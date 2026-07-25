Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlari
Google korporatsiyasi 2026-yilning ikkinchi choragi yakunlari boʻyicha moliyaviy hisobotini eʼlon qildi. Kompaniya oʻz tarixida rekord darajadagi daromadga erishgan boʻlsa-da, birinchi marta erkin pul oqimi manfiy koʻrsatkichga tushib ketdi. Bunga asosiy sabab sifatida sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasini rivojlantirish uchun yoʻnaltirilgan misli koʻrilmagan investitsiyalar koʻrsatilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hisobot davrida Google umumiy daromadi 119,8 milliard dollarni tashkil etib, tahlilchilar kutganidan ham yuqori natija koʻrsatdi. Kompaniyaning asosiy daromad manbai boʻlib qolayotgan Google qidiruv tizimi 63,3 milliard dollar foyda keltirdi. Shuningdek, Google Cloud tarmogʻi AI servislariga boʻlgan talab ortishi hisobiga oʻz daromadini 23,8 foizga oshirib, 24,8 milliard dollarga yetkazdi. YouTube reklamalari esa kompaniya gʻaznasiga 11,1 milliard dollar qoʻshdi.
AI poygasi va milliardlab dollarlik investitsiyalarixbt.com maʼlumotiga koʻra, Google faqatgina oʻtgan chorakning oʻzida sunʼiy intellekt quvvatlarini kengaytirish uchun 44,9 milliard dollar mablagʻ sarflagan. Bu koʻrsatkich kompaniyaning operatsion pul oqimidan (39,1 milliard dollar) oshib ketdi. Natijada, erkin pul oqimi minus 5,8 milliard dollarni tashkil etdi. Bu holat Google fond birjasiga chiqqanidan beri ilk bor kuzatilmoqda.
Kompaniya rahbariyati AI infratuzilmasiga tikilayotgan tikishlarni yanada oshirishni rejalashtirmoqda. Agar 2025-yilda bu maqsadlar uchun 91 milliard dollar sarflangan boʻlsa, 2026-yil yakuniga koʻra umumiy xarajatlar 205 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Taqqoslash uchun, hozirgi xarajatlar darajasi 2022-yildagi, yaʼni sunʼiy intellekt bumu boshlanishidan oldingi davrdagidan 6 baravar koʻpdir.
Investorlarning xavotiri va bozor reaktsiyasiGarchi Google hali ham oʻta foydali kompaniya boʻlib qolayotgan va uning zaxirasida 100 milliard dollardan ortiq mablagʻ mavjud boʻlsa-da, investorlar xarajatlarning bunday keskin oʻsishini xavotir bilan kutib oldi. Hisobot eʼlon qilingach, kompaniya aksiyalari qiymati taxminan 4,5 foizga arzonlashdi. Bozor ishtirokchilari ushbu ulkan investitsiyalar qachon va qanday koʻrinishda real foyda keltira boshlashini tahlil qilmoqdalar.
Bugungi kunda Google nafaqat Microsoft va OpenAI, balki boshqa texnologik gigantlar bilan ham shiddatli raqobat olib bormoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham tanish boʻlgan Google Cloud va boshqa korporativ yechimlar ushbu poyganing asosiy maydoniga aylangan. Ekspertlarning fikricha, infratuzilmaga tikilgan ushbu mablagʻlar kelajakda kompaniyaning texnologik ustunligini taʼminlashi mumkin, biroq qisqa muddatli istiqbolda moliyaviy hisobotlardagi muvozanatni buzishda davom etadi.
…