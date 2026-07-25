Botir Qodirovning yangi qo‘shig‘i muxlislar e’tiborini qozondi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Botir Qodirov muxlislari uchun navbatdagi musiqiy yangilikni taqdim etdi. San’atkor 24 iyul kuni "Ey go‘zal" nomli yangi taronasini o‘zining YouTube kanalida e’lon qildi.
Qo‘shiq qisqa vaqt ichida tinglovchilar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olinib, 40 mingga yaqin tomosha to‘plashga muvaffaq bo‘ldi. Bu esa san’atkorning yangi ijodiga bo‘lgan qiziqish yuqori ekanini ko‘rsatmoqda.
Tinglovchilar qo‘shiqni iliq kutib olib, izohlarda Botir Qodirovning ijodiga yuqori baho berishmoqda. Ko‘pchilik taronaning ohangi, matni va xonandaning ijrosini alohida e’tirof etishmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…