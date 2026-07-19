Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?
Ispaniya milliy jamoasi 16 yillik tanaffusdan so‘ng yana jahon chempionati finaliga chiqdi. Ammo 2010 yilda mamlakatga ilk mundial sovrinini olib kelgan Visente del Boske hozirgi avlodni o‘zining chempion jamoasi bilan solishtirishdan bosh tortdi.
Sobiq murabbiyning fikricha, Luis de la Fuente qo‘l ostidagi Ispaniyaning eng katta ustunligi faqat asosiy tarkibda emas. Jamoada maydonga tushib, o‘yin taqdirini o‘zgartira oladigan deyarli 26 nafar futbolchi bor.
«Hozirgi jamoaning buyukligi — ular 26 nafar»
Del Boske Ispaniyaning 2010 yilgi va hozirgi avlodini to‘g‘ridan to‘g‘ri taqqoslash adolatli bo‘lmasligini ta’kidladi.
«Mening jamoam bilan hozirgisini taqqoslay olmayman. Hozir tarkibda 26 nafar futbolchi bor va ularning deyarli barchasi maydonga tushishga tayyor».
Ispaniyaning JCH–2026 uchun tarkibi haqiqatan ham 26 nafar futbolchidan tashkil topgan. Del Boske esa hozirgi jamoaning asosiy kuchi uning keng tanlovi va turli taktik yechimlarga ega ekanida deb hisoblamoqda.
Bu holat de la Fuentega o‘yin davomida uslubni o‘zgartirish, charchagan futbolchini teng kuchli sherigi bilan almashtirish va raqibga qarab yangi reja tanlash imkonini beradi.
Yamal va Uilyams hali eng yuqori nuqtaga chiqmagan
Sobiq murabbiy Ispaniyaning asosiy qanot hujumchilari Lamin Yamal va Niko Uilyamsning mundialga jarohatlardan keyin kelganiga e’tibor qaratdi.
Shunga qaramay, ikki futbolchi ham turnirda yuqori saviyada harakat qildi.
«Lamin Yamal va Niko Uilyams hali o‘zining eng yuqori sport formasiga chiqmagan bo‘lsa-da, juda yuqori darajada o‘ynamoqda», — dedi Del Boske.
Jarohatlar sabab Ispaniya qanot futbolchilarining eng yaxshi versiyasidan turnir boshidanoq foydalana olmagan. Del Boskening fikricha, shunga qaramay jamoa natija qayd etayotgani tarkibning kuchini yanada yaqqol ko‘rsatadi.
Oyarsabalning ko‘zga tashlanmaydigan roli
Del Boske Mikel Oyarsabalni hozirgi Ispaniyaning eng muhim futbolchilaridan biri sifatida alohida ajratib ko‘rsatdi.
«Oyarsabal chiziqlar orasida juda yaxshi harakat qiladi va darvoza oldida ham ishonchli o‘ynaydi».
Hujumchi doimo klassik markaziy forvard kabi jarima maydonida kutib turmaydi. U ortga chekinib, yarimhimoya bilan bog‘lanadi, himoyachilarni o‘z ortidan ergashtiradi va Yamal, Dani Olmo yoki Aleks Bayena uchun bo‘sh zonalar ochadi.
Sobiq murabbiy Bayenaning asosiy tarkibga qo‘shgan hissasini ham yuqori baholadi. Bu Ispaniya bir yoki ikki yulduzga qaram emasligini ko‘rsatmoqda.
2010 yilgi finalda bitta gol yetarli bo‘lgandi
Del Boske boshqaruvidagi Ispaniya 2010 yilgi jahon chempionati finalida Niderlandiyani 1:0 hisobida mag‘lub etgan.
Asosiy vaqtda hisob ochilmagan, qo‘shimcha bo‘limning so‘nggi daqiqalarida esa Andres Inesta hal qiluvchi golni kiritgan. Shu tariqa Ispaniya o‘z tarixida ilk marta jahon chempioniga aylangandi.
O‘sha jamoa Xavi, Inesta, Iker Kasilyas, Serxio Ramos va David Vilya kabi futbolchilar bilan tarixga kirgan. Hozirgi avlod esa boshqa uslub va yangi qahramonlar bilan ikkinchi yulduzga yaqinlashdi.
Ispaniyani endi eng katta sinov kutmoqda
JCH–2026 finalida Ispaniya amaldagi jahon chempioni Argentinaga qarshi maydonga chiqadi. Uchrashuv 19 iyul kuni Nyu-Jersidagi New York New Jersey Stadium arenasida o‘tkaziladi va Toshkent vaqti bilan 20 iyulga o‘tar kechasi soat 00:00 da boshlanadi.
2010 yilgi jamoa o‘z tarixini Inestaning bir zarbasi bilan yozgandi. Endi Yamal, Oyarsabal, Bayena va ularning jamoadoshlarida Ispaniya futboliga yangi sahifa qo‘shish imkoniyati bor.
Del Boske ikki avlodni solishtirmadi. Ammo uning gaplaridan bir narsa aniq: hozirgi Ispaniyada ikkinchi jahon chempionligini qo‘lga kiritish uchun yetarli darajada kuchli va keng tarkib mavjud.
…