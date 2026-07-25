Real Madrid hujum chizigʻida inqilob: Vinicius Junior va Rodrygo oʻrni xavf ostidami?

·65·Sport
Real Madrid hujum chizigʻida inqilob: Vinicius Junior va Rodrygo oʻrni xavf ostidami?

Madridning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasi ochilmasidanoq tarkibni jiddiy isloh qilish harakatlarini boshlab yubordi. Germaniyaning Leypsig jamoasi qanot hujumchisi Yann Diomande boʻyicha olib borilayotgan muzokaralar nafaqat oddiy transfer, balki jamoa ichidagi katta oʻzgarishlar darakchisi sifatida koʻrilmoqda. Bu transfer amalga oshsa, "qirollik klubi"ning hujum chizigʻidagi raqobat misli koʻrilmagan darajaga chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Real Madrid tarkibida Vinicius Junior va Rodrygo kabi jahon darajasidagi braziliyalik yulduzlar mavjud boʻlsa-da, murabbiylar shtabi hujumkorlikni yanada oshirish va taktik xilma-xillikni taʼminlashni maqsad qilgan. Ayniqsa, kelgusi mavsumdagi tigʻiz taqvim va koʻplab turnirlar jamoaga yangi qon va yuqori tezlikka ega oʻyinchilar kerakligini koʻrsatmoqda.

Raqobatning yangi bosqichi va Mbappe omili

Agar Yann Diomande transferi muvaffaqiyatli yakunlansa, asosiy tarkibdagi ikki qanot uchun kurash keskinlashadi. Bu kurashda nafaqat Vinicius Junior va Rodrygo, balki har ikki qanotda birdek samarali oʻynay oladigan Kylian Mbappe ham ishtirok etadi. Bunday vaziyat klub rahbariyatini hozirgi yulduzlardan birining kelajagi haqida qayta oʻylab koʻrishga majbur qilishi mumkin.

Shuningdek, hujum chizigʻidagi raqobatga Brahim Diaz va turkiyalik iqtidor egasi Arda Guler ham qoʻshiladi. Guler oʻng qanotda oʻzini koʻrsatishga ulgurgan boʻlsa, Diaz rotatsiyada muhim oʻrin tutadi. Bunday "tiqilinch" holat, agar klubga rad etib boʻlmaydigan darajada katta moliyaviy taklif tushsa, yulduzlardan birining sotilishiga olib kelishi ehtimoldan xoli emas.

Vinicius Juniorning daxlsizligi va Saudiya varianti

Hozircha Vinicius Junior Madrid loyihasining eng daxlsiz va xavfsiz nomi boʻlib qolmoqda. Klub uni nafaqat maydondagi yetakchi, balki jamoaning marketing va sport brendi sifatida koʻradi. Garchi Saudiya Arabistoni ligasi vakillari braziliyalik yulduzga bir necha bor qiziqish bildirgan boʻlsa-da, uning yaqin orada Ispaniyani tark etishi dargumon.

Biroq, futbol olamida hamma narsa oʻzgaruvchan. Agar Real Madrid stoliga fantastik taklif qoʻyilsa va futbolchining oʻzi ham yangi chorlovga rozilik bersa, vaziyat oʻzgarishi mumkin. Hozircha esa barcha eʼtibor Yann Diomande transferi va jamoa ichidagi yangi muvozanatga qaratilgan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻzgarishlar Real Madridning kelgusi yillardagi dominantligini taʼminlashga qaratilgan strategik yurishdir. Jamoa nafaqat natija, balki tarkibning chuqurligi boʻyicha ham dunyoda tengsiz boʻlishni koʻzlamoqda.

Real MadridVinicius JuniorRodrygoTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi