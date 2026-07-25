Real Madrid hujum chizigʻida inqilob: Vinicius Junior va Rodrygo oʻrni xavf ostidami?
Madridning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasi ochilmasidanoq tarkibni jiddiy isloh qilish harakatlarini boshlab yubordi. Germaniyaning Leypsig jamoasi qanot hujumchisi Yann Diomande boʻyicha olib borilayotgan muzokaralar nafaqat oddiy transfer, balki jamoa ichidagi katta oʻzgarishlar darakchisi sifatida koʻrilmoqda. Bu transfer amalga oshsa, "qirollik klubi"ning hujum chizigʻidagi raqobat misli koʻrilmagan darajaga chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Real Madrid tarkibida Vinicius Junior va Rodrygo kabi jahon darajasidagi braziliyalik yulduzlar mavjud boʻlsa-da, murabbiylar shtabi hujumkorlikni yanada oshirish va taktik xilma-xillikni taʼminlashni maqsad qilgan. Ayniqsa, kelgusi mavsumdagi tigʻiz taqvim va koʻplab turnirlar jamoaga yangi qon va yuqori tezlikka ega oʻyinchilar kerakligini koʻrsatmoqda.
Raqobatning yangi bosqichi va Mbappe omiliAgar Yann Diomande transferi muvaffaqiyatli yakunlansa, asosiy tarkibdagi ikki qanot uchun kurash keskinlashadi. Bu kurashda nafaqat Vinicius Junior va Rodrygo, balki har ikki qanotda birdek samarali oʻynay oladigan Kylian Mbappe ham ishtirok etadi. Bunday vaziyat klub rahbariyatini hozirgi yulduzlardan birining kelajagi haqida qayta oʻylab koʻrishga majbur qilishi mumkin.
Shuningdek, hujum chizigʻidagi raqobatga Brahim Diaz va turkiyalik iqtidor egasi Arda Guler ham qoʻshiladi. Guler oʻng qanotda oʻzini koʻrsatishga ulgurgan boʻlsa, Diaz rotatsiyada muhim oʻrin tutadi. Bunday "tiqilinch" holat, agar klubga rad etib boʻlmaydigan darajada katta moliyaviy taklif tushsa, yulduzlardan birining sotilishiga olib kelishi ehtimoldan xoli emas.
Vinicius Juniorning daxlsizligi va Saudiya variantiHozircha Vinicius Junior Madrid loyihasining eng daxlsiz va xavfsiz nomi boʻlib qolmoqda. Klub uni nafaqat maydondagi yetakchi, balki jamoaning marketing va sport brendi sifatida koʻradi. Garchi Saudiya Arabistoni ligasi vakillari braziliyalik yulduzga bir necha bor qiziqish bildirgan boʻlsa-da, uning yaqin orada Ispaniyani tark etishi dargumon.
Biroq, futbol olamida hamma narsa oʻzgaruvchan. Agar Real Madrid stoliga fantastik taklif qoʻyilsa va futbolchining oʻzi ham yangi chorlovga rozilik bersa, vaziyat oʻzgarishi mumkin. Hozircha esa barcha eʼtibor Yann Diomande transferi va jamoa ichidagi yangi muvozanatga qaratilgan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻzgarishlar Real Madridning kelgusi yillardagi dominantligini taʼminlashga qaratilgan strategik yurishdir. Jamoa nafaqat natija, balki tarkibning chuqurligi boʻyicha ham dunyoda tengsiz boʻlishni koʻzlamoqda.
…