayotgandi. Fransiya tanaffusdan so‘ng bosimni kuchaytirib, hisobdagi farqni qisqartirdi, ammo inglizlar g‘alabani qo‘ldan chiqarmadi.
Tuxel taqvimdagi farqqa e’tibor qaratdi
Angliya murabbiyining so‘zlariga ko‘ra, Fransiya uchinchi o‘rin uchun bahs oldidan tiklanish uchun ko‘proq imkoniyatga ega bo‘lgan.
Fransuzlar yarimfinaldan keyin bir kun ko‘proq dam olgan va kamroq masofaga safar qilgan. Angliya esa issiq havo hamda baland tog‘ sharoitidagi og‘ir uchrashuvlardan keyin maydonga tushgan.
«Ularning taqvimi biznikiga nisbatan ancha yengilroq edi. Biz esa ham issiq havoda, ham baland tog‘ sharoitida o‘ynadik», — dedi Tuxel.
Futbolchilarning oyoqlari tortib qoldi
Mutaxassis uchrashuv oldidan jamoaning jismoniy holatidan xavotirlanganini yashirmadi. Ikkinchi bo‘limda ayrim futbolchilarning oyoqlari tortib qolgan va ular o‘yinni katta qiyinchilik bilan davom ettirgan.
«Bu hafta davomida juda qattiq charchadik, kuchimiz deyarli qolmadi. Shuning uchun jamoamiz ko‘rsatgan xarakter hurmatga loyiq», — dedi u.
Fransiyaning tezkor va texnik futbolchilari charchagan Angliya himoyasiga jiddiy bosim o‘tkazdi. Shunga qaramay, inglizlar hal qiluvchi vaziyatlarda yana ikki gol urib, hisobni 6:4 ko‘rinishiga keltirdi.
«Bu jamoa o‘ziga xos narsa yaratdi»
Tuxel futbolchilarning jismoniy holati xavotir uyg‘otgan bo‘lsa-da, ularning irodasiga hech qachon shubha qilmaganini bildirdi.
«Men avval ham aytgandim, bu jamoa o‘ziga xos bir narsani yaratdi. Bugun esa buni yana bir bor isbotladi», — dedi Angliya bosh murabbiyi.
Fransiya ustidan qozonilgan g‘alaba Angliyaga 1966 yildan buyon ilk bor jahon chempionatini medal bilan yakunlash imkonini berdi. Inglizlar finalga chiqa olmagan bo‘lsa-da, turnirni tarixiy bronza va o‘nta gol urilgan unutilmas o‘yin bilan yakunladi.
Sizningcha, Angliyaning JCH–2026dagi bronza medalini muvaffaqiyat deb baholash mumkinmi?
…