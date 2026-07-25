«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...

·88·Sport
«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...

«Real» Madridda Joze Mourinyu boshchiligida yangi davr boshlanar ekan, jamoa tarkibida ham jiddiy o‘zgarishlar kutilmoqda. Xabarlarga ko‘ra, klub besh futbolchini kelajak loyihasining daxlsiz qismi sifatida belgilab olgan, biroq yana bir nechta mashhur o‘yinchining taqdiri hali ham savol ostida.

Eng katta intriga shundaki, bu ro‘yxatda Kilian Mbappe va Jud Bellingem bor, ammo Vinisius Junior hamda Eduardu Kamavinga kabi yulduzlarga nisbatan bunday qat’iy ishonch bildirilmagan.

Mourinyuning beshta asosiy tayanchi

El Mundo jurnalisti Abraxam Romero tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, klub rahbariyati va Joze Mourinyu quyidagi futbolchilarni deyarli daxlsiz deb hisoblamoqda:

  • Kilian Mbappe;

  • Federiko Valverde;

  • Arda Gyuler;

  • Bernardu Silva;

  • Jud Bellingem.

Bu beshlik «Real»ning nafaqat yangi mavsumdagi, balki kelgusi yillarga mo‘ljallangan sport loyihasida ham markaziy o‘rin egallashi kutilmoqda.

Joze Mourinyu 2026 yil iyunida rasman «Real» bosh murabbiyi etib tayinlandi. Portugaliyalik mutaxassis bilan 2029 yilgacha shartnoma tuzilgan va u iyul oyida jamoani yangi mavsumga tayyorlashni boshlagan.

Bernardu Silva ham bu ro‘yxatga tasodifan kiritilmagan. Portugaliyalik yarim himoyachi iyun oyida «Real» bilan 2028 yilgacha mo‘ljallangan shartnoma imzoladi.

Ikki futbolchi bilan muzokaralar yakuniga yaqin

Manba ma’lumotiga ko‘ra, «Real» Orelen Tchuameni va Braim Diasni ham jamoada saqlab qolishni rejalashtirmoqda. Har ikki futbolchi bilan yangi shartnoma bo‘yicha muzokaralar yakuniy bosqichga kirgani aytilmoqda.

Tchuameni oxirgi mavsumda madridliklar safida 49 ta uchrashuv o‘tkazib, jamoaning markaziy chizig‘idagi asosiy ijrochilardan biri bo‘lib qoldi.

Futbolchilar guruhi

Hozirgi maqom

Mbappe, Valverde, Gyuler, Bernardu, Bellingem

Deyarli daxlsiz

Tchuameni va Braim Dias

Yangi shartnoma bo‘yicha muzokaralar

Vinisius, Kamavinga, Mastantuono, Endrik

Kelajagi hali noaniq

Rodri va Yan Diomande

Ehtimoliy transfer nishonlari

Biroq klub shartnomalar uzaytirilganini hozircha rasman e’lon qilmagan. Shu sababli bu masalani kelishuv yakunlangan transfer emas, muzokara jarayonidagi reja sifatida baholash kerak.

To‘rt mashhur futbolchining kelajagi nega noaniq?

Xabarda Vinisius Junior, Eduardu Kamavinga, Franko Mastantuono va Endrikning «Real»dagi uzoq muddatli kelajagi bo‘yicha hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagani ta’kidlangan.

Bu ularning barchasi yozda sotiladi, degani emas. Ammo klub katta transferlarni amalga oshirishni istasa, tarkibda ham, moliyaviy hisob-kitoblarda ham joy ochishiga to‘g‘ri keladi.

Ayniqsa, Vinisiusning holati ko‘proq e’tibor tortadi. Braziliyalik hujumchi so‘nggi yillarda «Real»ning asosiy yulduzlaridan biri bo‘lib kelgan, ammo Mbappening markaziy figuraga aylanishi va yangi qanot hujumchisi bo‘yicha rejalar uning maqomiga ta’sir qilishi mumkin.

Daxlsizlar ro‘yxatiga kirmaslik ketish muqarrarligini anglatmaydi. Ammo transfer bozorida katta taklif paydo bo‘lsa, klub muzokara eshigini butunlay yopmasligi mumkin.

Rodri va Diomande uchun katta harakat boshlandimi?

«Real» rahbariyati bir vaqtning o‘zida ikki yirik transfer ustida ishlayotgani aytilmoqda. Birinchi nomzod — «Manchester Siti»ning ispaniyalik yarim himoyachisi Rodri, ikkinchisi esa «RB Leypsig»ning 19 yoshli vingeri Yan Diomande.

Rodri bo‘yicha hozircha rasmiy muzokaralar tasdiqlanmagan. Ayrim xabarlarda «Real»ning qiziqishi jiddiy ekani aytilsa, boshqa manbalar klublar o‘rtasida hali aniq aloqa bo‘lmaganini yozmoqda. Shu sababli bu transfer hozircha ehtimoliy ssenariy bo‘lib turibdi.

Diomande bo‘yicha vaziyat ancha faol. AS ma’lumotiga ko‘ra, «Real» «Leypsig» bilan muzokaralarni boshlagan va 100 million yevrolik dastlabki taklif rad etilgan. Nemis klubi taxminan 130 million yevro talab qilmoqda, bitim esa 120 million yevro atrofida yakunlanishi mumkin.

Katta transferlar kimning o‘rniga amalga oshiriladi?

Rodri kelsa, «Real»ning markaziy yarim himoyasida raqobat keskin kuchayadi. Bu holat birinchi navbatda Kamavinga va Tchuamenining o‘yin vaqtiga ta’sir qilishi mumkin.

Diomande transferi esa hujum chizig‘ida yanada katta savollarni paydo qiladi. 19 yoshli futbolchi ikki qanotda o‘ynay oladi, demak, uning kelishi Vinisius, Mastantuono, Braim Dias va hatto Endrikning kelajagiga bevosita ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

«Real»ning ehtimoliy rejasi quyidagicha ko‘rinadi:

  • jamoaning besh asosiy yetakchisini saqlab qolish;

  • Mourinyu uslubiga mos tarkibni shakllantirish;

  • shartnomasi muhim bosqichga kelgan futbolchilar bilan kelishish;

  • katta taklif tushsa, ayrim yulduzlarni sotishni ko‘rib chiqish;

  • Rodri va Diomande orqali markaz hamda qanotlarni kuchaytirish.

«Real»da yangi iyerarxiya shakllanmoqda

Mourinyuning qaytishi «Real»da faqat murabbiy almashinuvi bilan cheklanmasligi ma’lum bo‘lmoqda. Klub jamoaning yangi o‘zagini shakllantirib, qaysi futbolchilar atrofida kelajak qurilishini belgilab olmoqda.

Hozircha klub rasman daxlsiz futbolchilar ro‘yxatini e’lon qilgani yo‘q. Ammo kelayotgan va ketishi mumkin bo‘lgan o‘yinchilar haqidagi xabarlar Madridda katta qayta qurish jarayoni boshlanganini ko‘rsatmoqda.

Eng asosiy savol esa ochiq qolmoqda: Vinisius Junior yangi «Real» loyihasida qoladimi yoki Diomande transferi uning Madriddagi davri yakunlanayotganidan darak beradimi?

Sizningcha, «Real» Vinisiusni saqlab qolishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Telegram'da madridliklar muxlislari bilan ulashing.

Real MadridJosé MourinhoKylian MbappéJude BellinghamBernardo Silva
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi