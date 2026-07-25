Eldor Shomurodov «Ronaldu yoki Messi?» savolida kimni tanladi?

·79·Sport
Eldor Shomurodov «Ronaldu yoki Messi?» savolida kimni tanladi?

O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov futbol olamidagi eng mashhur bahslardan biriga o‘z munosabatini bildirdi. Unga Krishtianu Ronaldu va Lionel Messidan faqat bittasini tanlash taklif qilindi, ammo hujumchining javobi oddiy bir ism bilan cheklanmadi.

«Nima gap?» podkastida berilgan savolga javob berar ekan, Shomurodov ikki futbolchining muvaffaqiyatga erishish yo‘llari o‘rtasidagi asosiy farqni ham tushuntirib berdi.

Bir savol — ikki buyuk futbolchi

Suhbat davomida Eldor Shomurodovga qisqa, ammo ko‘plab futbol muxlislarini ikkiga bo‘lib kelayotgan savol berildi:

«Ronaldu yoki Messi?»

O‘zbekistonlik hujumchi ulardan birini keskin ustun qo‘yish o‘rniga, har ikki futbolchini tanlashini aytdi.

«Ikkalasini ham tanlayman. Chunki ko‘pchilik aytadi, men ham bu fikrlarga qo‘shilaman: Messi — haqiqiy talant, Ronaldu esa mehnat».

Shomurodovning fikricha, ikki afsona futboldagi eng yuqori darajaga turli yo‘llar orqali yetib kelgan. Biri tabiiy iqtidori bilan ajralib turgan bo‘lsa, ikkinchisi intizom va tinimsiz mehnat ramziga aylangan.

Nega Shomurodovga Messining o‘yini ko‘proq yoqadi?

Shomurodov tomoshabin sifatida Lionel Messining o‘yinlarini kuzatishni ko‘proq yoqtirishini yashirmadi.

«Menga Messining o‘yinini kuzatish ko‘proq yoqadi».

Bu tanlov, avvalo, argentinalik futbolchining maydondagi uslubi bilan bog‘liq. Messining to‘p bilan harakatlanishi, vaziyatni oldindan ko‘ra bilishi va kutilmagan qarorlari uni millionlab muxlislar uchun o‘ziga xos futbolchiga aylantirgan.

Biroq Shomurodovning bu fikri Ronalduning darajasini past baholashini anglatmaydi.

Ronalduning qaysi jihati uni hayratga soladi?

Eldor Shomurodov portugaliyalik yulduzni uzoq yillar davomida yuqori darajani saqlab kelgani uchun qattiq hurmat qilishini ta’kidladi.

«Ronalduni ham qattiq hurmat qilaman. Chunki u shuncha yildan beri shu darajada».

Ayrim muxlislar Krishtianu Ronalduning o‘z kuchiga bo‘lgan yuqori ishonchini uning salbiy jihati sifatida baholaydi. Shomurodov esa bunga boshqacha nuqtayi nazardan qaradi.

«Ba’zilar uning egosi juda kuchli deydi. Menimcha, aynan shu ego uni shu darajaga yetkazgan».

O‘zbekiston terma jamoasi sardorining fikricha, Ronalduning o‘ziga bo‘lgan cheksiz ishonchi va doimo eng yaxshi bo‘lish istagi uni uzoq yillar davomida futbol cho‘qqisida ushlab turgan asosiy omillardan biri bo‘lgan.

Shomurodov aslida kimni tanladi?

Hujumchining javobidan ko‘rinib turibdiki, u futbol tomosha qilish nuqtayi nazaridan Messiga yaqinroq. Ammo professionallik, mehnat va xarakter borasida Ronalduga katta hurmat bilan qaraydi.

Futbolchi

Shomurodov ta’kidlagan jihat

Lionel Messi

Tabiiy talant va tomoshabop o‘yin

Krishtianu Ronaldu

Mehnat, xarakter va kuchli ishonch

Yakuniy tanlov

Har ikkisi

Demak, Shomurodov bir futbolchini tanlab, ikkinchisini rad etmadi. U Messi va Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini ikki xil, ammo birdek buyuk yo‘l sifatida baholadi.

Siz Eldor Shomurodovning fikriga qo‘shilasizmi? Ronaldu yoki Messi — tanlovingizni izohlarda yozing va maqolani Telegram'da futbol muxlislari bilan ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi