Jahon chempioni Ispaniya nega AQSHga 15 million dollar to‘laydi?
2026 yilgi futbol bo‘yicha Jahon chempionati g‘olibi bo‘lgan Ispaniya terma jamoasi kutilmagan moliyaviy xarajatga duch keldi. Ma’lum bo‘lishicha, jamoa chempionlik uchun qo‘lga kiritgan mukofot pulining bir qismi AQSH fiskal qonunchiligi talablariga muvofiq soliq sifatida to‘lanadi. Bu haqda Fox News telekanali xabar tarqatdi.
Ma’lumotga ko‘ra, AQSH qonunchiligiga binoan, mamlakat hududida daromad olgan chet ellik norezidentlar, agar ikki tomonlama soliq bitimlari orqali imtiyozlar belgilanmagan bo‘lsa, ushbu daromaddan 30 foizlik federal soliq to‘lashi lozim.
Ispaniya terma jamoasi Jahon chempionatidagi g‘alabasi uchun jami 50 million dollar mukofot pulini qo‘lga kiritgan. Biroq AQSH tomoni futbolchilarni yagona jamoa sifatida emas, balki alohida shaxslar sifatida baholagan. Shu bois soliq bazasi har bir o‘yinchiga individual tarzda hisoblangan.
Natijada Ispaniya terma jamoasi AQSH budjetiga 15 million dollargacha soliq to‘lashiga to‘g‘ri kelishi mumkin.
Xabarda qayd etilishicha, AQSH Kongressi vakillari yevropaliklar jamoasi amaldagi soliq qoidalari bilan oldindan tanishib chiqishi kerak bo‘lganini ta’kidlagan. Shu bilan birga, Vakillar palatasining ayrim a’zolari sportchilar uchun qo‘llanilayotgan bunday yuqori soliq stavkasini tanqid qilib, uni qayta ko‘rib chiqish zarurligini bildirgan.
…