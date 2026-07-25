Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqda
Kompyuter texnologiyalari olamida navbatdagi shov-shuvli holat yuzaga keldi. Gigabyte kompaniyasi oʻzining eng qimmatbaho mahsulotlaridan biri boʻlgan GeForce RTX 4090 videokartasini kafolatli taʼmirlashdan bosh tortdi. Ushbu holat foydalanuvchilar orasida ishlab chiqaruvchining servis xizmati sifatiga nisbatan jiddiy shubhalarni uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reddit ijtimoiy tarmogʻining Realcraser1 nikli foydalanuvchisi maʼlum qilishicha, uning 2027-yilgacha amal qiladigan rasmiy kafolati boʻlishiga qaramay, kompaniya qurilmani taʼmirlashni rad etgan. Foydalanuvchining soʻzlariga koʻra, videokarta kompyuterni boshqa joyga koʻchirish jarayoniga qadar benuqson ishlagan, biroq shundan soʻng tizimni yoqib boʻlmagan.
Qurilma Gigabyte servis markaziga diagnostika uchun yuborilganda, mutaxassislar uni "foydalanuvchi tomonidan shikastlangan, taʼmirlashning imkoni yoʻq" degan xulosa bilan qaytarishgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ishlab chiqaruvchi bosma plata (PCB) shikastlanganini daʼvo qilgan, ammo bu borada hech qanday aniq dalil yoki fotosurat taqdim etmagan.
Koʻrinmas nuqsonlar va shubhali yondashuvVideokarta egasi qurilmani qayta qabul qilib olgach, unda faqat taxminiy nuqson joyini koʻrsatuvchi ikkita stiker-koʻrsatkichni topgan. Eng qizigʻi shundaki, na foydalanuvchi va na boshqa mustaqil kuzatuvchilar platada hech qanday yoriq yoki tashqi shikastlanishni vizual tarzda aniqlay olishmagan.
Mutaxassislar fikricha, agar shikastlanish koʻp qatlamli bosma plataning ichki qismlarida boʻlsa, uni oddiy koʻz bilan koʻrib boʻlmasligi mumkin. Biroq, Gigabyte kabi yirik brend bunday holatda mijozga rentgenogramma yoki mikroskop ostidagi tasvirlar kabi texnik asoslarni taqdim etishi lozim edi.
Hozirda videokarta egasi taslim boʻlmoqchi emas. U qurilmani mustaqil ekspertiza uchun Northwest Repair ustaxonasiga yoki bunday mojarolarni yoritish bilan mashhur boʻlgan Gamers Nexus YouTube kanaliga yuborishni rejalashtirmoqda. Bu kabi holatlar brendning obroʻsiga putur yetkazishi va yuqori segmentdagi xaridorlarni ehtiyotkor boʻlishga chorlashi tayin.
Oʻzbekiston bozorida ham NVIDIA RTX 4090 kabi flagman videokartalar juda yuqori narxlarda sotilishini hisobga olsak, mahalliy foydalanuvchilar uchun ham rasmiy kafolat masalasi oʻta muhim hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchilarning bunday noaniq sabablar bilan kafolatdan voz kechishi, qimmatbaho texnika xarid qiluvchilar orasida xavotir uygʻotishi tabiiy.
Hozircha Gigabyte ushbu aniq holat boʻyicha ommaviy bayonot bermadi. Agar mustaqil ekspertiza foydalanuvchi haq ekanligini isbotlasa, kompaniya nafaqat videokartani almashtirishi, balki yirik reputatsiya inqiroziga ham duch kelishi mumkin.
…