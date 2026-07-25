Arsenal Vinicius Junior transferi boʻyicha Real Madrid bilan aloqaga chiqdi

·45·Sport
Arsenal Vinicius Junior transferi boʻyicha Real Madrid bilan aloqaga chiqdi

Londonning Arsenal jamoasi transfer bozorida shov-shuvli yurishni amalga oshirishga tayyorlanmoqda. The Athletic nashri xabariga koʻra, "kanonirlar" Real Madrid hujumchisi Vinicius Juniorning transfer holati boʻyicha dastlabki soʻrovni yuborgan. Angliya vitse-chempionlari braziliyalik yulduzni oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini jiddiy oʻrganmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu qiziqish Madrid klubi va futbolchi oʻrtasidagi shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolgan bir paytda yuzaga keldi. Hozirda Vinicius Juniorning amaldagi kelishuvi 2027-yilning iyuniga qadar amal qiladi. Biroq tomonlar yangi shartnoma borasida hali bir qarorga kelishgani yoʻq, bu esa Yevropa grandlari uchun qulay imkoniyat yaratmoqda.

Shartnoma muammolari va Florentino Perezning xavotiri

Real Madrid prezidenti Florentino Perez vaziyatdan ancha xavotirda. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining yillik maoshi 25 million yevroni tashkil etadi va joriy mavsum yakunida unga katta miqdorda sodiqlik bonusi toʻlanishi kerak. Agar shartnoma uzaytirilmasa, klub rahbariyati futbolchini tekinga qoʻyib yuborish xavfidan qochish uchun uni sotishni koʻrib chiqishi mumkin.

Shu bilan birga, "qirollik klubi" allaqachon Vinicius Juniorga oʻrinbosar qidirishni boshlab yuborgan. Madridliklar RB Leipzig jamoasining 2006-yilda tugʻilgan iqtidorli vingeri Yan Diomandé transferiga yaqin turibdi. Bu harakat Vinicius Juniorning kelajagi soʻroq ostida ekanligidan dalolat beruvchi yana bir signal sifatida baholanmoqda.

Arsenal tarkibni kuchaytirishda davom etadi

Arsenal jamoasi yaqinda Leandro Trossardning Besiktas klubiga oʻtishi ortidan hujum chizigʻini yangilashga kirishdi. Londonliklar allaqachon Club Brugge aʼzosi Christos Tzolisni 40 million yevro evaziga sotib olgan boʻlsalar-da, Vinicius Junior kabi darajadagi futbolchi jamoaning hujum salohiyatini butunlay yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Vinicius Junior 2018-yilda Real Madrid safiga kelib qoʻshilganidan beri 375 ta oʻyinda maydonga tushib, 128 ta gol va 100 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning tajribasi va tezkorligi Mikel Arteta tizimi uchun juda mos kelishi aytilmoqda. Hozircha klublar oʻrtasida rasmiy muzokaralar boshlanmagan, biroq Arsenal vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ushbu transfer amalga oshsa, Angliya Premer-ligasining jozibadorligi yanada ortishi shubhasiz. Dunyoning eng yaxshi vingerlaridan biri hisoblangan Vinicius Juniorning Londonga koʻchib oʻtishi nafaqat Arsenal, balki butun chempionat nufuziga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

ArsenalReal MadridVinicius JuniorTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi