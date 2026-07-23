Neymar tanqidlarga javob qaytardi: Braziliyalik yulduz poker tufayli mojarolar markazida
Braziliya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari Neymar oʻzining xatti-harakatlari atrofida yuzaga kelgan tanqidlarga nisbatan ilk bor munosabat bildirdi. Futbolchi oʻz klubi “Santos” Kopa Sudamerikana doirasida muhim oʻyin oʻtkazayotgan bir vaqtda poker turnirida ishtirok etgani muxlislar va ekspertlarning keskin eʼtiroziga sabab boʻlgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
34 yoshli hujumchi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida poker stoli atrofida tushgan suratini joylashtirib, unga “Hayot — bu hazil” deya qisqa izoh qoldirdi. Bu bilan Neymar oʻziga nisbatan bildirilayotgan salbiy fikrlarga eʼtibor bermasligini va hozirgi holatidan mamnun ekanligini namoyish etdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchining ushbu harakati Braziliya futbol jamoatchiligida katta rezonans keltirib chiqardi.
Klub ruxsati va murabbiy tushuntirishi“Santos” jamoasi Venesuelaning “Universidad Central” klubiga qarshi safarda 4:1 hisobida gʻalaba qozongan tunda, Neymar San-Pauluda oʻtkazilayotgan poker musobaqasida qatnashayotgan edi. Koʻpchilik buni jamoaga nisbatan hurmatsizlik deb baholagan boʻlsa-da, klub rahbariyati va murabbiylar shtabi vaziyatdan xabardor boʻlganini maʼlum qildi.
Jamoa bosh murabbiyi Kuka gʻalabadan soʻng oʻtkazilgan matbuot anjumanida Neymarning safarga bormaganiga aniqlik kiritdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi Jaxon chempionatidan soʻng taʼtilga chiqmagani sababli, unga jismoniy holatini tiklash uchun vaqt berilgan. Murabbiy uzoq va charchatuvchi safarga Neymarni olib ketishdan koʻra, uni bazada qoldirib, keyingi muhim oʻyinlarga tayyorlashni afzal koʻrgan.
Xalqaro faoliyat yakuni va yangi bosqichNeymar yaqinda Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qilgan edi. Bu qaror “Selesao”ning 2026-yilgi Jaxon chempionati nimchorak finalida Norvegiyaga kutilmaganda 2:1 hisobida magʻlub boʻlganidan soʻng qabul qilindi. Terma jamoa safida 130 ta oʻyinda 80 ta gol urgan afsonaviy hujumchi endi bor eʼtiborini klubdagi majburiyatlariga qaratmoqchi.
Hozirda Neymar va “Santos” oʻrtasidagi shartnoma dekabr oyiga qadar amal qiladi. Braziliya chempionatida 15-oʻrinda borayotgan jamoa uchun Neymarning yetakchilik qobiliyati va gollari suv va havodek zarur. Muxlislar yulduz futbolchining maydonga qaytishini va jamoani turnir jadvalining quyi qismidan olib chiqishini kutishmoqda.
Kutilishicha, Neymar shu dam olish kunlari Braziliya A seriyasi doirasidagi “Shapekoense”ga qarshi bahsda maydonga tushadi. Jismoniy tiklanish jarayonini yakunlagan hujumchi jamoasining hujum chizigʻini kuchaytirishi va Kopa Sudamerikana pley-off bosqichidagi muvaffaqiyatni mustahkamlashi lozim.
…