Rodri final oldidan jamoadoshlarini bir xavfdan ogohlantirdi

·0·Sport
Rodri final oldidan jamoadoshlarini bir xavfdan ogohlantirdi

Ispaniya milliy jamoasi sardori Rodri Ernandes JCH–2026 finali arafasida jamoadoshlariga muhim murojaat qildi. U Argentinaga qarshi hal qiluvchi bahsda raqibning ehtimoliy provokatsiyalariga javob qaytarish emas, o‘z o‘yinini saqlab qolish chempionlik taqdirini hal qilishi mumkinligini ta’kidladi.

Ispaniya sardorining fikricha, finalda futbolchilarni mag‘lubiyatdan qo‘rqish emas, jahon kubogini qo‘lga kiritish istagi boshqarishi kerak.

«Provokatsiyalarga aldanmasligimiz kerak»

Rodri Argentina bilan uchrashuv jismoniy kurash va kuchli ruhiy bosim ostida kechishini kutmoqda. U provokatsiyalar futbolda uchrab turishini tan oldi, ammo ispaniyalik futbolchilar hissiyotlarini nazorat qilishi shartligini aytdi.

«Provokatsiyalar futbolning bir qismi. Ammo biz ularga aldanmasligimiz kerak».

Ispaniya sardori raqibga nisbatan ayblov qo‘ymagan. U, avvalo, jamoadoshlarining diqqati hakam qarorlari, tortishuvlar yoki raqib harakatlariga emas, futbolga qaratilishi kerakligini urg‘ulagan. Rodri Argentina bilan bahsda jismoniy kurashga tayyor turish va ehtimoliy provokatsiyalarni e’tiborsiz qoldirish zarurligini ochiq aytgan.

Qo‘rquv emas, g‘alaba istagi

Rodrining asosiy xabari ruhiy tayyorgarlik bilan bog‘liq bo‘ldi. U yarimfinal oldidan ham futbolchilarga g‘alaba qozonish istagi mag‘lubiyatdan qo‘rqishdan kuchliroq bo‘lishi kerakligini aytgan.

«Bizni mag‘lub bo‘lish qo‘rquvi emas, g‘alaba qozonishga bo‘lgan ishtiyoq boshqarishi lozim».

Ispaniya sardorining fikricha, katta bosim ostida ehtiyotkorlikka berilib ketish jamoaning odatiy futbolini yo‘qotishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli «Qizil furiya» to‘p nazorati, yuqori pressing va qisqa uzatmalarga asoslangan uslubidan voz kechmasligi kerak. Rodri bu yondashuvni Fransiyaga qarshi yarimfinaldan oldin ham jamoadoshlariga yetkazganini aytdi.

Ispaniya markazidagi asosiy figura

Rodri Fransiyaga qarshi 2:0 hisobida yakunlangan yarimfinalda Ispaniya yarimhimoyasining asosiy tayanchi bo‘ldi. U to‘p harakatini boshqarish bilan birga, raqibning tezkor hujumchilariga erkinlik berilmasligida muhim rol o‘ynadi.

Argentinaga qarshi finalda ham Ispaniyaning o‘yin sur’ati ko‘p jihatdan uning qarorlariga bog‘liq bo‘ladi. Lionel Skaloni jamoasi markazda kuchli bosim o‘tkazishi, yakkakurashlarni ko‘paytirishi va Ispaniyaning odatiy ritmini buzishga harakat qilishi kutilmoqda.

Shunday sharoitda Rodrining xotirjamligi va jamoadoshlarini boshqara olishi finalning yashirin kalitlaridan biriga aylanishi mumkin.

Final qachon va qayerda o‘tkaziladi?

JCH–2026 finalida Ispaniya va amaldagi jahon chempioni Argentina ilk bor mundialning hal qiluvchi bahsida o‘zaro to‘qnashadi.

Uchrashuv 19 iyul kuni AQSHning Nyu-Jersi shtatidagi MetLife Stadium — FIFA musobaqasidagi rasmiy nomi bilan New York New Jersey Stadium arenasida o‘tkaziladi. Bahs mahalliy vaqt bilan soat 15:00 da, Toshkent vaqti bilan esa 20 iyulga o‘tar kechasi soat 00:00 da boshlanadi.

Ispaniya tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini qo‘lga kiritishga harakat qiladi. Argentina esa 2022 yildagi g‘alabasidan keyin chempionlik unvonini himoya qilish va ketma-ket ikkinchi bor kubokni ko‘tarishni maqsad qilgan.

Finalda texnika va taktika bilan birga asablar ham sinovdan o‘tadi. Rodrining ogohlantirishi aniq: Argentina bilan tortishish emas, uni futbolda mag‘lub etish kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi yoki Yamal: JCH–2026 finali asosiy tarkiblari e’lon qilindiMessi yoki Yamal: JCH–2026 finali asosiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 22:53O‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiO‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiBugun, 21:11Ispaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaIspaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaBugun, 20:21Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Bugun, 20:17Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?Bugun, 20:12Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...Bugun, 20:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi