Arsenal Vinicius Junior transferi boʻyicha Real Madrid bilan aloqaga chiqdi
Londonning Arsenal jamoasi transfer bozorida shov-shuvli yurishni amalga oshirishga tayyorlanmoqda. The Athletic nashri xabariga koʻra, "kanonirlar" Real Madrid hujumchisi Vinicius Juniorning transfer holati boʻyicha dastlabki soʻrovni yuborgan. Angliya vitse-chempionlari braziliyalik yulduzni oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini jiddiy oʻrganmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu qiziqish Madrid klubi va futbolchi oʻrtasidagi shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolgan bir paytda yuzaga keldi. Hozirda Vinicius Juniorning amaldagi kelishuvi 2027-yilning iyuniga qadar amal qiladi. Biroq tomonlar yangi shartnoma borasida hali bir qarorga kelishgani yoʻq, bu esa Yevropa grandlari uchun qulay imkoniyat yaratmoqda.
Shartnoma muammolari va Florentino Perezning xavotiriReal Madrid prezidenti Florentino Perez vaziyatdan ancha xavotirda. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining yillik maoshi 25 million yevroni tashkil etadi va joriy mavsum yakunida unga katta miqdorda sodiqlik bonusi toʻlanishi kerak. Agar shartnoma uzaytirilmasa, klub rahbariyati futbolchini tekinga qoʻyib yuborish xavfidan qochish uchun uni sotishni koʻrib chiqishi mumkin.
Shu bilan birga, "qirollik klubi" allaqachon Vinicius Juniorga oʻrinbosar qidirishni boshlab yuborgan. Madridliklar RB Leipzig jamoasining 2006-yilda tugʻilgan iqtidorli vingeri Yan Diomandé transferiga yaqin turibdi. Bu harakat Vinicius Juniorning kelajagi soʻroq ostida ekanligidan dalolat beruvchi yana bir signal sifatida baholanmoqda.
Arsenal tarkibni kuchaytirishda davom etadiArsenal jamoasi yaqinda Leandro Trossardning Besiktas klubiga oʻtishi ortidan hujum chizigʻini yangilashga kirishdi. Londonliklar allaqachon Club Brugge aʼzosi Christos Tzolisni 40 million yevro evaziga sotib olgan boʻlsalar-da, Vinicius Junior kabi darajadagi futbolchi jamoaning hujum salohiyatini butunlay yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Vinicius Junior 2018-yilda Real Madrid safiga kelib qoʻshilganidan beri 375 ta oʻyinda maydonga tushib, 128 ta gol va 100 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning tajribasi va tezkorligi Mikel Arteta tizimi uchun juda mos kelishi aytilmoqda. Hozircha klublar oʻrtasida rasmiy muzokaralar boshlanmagan, biroq Arsenal vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ushbu transfer amalga oshsa, Angliya Premer-ligasining jozibadorligi yanada ortishi shubhasiz. Dunyoning eng yaxshi vingerlaridan biri hisoblangan Vinicius Juniorning Londonga koʻchib oʻtishi nafaqat Arsenal, balki butun chempionat nufuziga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.
…