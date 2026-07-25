Atletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasi

·51·Sport
Atletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasi

Ispaniyaning Atletiko Madrid klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirdi. Madridliklar Pari Sen-Jermen (PSJ) yarim himoyachisi, Janubiy Koreya terma jamoasi yetakchisi Kang-in Lee bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki klubning Osiyo bozoridagi nufuzini oshirish yoʻlidagi strategik qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Atletiko Madrid ushbu transfer uchun Parij klubiga 35 million yevro toʻlagan. 25 yoshli futbolchi poytaxt jamoasi bilan uzoq muddatli, yaʼni 2031-yilning yoziga qadar moʻljallangan besh yillik shartnomaga imzo chekdi. Bu transfer orqali Kang-in Lee oʻz faoliyatining eng gullagan davrida yana Ispaniya chempionatiga qaytmoqda.

Afsonaviy raqam va yangi masʼuliyat

Klub rahbariyati koreyalik futbolchiga boʻlgan yuksak ishonchni ramziy maʼnoda ham ifoda etdi. Kang-in Lee Atletiko Madrid safida klub tarixidagi eng nufuzli hisoblangan 7-raqam ostida toʻp suradigan boʻldi. Avvalroq bu raqam jamoaning yetakchi hujumchilari va afsonaviy oʻyinchilari tomonidan kiyib kelingan edi.

Atletiko Madrid rasmiy bayonotida futbolchining texnik imkoniyatlariga yuqori baho berdi: "Kang-in Lee — chap oyoqda mahorat bilan oʻynaydigan, hujumkor yarim himoya va qanotlarda birdek samarali harakat qila oladigan isteʼdod. Uning maydonni koʻrish qobiliyati, toʻp nazorati va aniq zarbalari jamoamiz oʻyinini yangi bosqichga olib chiqadi".

La Ligaga qaytish: Qadrdon chempionat

Kang-in Lee uchun Ispaniya begona emas. Incheon shahrida tugʻilgan futbolchi atigi 10 yoshida Valensiya akademiyasiga kelib qoʻshilgan edi. U Ispaniyada professional futbolchi sifatida shakllandi, Valensiya bilan Qirol kubogini qoʻlga kiritdi va keyinchalik Real Malorka safida oʻzini koʻrsatib, butun dunyo skautlari eʼtiboriga tushdi.

PSJ tarkibida oʻtkazgan muvaffaqiyatli mavsumlaridan soʻng, futbolchi Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtgan 2026-yilgi Jahon chempionatida Janubiy Koreya sharafini munosib himoya qildi. Aynan mundialdagi ishonchli oʻyin Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diego Simeone uchun transferni yakunlashda soʻnggi turtki boʻlgani aytilmoqda.

Ushbu transferning amalga oshishi quyidagi jihatlar bilan ahamiyatlidir:

  • Atletiko Madrid hujumkor yarim himoya chizigʻini texnik jihatdan boyitdi;
  • Klub Osiyo mintaqasidagi millionlab muxlislar eʼtiborini oʻziga qaratdi;
  • La Liga oʻzining eng iqtidorli sobiq vakillaridan birini qaytarib oldi.

Endilikda Kang-in Lee yangi jamoasi bilan mashgʻulotlarga kirishadi va yaqinlashib kelayotgan yangi mavsumda Madrid klubining asosiy qurollaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Muxlislar yangi 7-raqam egasining debyutini intizorlik bilan kutishmoqda.

Atletiko MadridPSJKang-in LeeTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi