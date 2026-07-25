Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqda

·39·Texno
Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqda

Kompyuter texnologiyalari olamida navbatdagi shov-shuvli holat yuzaga keldi. Gigabyte kompaniyasi oʻzining eng qimmatbaho mahsulotlaridan biri boʻlgan GeForce RTX 4090 videokartasini kafolatli taʼmirlashdan bosh tortdi. Ushbu holat foydalanuvchilar orasida ishlab chiqaruvchining servis xizmati sifatiga nisbatan jiddiy shubhalarni uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reddit ijtimoiy tarmogʻining Realcraser1 nikli foydalanuvchisi maʼlum qilishicha, uning 2027-yilgacha amal qiladigan rasmiy kafolati boʻlishiga qaramay, kompaniya qurilmani taʼmirlashni rad etgan. Foydalanuvchining soʻzlariga koʻra, videokarta kompyuterni boshqa joyga koʻchirish jarayoniga qadar benuqson ishlagan, biroq shundan soʻng tizimni yoqib boʻlmagan.

Qurilma Gigabyte servis markaziga diagnostika uchun yuborilganda, mutaxassislar uni "foydalanuvchi tomonidan shikastlangan, taʼmirlashning imkoni yoʻq" degan xulosa bilan qaytarishgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ishlab chiqaruvchi bosma plata (PCB) shikastlanganini daʼvo qilgan, ammo bu borada hech qanday aniq dalil yoki fotosurat taqdim etmagan.

Koʻrinmas nuqsonlar va shubhali yondashuv

Videokarta egasi qurilmani qayta qabul qilib olgach, unda faqat taxminiy nuqson joyini koʻrsatuvchi ikkita stiker-koʻrsatkichni topgan. Eng qizigʻi shundaki, na foydalanuvchi va na boshqa mustaqil kuzatuvchilar platada hech qanday yoriq yoki tashqi shikastlanishni vizual tarzda aniqlay olishmagan.

Mutaxassislar fikricha, agar shikastlanish koʻp qatlamli bosma plataning ichki qismlarida boʻlsa, uni oddiy koʻz bilan koʻrib boʻlmasligi mumkin. Biroq, Gigabyte kabi yirik brend bunday holatda mijozga rentgenogramma yoki mikroskop ostidagi tasvirlar kabi texnik asoslarni taqdim etishi lozim edi.

Hozirda videokarta egasi taslim boʻlmoqchi emas. U qurilmani mustaqil ekspertiza uchun Northwest Repair ustaxonasiga yoki bunday mojarolarni yoritish bilan mashhur boʻlgan Gamers Nexus YouTube kanaliga yuborishni rejalashtirmoqda. Bu kabi holatlar brendning obroʻsiga putur yetkazishi va yuqori segmentdagi xaridorlarni ehtiyotkor boʻlishga chorlashi tayin.

Oʻzbekiston bozorida ham NVIDIA RTX 4090 kabi flagman videokartalar juda yuqori narxlarda sotilishini hisobga olsak, mahalliy foydalanuvchilar uchun ham rasmiy kafolat masalasi oʻta muhim hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchilarning bunday noaniq sabablar bilan kafolatdan voz kechishi, qimmatbaho texnika xarid qiluvchilar orasida xavotir uygʻotishi tabiiy.

Hozircha Gigabyte ushbu aniq holat boʻyicha ommaviy bayonot bermadi. Agar mustaqil ekspertiza foydalanuvchi haq ekanligini isbotlasa, kompaniya nafaqat videokartani almashtirishi, balki yirik reputatsiya inqiroziga ham duch kelishi mumkin.

GigabyteGeForce RTX 4090NVIDIATexnologiyaKafolat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariGoogle tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariBugun, 18:24Boeing inqirozi: Yangi 737 MAX samolyotlari bir necha oylik parvozdan soʻng qismlarga ajratiladiBoeing inqirozi: Yangi 737 MAX samolyotlari bir necha oylik parvozdan soʻng qismlarga ajratiladiBugun, 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob