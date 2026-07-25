Eldor Shomurodov «Ronaldu yoki Messi?» savolida kimni tanladi?
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov futbol olamidagi eng mashhur bahslardan biriga o‘z munosabatini bildirdi. Unga Krishtianu Ronaldu va Lionel Messidan faqat bittasini tanlash taklif qilindi, ammo hujumchining javobi oddiy bir ism bilan cheklanmadi.
«Nima gap?» podkastida berilgan savolga javob berar ekan, Shomurodov ikki futbolchining muvaffaqiyatga erishish yo‘llari o‘rtasidagi asosiy farqni ham tushuntirib berdi.
Bir savol — ikki buyuk futbolchi
Suhbat davomida Eldor Shomurodovga qisqa, ammo ko‘plab futbol muxlislarini ikkiga bo‘lib kelayotgan savol berildi:
«Ronaldu yoki Messi?»
O‘zbekistonlik hujumchi ulardan birini keskin ustun qo‘yish o‘rniga, har ikki futbolchini tanlashini aytdi.
«Ikkalasini ham tanlayman. Chunki ko‘pchilik aytadi, men ham bu fikrlarga qo‘shilaman: Messi — haqiqiy talant, Ronaldu esa mehnat».
Shomurodovning fikricha, ikki afsona futboldagi eng yuqori darajaga turli yo‘llar orqali yetib kelgan. Biri tabiiy iqtidori bilan ajralib turgan bo‘lsa, ikkinchisi intizom va tinimsiz mehnat ramziga aylangan.
Nega Shomurodovga Messining o‘yini ko‘proq yoqadi?
Shomurodov tomoshabin sifatida Lionel Messining o‘yinlarini kuzatishni ko‘proq yoqtirishini yashirmadi.
«Menga Messining o‘yinini kuzatish ko‘proq yoqadi».
Bu tanlov, avvalo, argentinalik futbolchining maydondagi uslubi bilan bog‘liq. Messining to‘p bilan harakatlanishi, vaziyatni oldindan ko‘ra bilishi va kutilmagan qarorlari uni millionlab muxlislar uchun o‘ziga xos futbolchiga aylantirgan.
Biroq Shomurodovning bu fikri Ronalduning darajasini past baholashini anglatmaydi.
Ronalduning qaysi jihati uni hayratga soladi?
Eldor Shomurodov portugaliyalik yulduzni uzoq yillar davomida yuqori darajani saqlab kelgani uchun qattiq hurmat qilishini ta’kidladi.
«Ronalduni ham qattiq hurmat qilaman. Chunki u shuncha yildan beri shu darajada».
Ayrim muxlislar Krishtianu Ronalduning o‘z kuchiga bo‘lgan yuqori ishonchini uning salbiy jihati sifatida baholaydi. Shomurodov esa bunga boshqacha nuqtayi nazardan qaradi.
«Ba’zilar uning egosi juda kuchli deydi. Menimcha, aynan shu ego uni shu darajaga yetkazgan».
O‘zbekiston terma jamoasi sardorining fikricha, Ronalduning o‘ziga bo‘lgan cheksiz ishonchi va doimo eng yaxshi bo‘lish istagi uni uzoq yillar davomida futbol cho‘qqisida ushlab turgan asosiy omillardan biri bo‘lgan.
Shomurodov aslida kimni tanladi?
Hujumchining javobidan ko‘rinib turibdiki, u futbol tomosha qilish nuqtayi nazaridan Messiga yaqinroq. Ammo professionallik, mehnat va xarakter borasida Ronalduga katta hurmat bilan qaraydi.
Futbolchi
Shomurodov ta’kidlagan jihat
Lionel Messi
Tabiiy talant va tomoshabop o‘yin
Mehnat, xarakter va kuchli ishonch
Yakuniy tanlov
Har ikkisi
Demak, Shomurodov bir futbolchini tanlab, ikkinchisini rad etmadi. U Messi va Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini ikki xil, ammo birdek buyuk yo‘l sifatida baholadi.
Siz Eldor Shomurodovning fikriga qo‘shilasizmi? Ronaldu yoki Messi — tanlovingizni izohlarda yozing va maqolani Telegram'da futbol muxlislari bilan ulashing.
…