Rodri final oldidan jamoadoshlarini bir xavfdan ogohlantirdi
Ispaniya milliy jamoasi sardori Rodri Ernandes JCH–2026 finali arafasida jamoadoshlariga muhim murojaat qildi. U Argentinaga qarshi hal qiluvchi bahsda raqibning ehtimoliy provokatsiyalariga javob qaytarish emas, o‘z o‘yinini saqlab qolish chempionlik taqdirini hal qilishi mumkinligini ta’kidladi.
Ispaniya sardorining fikricha, finalda futbolchilarni mag‘lubiyatdan qo‘rqish emas, jahon kubogini qo‘lga kiritish istagi boshqarishi kerak.
«Provokatsiyalarga aldanmasligimiz kerak»
Rodri Argentina bilan uchrashuv jismoniy kurash va kuchli ruhiy bosim ostida kechishini kutmoqda. U provokatsiyalar futbolda uchrab turishini tan oldi, ammo ispaniyalik futbolchilar hissiyotlarini nazorat qilishi shartligini aytdi.
«Provokatsiyalar futbolning bir qismi. Ammo biz ularga aldanmasligimiz kerak».
Ispaniya sardori raqibga nisbatan ayblov qo‘ymagan. U, avvalo, jamoadoshlarining diqqati hakam qarorlari, tortishuvlar yoki raqib harakatlariga emas, futbolga qaratilishi kerakligini urg‘ulagan. Rodri Argentina bilan bahsda jismoniy kurashga tayyor turish va ehtimoliy provokatsiyalarni e’tiborsiz qoldirish zarurligini ochiq aytgan.
Qo‘rquv emas, g‘alaba istagi
Rodrining asosiy xabari ruhiy tayyorgarlik bilan bog‘liq bo‘ldi. U yarimfinal oldidan ham futbolchilarga g‘alaba qozonish istagi mag‘lubiyatdan qo‘rqishdan kuchliroq bo‘lishi kerakligini aytgan.
«Bizni mag‘lub bo‘lish qo‘rquvi emas, g‘alaba qozonishga bo‘lgan ishtiyoq boshqarishi lozim».
Ispaniya sardorining fikricha, katta bosim ostida ehtiyotkorlikka berilib ketish jamoaning odatiy futbolini yo‘qotishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli «Qizil furiya» to‘p nazorati, yuqori pressing va qisqa uzatmalarga asoslangan uslubidan voz kechmasligi kerak. Rodri bu yondashuvni Fransiyaga qarshi yarimfinaldan oldin ham jamoadoshlariga yetkazganini aytdi.
Ispaniya markazidagi asosiy figura
Rodri Fransiyaga qarshi 2:0 hisobida yakunlangan yarimfinalda Ispaniya yarimhimoyasining asosiy tayanchi bo‘ldi. U to‘p harakatini boshqarish bilan birga, raqibning tezkor hujumchilariga erkinlik berilmasligida muhim rol o‘ynadi.
Argentinaga qarshi finalda ham Ispaniyaning o‘yin sur’ati ko‘p jihatdan uning qarorlariga bog‘liq bo‘ladi. Lionel Skaloni jamoasi markazda kuchli bosim o‘tkazishi, yakkakurashlarni ko‘paytirishi va Ispaniyaning odatiy ritmini buzishga harakat qilishi kutilmoqda.
Shunday sharoitda Rodrining xotirjamligi va jamoadoshlarini boshqara olishi finalning yashirin kalitlaridan biriga aylanishi mumkin.
Final qachon va qayerda o‘tkaziladi?
JCH–2026 finalida Ispaniya va amaldagi jahon chempioni Argentina ilk bor mundialning hal qiluvchi bahsida o‘zaro to‘qnashadi.
Uchrashuv 19 iyul kuni AQSHning Nyu-Jersi shtatidagi MetLife Stadium — FIFA musobaqasidagi rasmiy nomi bilan New York New Jersey Stadium arenasida o‘tkaziladi. Bahs mahalliy vaqt bilan soat 15:00 da, Toshkent vaqti bilan esa 20 iyulga o‘tar kechasi soat 00:00 da boshlanadi.
Ispaniya tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini qo‘lga kiritishga harakat qiladi. Argentina esa 2022 yildagi g‘alabasidan keyin chempionlik unvonini himoya qilish va ketma-ket ikkinchi bor kubokni ko‘tarishni maqsad qilgan.
Finalda texnika va taktika bilan birga asablar ham sinovdan o‘tadi. Rodrining ogohlantirishi aniq: Argentina bilan tortishish emas, uni futbolda mag‘lub etish kerak.
…