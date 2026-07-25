Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandi

·40·Texno
Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandi

Vashington yaqinida yuz bergan kichik bir avariya sunʼiy intellekt va maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarining (data-markazlar) zamonaviy energetika tizimlari uchun qanchalik jiddiy xavf tugʻdirishi mumkinligini koʻrsatib berdi. Oddiy sharoitda bir necha soniyada bartaraf etilishi kerak boʻlgan nosozlik, data-markazlarning bir vaqtda tarmoqdan uzilishi oqibatida oʻn daqiqadan koʻproq davom etgan inqirozga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch va Reuters xabarlariga koʻra, Shimoliy Virjiniyada elektr uzatish liniyasining uzilishi natijasida 3 gigavattdan ortiq quvvatni isteʼmol qiluvchi maʼlumotlar markazlari deyarli bir vaqtning oʻzida tarmoqdan uzilgan. Bu holat AQSHdagi eng yirik tarmoq operatori hisoblangan PJM tizimida kuchlanishning keskin sakrashiga sabab boʻldi. Hodisa oqibatida Nyu-Jersidan tortib Illinoysgacha boʻlgan hududlarda chiroqlar miltillashi kuzatilgan, biroq xayriyatki, ommaviy oʻchishlar (blackout) yuz bermadi.

Kichik nosozlikdan yirik inqirozga

Shimoliy Virjiniya dunyodagi eng koʻp maʼlumotlar markazlari toʻplangan hudud hisoblanadi. Ting Labs startapi maʼlumotlariga koʻra, elektr tarmogʻidagi nosozlik sezilishi bilan barcha markazlar avtomatik ravishda zaxira quvvat manbalariga oʻtgan. Buning oqibatida atigi 30 soniya ichida tarmoqdagi 3,1 gigavattlik yuklama yoʻqolgan. Energetika tizimi bu yoʻqotishni kompensatsiya qilishga ulgurmasidan, qoʻshimcha quvvatlar ham uzilib, umumiy ortiqcha energiya 3,49 gigavattga yetgan.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, elektr tarmogʻi taklif va talab oʻrtasidagi mukammal muvozanatda ishlashi kerak. Agar bu muvozanat buzilsa, kuchlanish pasayib ketadi yoki aksincha, keskin koʻtariladi. Data-markazlar oʻz uskunalarini himoya qilish uchun soniyaning ulushlarida qaror qabul qiladi va tarmoqdan uziladi. Bu esa zanjirli reaksiyani keltirib chiqarib, butun bir mintaqa energetikasini izdan chiqarishi mumkin.

Kelajakdagi xavf va yechimlar

ON.Energy kompaniyasi texnik direktori Ricardo de Azevedo bu hodisani "konchidagi kanareyka" (yaqinlashayotgan xavf belgisi) deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, sunʼiy intellekt texnologiyalari rivojlangani sari bunday yirik yuklamali obʼyektlar soni ortib bormoqda va ularning tarmoq bilan oʻzaro aloqasi tobora murakkablashmoqda. Agar maʼlumotlar markazlari bunday uzilishlarni yumshoqroq boshqarishni oʻrganmasa, kelajakda yanada yirikroq avariyalar sodir boʻlishi tayin.

Hozirda energetika sohasi mutaxassislari data-markazlar uchun yangi standartlarni joriy etishni taklif qilmoqdalar. Bu quyidagilarni oʻz ichiga olishi mumkin:

  • Tarmoqdan uzilish jarayonini bosqichma-bosqich amalga oshirish;
  • Zaxira tizimlarini tarmoq barqarorligini qoʻllab-quvvatlashga moslashtirish;
  • Sunʼiy intellekt yordamida yuklamani aqlli boshqarish tizimlarini joriy etish.
Ushbu voqea raqamli iqtisodiyot va jismoniy infratuzilma oʻrtasidagi bogʻliqlik qanchalik nozik ekanini yana bir bor isbotladi. Oʻzbekiston kabi raqamlashtirish va data-markazlar qurishni jadallashtirayotgan davlatlar uchun ham AQSHdagi ushbu tajriba energetika tizimini loyihalashda muhim dars boʻlishi lozim.

AIData CenterTexnologiyaEnergetikaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariGoogle tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob