Neymar tanqidlarga javob qaytardi: Braziliyalik yulduz poker tufayli mojarolar markazida

·87·Sport
Neymar tanqidlarga javob qaytardi: Braziliyalik yulduz poker tufayli mojarolar markazida

Braziliya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari Neymar oʻzining xatti-harakatlari atrofida yuzaga kelgan tanqidlarga nisbatan ilk bor munosabat bildirdi. Futbolchi oʻz klubi “Santos” Kopa Sudamerikana doirasida muhim oʻyin oʻtkazayotgan bir vaqtda poker turnirida ishtirok etgani muxlislar va ekspertlarning keskin eʼtiroziga sabab boʻlgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

34 yoshli hujumchi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida poker stoli atrofida tushgan suratini joylashtirib, unga “Hayot — bu hazil” deya qisqa izoh qoldirdi. Bu bilan Neymar oʻziga nisbatan bildirilayotgan salbiy fikrlarga eʼtibor bermasligini va hozirgi holatidan mamnun ekanligini namoyish etdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchining ushbu harakati Braziliya futbol jamoatchiligida katta rezonans keltirib chiqardi.

Klub ruxsati va murabbiy tushuntirishi

“Santos” jamoasi Venesuelaning “Universidad Central” klubiga qarshi safarda 4:1 hisobida gʻalaba qozongan tunda, Neymar San-Pauluda oʻtkazilayotgan poker musobaqasida qatnashayotgan edi. Koʻpchilik buni jamoaga nisbatan hurmatsizlik deb baholagan boʻlsa-da, klub rahbariyati va murabbiylar shtabi vaziyatdan xabardor boʻlganini maʼlum qildi.

Jamoa bosh murabbiyi Kuka gʻalabadan soʻng oʻtkazilgan matbuot anjumanida Neymarning safarga bormaganiga aniqlik kiritdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi Jaxon chempionatidan soʻng taʼtilga chiqmagani sababli, unga jismoniy holatini tiklash uchun vaqt berilgan. Murabbiy uzoq va charchatuvchi safarga Neymarni olib ketishdan koʻra, uni bazada qoldirib, keyingi muhim oʻyinlarga tayyorlashni afzal koʻrgan.

Xalqaro faoliyat yakuni va yangi bosqich

Neymar yaqinda Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qilgan edi. Bu qaror “Selesao”ning 2026-yilgi Jaxon chempionati nimchorak finalida Norvegiyaga kutilmaganda 2:1 hisobida magʻlub boʻlganidan soʻng qabul qilindi. Terma jamoa safida 130 ta oʻyinda 80 ta gol urgan afsonaviy hujumchi endi bor eʼtiborini klubdagi majburiyatlariga qaratmoqchi.

Hozirda Neymar va “Santos” oʻrtasidagi shartnoma dekabr oyiga qadar amal qiladi. Braziliya chempionatida 15-oʻrinda borayotgan jamoa uchun Neymarning yetakchilik qobiliyati va gollari suv va havodek zarur. Muxlislar yulduz futbolchining maydonga qaytishini va jamoani turnir jadvalining quyi qismidan olib chiqishini kutishmoqda.

Kutilishicha, Neymar shu dam olish kunlari Braziliya A seriyasi doirasidagi “Shapekoense”ga qarshi bahsda maydonga tushadi. Jismoniy tiklanish jarayonini yakunlagan hujumchi jamoasining hujum chizigʻini kuchaytirishi va Kopa Sudamerikana pley-off bosqichidagi muvaffaqiyatni mustahkamlashi lozim.

NeymarSantosBraziliyaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...