Salma Paralluelo Barselonani tark etib Lion safiga koʻchib oʻtdi

·43·Sport
Salma Paralluelo Barselonani tark etib Lion safiga koʻchib oʻtdi

Ispaniya ayollar terma jamoasining yulduzi va jahon chempioni Salma Paralluelo faoliyatida yangi sahifa ochdi. 22 yoshli hujumchi Ispaniyaning Barselona klubini tark etib, Fransiyaning eng kuchli jamoalaridan biri boʻlmish Lion (OL Lyonnes) bilan toʻrt yillik shartnoma imzoladi. Bu transfer ayollar futbolidagi yozgi mavsumning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Paralluelo erkin agent sifatida fransuz klubi safiga qoʻshilgan. Uning Barselona bilan shartnomani uzaytirish borasidagi muzokaralari iyun oyida muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Endilikda iqtidorli futbolchi 2030-yilga qadar moʻljallangan kelashuv asosida Fransiya chempionatida toʻp suradi.

Yangi chorlov va eski tanishlar

Mazkur transfer Salma uchun Ispaniyadan tashqaridagi ilk professional tajriba boʻladi. Qizigʻi shundaki, u Lionda oʻzining sobiq ustozi Jonatan Giraldez bilan yana birga ishlaydi. Aynan Giraldez qoʻl ostida Paralluelo oʻzining eng sermahsul mavsumini oʻtkazgan boʻlib, 2023-24 yillar davomida 34 ta gol va 7 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi.

Barselona safidagi toʻrt yillik faoliyati davomida Salma Paralluelo haqiqiy gʻolibga aylandi. U Kataloniya klubi bilan jami 14 ta yirik sovrinni qoʻlga kiritdi. Ular orasida uch bor ayollar oʻrtasidagi Chempionlar ligasi gʻolibligi va toʻrt marta Ispaniya chempionligi bor. Umumiy hisobda u koʻk-anorranglilar libosida 131 ta oʻyinda maydonga tushib, 72 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan.

Lionning ulkan maqsadlari

Lion klubi ushbu transfer orqali Yevropa futbolida oʻz gegemonligini qayta tiklashni maqsad qilgan. Paralluelodan tashqari, jamoa tarkibiga Caroline Weir, Maria Luisa Grohs va Johanna Rytting Kaneryd kabi mahoratli futbolchilar ham kelib qoʻshilgan. Bu kabi kuchli transfer kampaniyasi klubning kelgusi mavsumlarda ham ichki chempionatda, ham xalqaro maydonda mutlaq yetakchi boʻlish niyatini tasdiqlaydi.

Eʼtiborli jihati shundaki, Salma Barselonadagi soʻnggi oʻyinida aynan oʻzining yangi jamoasi — Lion darvozasiga Chempionlar ligasi finalida ikkita gol urgan edi. Endi esa u fransuz klubining asosiy hujumchi sifatida gollar urishi kutilmoqda. Futbolchi 27-iyuldan boshlab jamoaning mashgʻulotlariga qoʻshiladi va toʻrt kundan soʻng rasman keng jamoatchilikka tanishtiriladi.

Salma ParallueloBarselonaLionTransferAyollar Futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56Atletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiAtletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiBugun, 18:51«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...Bugun, 18:47«Real»ning yashirin yurishi: 120 mln yevrolik transfer yaqinmi?«Real»ning yashirin yurishi: 120 mln yevrolik transfer yaqinmi?Bugun, 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi