Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlari

·44·Texno
Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlari

Google korporatsiyasi 2026-yilning ikkinchi choragi yakunlari boʻyicha moliyaviy hisobotini eʼlon qildi. Kompaniya oʻz tarixida rekord darajadagi daromadga erishgan boʻlsa-da, birinchi marta erkin pul oqimi manfiy koʻrsatkichga tushib ketdi. Bunga asosiy sabab sifatida sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasini rivojlantirish uchun yoʻnaltirilgan misli koʻrilmagan investitsiyalar koʻrsatilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hisobot davrida Google umumiy daromadi 119,8 milliard dollarni tashkil etib, tahlilchilar kutganidan ham yuqori natija koʻrsatdi. Kompaniyaning asosiy daromad manbai boʻlib qolayotgan Google qidiruv tizimi 63,3 milliard dollar foyda keltirdi. Shuningdek, Google Cloud tarmogʻi AI servislariga boʻlgan talab ortishi hisobiga oʻz daromadini 23,8 foizga oshirib, 24,8 milliard dollarga yetkazdi. YouTube reklamalari esa kompaniya gʻaznasiga 11,1 milliard dollar qoʻshdi.

AI poygasi va milliardlab dollarlik investitsiyalar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Google faqatgina oʻtgan chorakning oʻzida sunʼiy intellekt quvvatlarini kengaytirish uchun 44,9 milliard dollar mablagʻ sarflagan. Bu koʻrsatkich kompaniyaning operatsion pul oqimidan (39,1 milliard dollar) oshib ketdi. Natijada, erkin pul oqimi minus 5,8 milliard dollarni tashkil etdi. Bu holat Google fond birjasiga chiqqanidan beri ilk bor kuzatilmoqda.

Kompaniya rahbariyati AI infratuzilmasiga tikilayotgan tikishlarni yanada oshirishni rejalashtirmoqda. Agar 2025-yilda bu maqsadlar uchun 91 milliard dollar sarflangan boʻlsa, 2026-yil yakuniga koʻra umumiy xarajatlar 205 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Taqqoslash uchun, hozirgi xarajatlar darajasi 2022-yildagi, yaʼni sunʼiy intellekt bumu boshlanishidan oldingi davrdagidan 6 baravar koʻpdir.

Investorlarning xavotiri va bozor reaktsiyasi

Garchi Google hali ham oʻta foydali kompaniya boʻlib qolayotgan va uning zaxirasida 100 milliard dollardan ortiq mablagʻ mavjud boʻlsa-da, investorlar xarajatlarning bunday keskin oʻsishini xavotir bilan kutib oldi. Hisobot eʼlon qilingach, kompaniya aksiyalari qiymati taxminan 4,5 foizga arzonlashdi. Bozor ishtirokchilari ushbu ulkan investitsiyalar qachon va qanday koʻrinishda real foyda keltira boshlashini tahlil qilmoqdalar.

Bugungi kunda Google nafaqat Microsoft va OpenAI, balki boshqa texnologik gigantlar bilan ham shiddatli raqobat olib bormoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham tanish boʻlgan Google Cloud va boshqa korporativ yechimlar ushbu poyganing asosiy maydoniga aylangan. Ekspertlarning fikricha, infratuzilmaga tikilgan ushbu mablagʻlar kelajakda kompaniyaning texnologik ustunligini taʼminlashi mumkin, biroq qisqa muddatli istiqbolda moliyaviy hisobotlardagi muvozanatni buzishda davom etadi.

GoogleSunʼiy IntellektBiznesTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24Boeing inqirozi: Yangi 737 MAX samolyotlari bir necha oylik parvozdan soʻng qismlarga ajratiladiBoeing inqirozi: Yangi 737 MAX samolyotlari bir necha oylik parvozdan soʻng qismlarga ajratiladiBugun, 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob