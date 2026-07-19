Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?

·30·Sport
Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?

Ispaniya milliy jamoasi 16 yillik tanaffusdan so‘ng yana jahon chempionati finaliga chiqdi. Ammo 2010 yilda mamlakatga ilk mundial sovrinini olib kelgan Visente del Boske hozirgi avlodni o‘zining chempion jamoasi bilan solishtirishdan bosh tortdi.

Sobiq murabbiyning fikricha, Luis de la Fuente qo‘l ostidagi Ispaniyaning eng katta ustunligi faqat asosiy tarkibda emas. Jamoada maydonga tushib, o‘yin taqdirini o‘zgartira oladigan deyarli 26 nafar futbolchi bor.

«Hozirgi jamoaning buyukligi — ular 26 nafar»

Del Boske Ispaniyaning 2010 yilgi va hozirgi avlodini to‘g‘ridan to‘g‘ri taqqoslash adolatli bo‘lmasligini ta’kidladi.

«Mening jamoam bilan hozirgisini taqqoslay olmayman. Hozir tarkibda 26 nafar futbolchi bor va ularning deyarli barchasi maydonga tushishga tayyor».

Ispaniyaning JCH–2026 uchun tarkibi haqiqatan ham 26 nafar futbolchidan tashkil topgan. Del Boske esa hozirgi jamoaning asosiy kuchi uning keng tanlovi va turli taktik yechimlarga ega ekanida deb hisoblamoqda.

Bu holat de la Fuentega o‘yin davomida uslubni o‘zgartirish, charchagan futbolchini teng kuchli sherigi bilan almashtirish va raqibga qarab yangi reja tanlash imkonini beradi.

Yamal va Uilyams hali eng yuqori nuqtaga chiqmagan

Sobiq murabbiy Ispaniyaning asosiy qanot hujumchilari Lamin Yamal va Niko Uilyamsning mundialga jarohatlardan keyin kelganiga e’tibor qaratdi.

Shunga qaramay, ikki futbolchi ham turnirda yuqori saviyada harakat qildi.

«Lamin Yamal va Niko Uilyams hali o‘zining eng yuqori sport formasiga chiqmagan bo‘lsa-da, juda yuqori darajada o‘ynamoqda», — dedi Del Boske.

Jarohatlar sabab Ispaniya qanot futbolchilarining eng yaxshi versiyasidan turnir boshidanoq foydalana olmagan. Del Boskening fikricha, shunga qaramay jamoa natija qayd etayotgani tarkibning kuchini yanada yaqqol ko‘rsatadi.

Oyarsabalning ko‘zga tashlanmaydigan roli

Del Boske Mikel Oyarsabalni hozirgi Ispaniyaning eng muhim futbolchilaridan biri sifatida alohida ajratib ko‘rsatdi.

«Oyarsabal chiziqlar orasida juda yaxshi harakat qiladi va darvoza oldida ham ishonchli o‘ynaydi».

Hujumchi doimo klassik markaziy forvard kabi jarima maydonida kutib turmaydi. U ortga chekinib, yarimhimoya bilan bog‘lanadi, himoyachilarni o‘z ortidan ergashtiradi va Yamal, Dani Olmo yoki Aleks Bayena uchun bo‘sh zonalar ochadi.

Sobiq murabbiy Bayenaning asosiy tarkibga qo‘shgan hissasini ham yuqori baholadi. Bu Ispaniya bir yoki ikki yulduzga qaram emasligini ko‘rsatmoqda.

2010 yilgi finalda bitta gol yetarli bo‘lgandi

Del Boske boshqaruvidagi Ispaniya 2010 yilgi jahon chempionati finalida Niderlandiyani 1:0 hisobida mag‘lub etgan.

Asosiy vaqtda hisob ochilmagan, qo‘shimcha bo‘limning so‘nggi daqiqalarida esa Andres Inesta hal qiluvchi golni kiritgan. Shu tariqa Ispaniya o‘z tarixida ilk marta jahon chempioniga aylangandi.

O‘sha jamoa Xavi, Inesta, Iker Kasilyas, Serxio Ramos va David Vilya kabi futbolchilar bilan tarixga kirgan. Hozirgi avlod esa boshqa uslub va yangi qahramonlar bilan ikkinchi yulduzga yaqinlashdi.

Ispaniyani endi eng katta sinov kutmoqda

JCH–2026 finalida Ispaniya amaldagi jahon chempioni Argentinaga qarshi maydonga chiqadi. Uchrashuv 19 iyul kuni Nyu-Jersidagi New York New Jersey Stadium arenasida o‘tkaziladi va Toshkent vaqti bilan 20 iyulga o‘tar kechasi soat 00:00 da boshlanadi.

2010 yilgi jamoa o‘z tarixini Inestaning bir zarbasi bilan yozgandi. Endi Yamal, Oyarsabal, Bayena va ularning jamoadoshlarida Ispaniya futboliga yangi sahifa qo‘shish imkoniyati bor.

Del Boske ikki avlodni solishtirmadi. Ammo uning gaplaridan bir narsa aniq: hozirgi Ispaniyada ikkinchi jahon chempionligini qo‘lga kiritish uchun yetarli darajada kuchli va keng tarkib mavjud.

Vicente del BosqueIspaniyaLuis de la FuenteLamine YamalNico Williams
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kapello uch dahoni atadi, Yamalga alohida baho berdiKapello uch dahoni atadi, Yamalga alohida baho berdiKecha, 23:04Rodri final oldidan jamoadoshlarini bir xavfdan ogohlantirdiRodri final oldidan jamoadoshlarini bir xavfdan ogohlantirdiKecha, 22:59Messi yoki Yamal: JCH–2026 finali asosiy tarkiblari e’lon qilindiMessi yoki Yamal: JCH–2026 finali asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 22:53O‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiO‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiKecha, 21:11Ispaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaIspaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaKecha, 20:21Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Kecha, 20:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi