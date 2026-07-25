Atletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasi
Ispaniyaning Atletiko Madrid klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirdi. Madridliklar Pari Sen-Jermen (PSJ) yarim himoyachisi, Janubiy Koreya terma jamoasi yetakchisi Kang-in Lee bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki klubning Osiyo bozoridagi nufuzini oshirish yoʻlidagi strategik qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Atletiko Madrid ushbu transfer uchun Parij klubiga 35 million yevro toʻlagan. 25 yoshli futbolchi poytaxt jamoasi bilan uzoq muddatli, yaʼni 2031-yilning yoziga qadar moʻljallangan besh yillik shartnomaga imzo chekdi. Bu transfer orqali Kang-in Lee oʻz faoliyatining eng gullagan davrida yana Ispaniya chempionatiga qaytmoqda.
Afsonaviy raqam va yangi masʼuliyatKlub rahbariyati koreyalik futbolchiga boʻlgan yuksak ishonchni ramziy maʼnoda ham ifoda etdi. Kang-in Lee Atletiko Madrid safida klub tarixidagi eng nufuzli hisoblangan 7-raqam ostida toʻp suradigan boʻldi. Avvalroq bu raqam jamoaning yetakchi hujumchilari va afsonaviy oʻyinchilari tomonidan kiyib kelingan edi.
Atletiko Madrid rasmiy bayonotida futbolchining texnik imkoniyatlariga yuqori baho berdi: "Kang-in Lee — chap oyoqda mahorat bilan oʻynaydigan, hujumkor yarim himoya va qanotlarda birdek samarali harakat qila oladigan isteʼdod. Uning maydonni koʻrish qobiliyati, toʻp nazorati va aniq zarbalari jamoamiz oʻyinini yangi bosqichga olib chiqadi".
La Ligaga qaytish: Qadrdon chempionatKang-in Lee uchun Ispaniya begona emas. Incheon shahrida tugʻilgan futbolchi atigi 10 yoshida Valensiya akademiyasiga kelib qoʻshilgan edi. U Ispaniyada professional futbolchi sifatida shakllandi, Valensiya bilan Qirol kubogini qoʻlga kiritdi va keyinchalik Real Malorka safida oʻzini koʻrsatib, butun dunyo skautlari eʼtiboriga tushdi.
PSJ tarkibida oʻtkazgan muvaffaqiyatli mavsumlaridan soʻng, futbolchi Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtgan 2026-yilgi Jahon chempionatida Janubiy Koreya sharafini munosib himoya qildi. Aynan mundialdagi ishonchli oʻyin Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diego Simeone uchun transferni yakunlashda soʻnggi turtki boʻlgani aytilmoqda.
Ushbu transferning amalga oshishi quyidagi jihatlar bilan ahamiyatlidir:
- Atletiko Madrid hujumkor yarim himoya chizigʻini texnik jihatdan boyitdi;
- Klub Osiyo mintaqasidagi millionlab muxlislar eʼtiborini oʻziga qaratdi;
- La Liga oʻzining eng iqtidorli sobiq vakillaridan birini qaytarib oldi.
Endilikda Kang-in Lee yangi jamoasi bilan mashgʻulotlarga kirishadi va yaqinlashib kelayotgan yangi mavsumda Madrid klubining asosiy qurollaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Muxlislar yangi 7-raqam egasining debyutini intizorlik bilan kutishmoqda.
…