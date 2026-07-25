«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...
«Real» Madridda Joze Mourinyu boshchiligida yangi davr boshlanar ekan, jamoa tarkibida ham jiddiy o‘zgarishlar kutilmoqda. Xabarlarga ko‘ra, klub besh futbolchini kelajak loyihasining daxlsiz qismi sifatida belgilab olgan, biroq yana bir nechta mashhur o‘yinchining taqdiri hali ham savol ostida.
Eng katta intriga shundaki, bu ro‘yxatda Kilian Mbappe va Jud Bellingem bor, ammo Vinisius Junior hamda Eduardu Kamavinga kabi yulduzlarga nisbatan bunday qat’iy ishonch bildirilmagan.
Mourinyuning beshta asosiy tayanchi
El Mundo jurnalisti Abraxam Romero tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, klub rahbariyati va Joze Mourinyu quyidagi futbolchilarni deyarli daxlsiz deb hisoblamoqda:
Kilian Mbappe;
Federiko Valverde;
Arda Gyuler;
Bernardu Silva;
Jud Bellingem.
Bu beshlik «Real»ning nafaqat yangi mavsumdagi, balki kelgusi yillarga mo‘ljallangan sport loyihasida ham markaziy o‘rin egallashi kutilmoqda.
Joze Mourinyu 2026 yil iyunida rasman «Real» bosh murabbiyi etib tayinlandi. Portugaliyalik mutaxassis bilan 2029 yilgacha shartnoma tuzilgan va u iyul oyida jamoani yangi mavsumga tayyorlashni boshlagan.
Bernardu Silva ham bu ro‘yxatga tasodifan kiritilmagan. Portugaliyalik yarim himoyachi iyun oyida «Real» bilan 2028 yilgacha mo‘ljallangan shartnoma imzoladi.
Ikki futbolchi bilan muzokaralar yakuniga yaqin
Manba ma’lumotiga ko‘ra, «Real» Orelen Tchuameni va Braim Diasni ham jamoada saqlab qolishni rejalashtirmoqda. Har ikki futbolchi bilan yangi shartnoma bo‘yicha muzokaralar yakuniy bosqichga kirgani aytilmoqda.
Tchuameni oxirgi mavsumda madridliklar safida 49 ta uchrashuv o‘tkazib, jamoaning markaziy chizig‘idagi asosiy ijrochilardan biri bo‘lib qoldi.
Futbolchilar guruhi
Hozirgi maqom
Mbappe, Valverde, Gyuler, Bernardu, Bellingem
Deyarli daxlsiz
Tchuameni va Braim Dias
Yangi shartnoma bo‘yicha muzokaralar
Vinisius, Kamavinga, Mastantuono, Endrik
Kelajagi hali noaniq
Rodri va Yan Diomande
Ehtimoliy transfer nishonlari
Biroq klub shartnomalar uzaytirilganini hozircha rasman e’lon qilmagan. Shu sababli bu masalani kelishuv yakunlangan transfer emas, muzokara jarayonidagi reja sifatida baholash kerak.
To‘rt mashhur futbolchining kelajagi nega noaniq?
Xabarda Vinisius Junior, Eduardu Kamavinga, Franko Mastantuono va Endrikning «Real»dagi uzoq muddatli kelajagi bo‘yicha hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagani ta’kidlangan.
Bu ularning barchasi yozda sotiladi, degani emas. Ammo klub katta transferlarni amalga oshirishni istasa, tarkibda ham, moliyaviy hisob-kitoblarda ham joy ochishiga to‘g‘ri keladi.
Ayniqsa, Vinisiusning holati ko‘proq e’tibor tortadi. Braziliyalik hujumchi so‘nggi yillarda «Real»ning asosiy yulduzlaridan biri bo‘lib kelgan, ammo Mbappening markaziy figuraga aylanishi va yangi qanot hujumchisi bo‘yicha rejalar uning maqomiga ta’sir qilishi mumkin.
Daxlsizlar ro‘yxatiga kirmaslik ketish muqarrarligini anglatmaydi. Ammo transfer bozorida katta taklif paydo bo‘lsa, klub muzokara eshigini butunlay yopmasligi mumkin.
Rodri va Diomande uchun katta harakat boshlandimi?
«Real» rahbariyati bir vaqtning o‘zida ikki yirik transfer ustida ishlayotgani aytilmoqda. Birinchi nomzod — «Manchester Siti»ning ispaniyalik yarim himoyachisi Rodri, ikkinchisi esa «RB Leypsig»ning 19 yoshli vingeri Yan Diomande.
Rodri bo‘yicha hozircha rasmiy muzokaralar tasdiqlanmagan. Ayrim xabarlarda «Real»ning qiziqishi jiddiy ekani aytilsa, boshqa manbalar klublar o‘rtasida hali aniq aloqa bo‘lmaganini yozmoqda. Shu sababli bu transfer hozircha ehtimoliy ssenariy bo‘lib turibdi.
Diomande bo‘yicha vaziyat ancha faol. AS ma’lumotiga ko‘ra, «Real» «Leypsig» bilan muzokaralarni boshlagan va 100 million yevrolik dastlabki taklif rad etilgan. Nemis klubi taxminan 130 million yevro talab qilmoqda, bitim esa 120 million yevro atrofida yakunlanishi mumkin.
Katta transferlar kimning o‘rniga amalga oshiriladi?
Rodri kelsa, «Real»ning markaziy yarim himoyasida raqobat keskin kuchayadi. Bu holat birinchi navbatda Kamavinga va Tchuamenining o‘yin vaqtiga ta’sir qilishi mumkin.
Diomande transferi esa hujum chizig‘ida yanada katta savollarni paydo qiladi. 19 yoshli futbolchi ikki qanotda o‘ynay oladi, demak, uning kelishi Vinisius, Mastantuono, Braim Dias va hatto Endrikning kelajagiga bevosita ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
«Real»ning ehtimoliy rejasi quyidagicha ko‘rinadi:
jamoaning besh asosiy yetakchisini saqlab qolish;
Mourinyu uslubiga mos tarkibni shakllantirish;
shartnomasi muhim bosqichga kelgan futbolchilar bilan kelishish;
katta taklif tushsa, ayrim yulduzlarni sotishni ko‘rib chiqish;
Rodri va Diomande orqali markaz hamda qanotlarni kuchaytirish.
«Real»da yangi iyerarxiya shakllanmoqda
Mourinyuning qaytishi «Real»da faqat murabbiy almashinuvi bilan cheklanmasligi ma’lum bo‘lmoqda. Klub jamoaning yangi o‘zagini shakllantirib, qaysi futbolchilar atrofida kelajak qurilishini belgilab olmoqda.
Hozircha klub rasman daxlsiz futbolchilar ro‘yxatini e’lon qilgani yo‘q. Ammo kelayotgan va ketishi mumkin bo‘lgan o‘yinchilar haqidagi xabarlar Madridda katta qayta qurish jarayoni boshlanganini ko‘rsatmoqda.
Eng asosiy savol esa ochiq qolmoqda: Vinisius Junior yangi «Real» loyihasida qoladimi yoki Diomande transferi uning Madriddagi davri yakunlanayotganidan darak beradimi?
Sizningcha, «Real» Vinisiusni saqlab qolishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Telegram'da madridliklar muxlislari bilan ulashing.
…