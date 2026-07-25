«Real»ning yashirin yurishi: 120 mln yevrolik transfer yaqinmi?
«Real» Madrid yozgi transfer bozorida Yevropani larzaga solishi mumkin bo‘lgan navbatdagi yurishini boshladi. Madridliklar 19 yoshli Yan Diomandeni qo‘lga kiritish uchun Germaniyada maxfiy muzokara o‘tkazgani aytilmoqda, ammo bitim yo‘lidagi eng katta to‘siq hali bartaraf etilgani yo‘q.
AS nashri futbolchi «Real»ga o‘tishga rozilik bildirganini yozmoqda. Boshqa manbalar esa uning PSJ variantiga moyilligi saqlanib qolayotganini ta’kidlayapti — transferdagi asosiy intriga ham aynan shu yerda.
«Real» vakillari Germaniyaga nima uchun bordi?
AS ma’lumotiga ko‘ra, «Real» vakillari shu hafta Germaniyaga safar qilib, «Leypsig» rahbariyati bilan Diomande transferini yuzma-yuz muhokama qilgan. Madrid klubi bunday harakatdan avval futbolchining roziligini olgani va endi asosiy muzokarani klublar darajasida olib borayotgani xabar qilindi.
Madridliklar futbolchining roziligini olgan, ammo «Leypsig» bilan moliyaviy kelishuv hali to‘liq yakunlangani yo‘q.
Avvalroq «Real»ning 100 million yevrolik dastlabki taklifi rad etilgani haqida xabarlar chiqqan edi. Nemis klubi futbolchisini taxminan 120–130 million yevro oralig‘ida baholamoqda, AS esa tomonlar yakunda 115–120 million yevro atrofida kelishishi mumkinligini yozdi.
Masala
Hozirgi holat
«Real»ning dastlabki taklifi
100 million yevro atrofida
«Leypsig» talabi
120–130 million yevro
Kutilayotgan kelishuv
115–120 million yevro
Futbolchining pozitsiyasi
Manbalarda turlicha talqin qilinmoqda
Rasmiy bitim
Hali e’lon qilinmagan
Olise haqidagi xabarlar chalg‘itish uchun tarqatilganmi?
Xabarning eng qiziq qismi «Bavariya» vingeri Maykl Olise bilan bog‘liq. AS talqiniga ko‘ra, «Real» atrofida Olisega bo‘lgan qiziqish haqida ko‘plab mish-mishlar tarqalgan bir paytda, klub aslida Diomande bo‘yicha yashirin ish olib borgan.
Madrid rahbariyati Olise bilan muzokara o‘tkazganini bir necha bor inkor qilgan. Shunga qaramay, fransuz futbolchisining nomi axborot maydonida doimiy ravishda tilga olinib, Diomande bo‘yicha amaliy harakatlar deyarli sezilmay qolgan.
Bu usul Mark Kukurelya transferiga o‘xshatilmoqda. O‘shanda ham boshqa klublarning qiziqishi muhokama qilinayotgan bir paytda «Real» to‘g‘ridan to‘g‘ri «Chelsi» bilan kelishuvga erishgan va ispaniyalik himoyachi bilan 2032 yilgacha shartnoma imzolagan edi.
19 yoshli futbolchi nega bunchalik qimmat?
Diomande klassik markaziy forvarddan ko‘ra, har ikki qanotda harakat qila oladigan tezkor hujumchi hisoblanadi. U yuqori tezligi, raqibni yakkama-yakka vaziyatda aldab o‘tishi va hujumning turli nuqtalarida o‘ynay olishi bilan ajralib turdi.
Kot-d'Ivuarlik futbolchi 2025 yil yozida «Leganes»dan «Leypsig»ga kelgan va Germaniyadagi ilk mavsumida kutilganidan ham tez porlagan.
Uning 2025/26 yilgi ko‘rsatkichlari:
barcha musobaqalarda 36 ta uchrashuv;
13 ta gol;
10 ta golli uzatma;
Bundesliganing mavsumdagi eng yaxshi yosh futbolchisi sovrini;
«Leypsig» bilan Chempionlar ligasi yo‘llanmasi.
Transfermarkt Diomandening bozor qiymatini 90 million yevroga baholagan. Ammo uning yoshi, uzoq muddatli shartnomasi va Yevropaning bir nechta boy klublari qiziqishi transfer narxini yanada oshirmoqda.
«Leypsig»ning pozitsiyasi muzokarani qiyinlashtirmoqda
«Leypsig» rahbariyati avvalroq Diomandeni joriy yozda sotish niyati yo‘qligini ochiq bildirgan. Sport direktori Marsel Shefer futbolchi keyingi mavsumda ham Germaniya klubida o‘ynashini ta’kidlagan edi.
Nemis klubining qo‘lida bir nechta kuchli ustunlik mavjud:
Diomandening shartnomasi 2030 yilgacha amal qiladi;
klub futbolchini sotishga majbur emas;
PSJ va Angliya klublarining qiziqishi raqobatni oshirmoqda;
19 yoshli futbolchining qiymati yana o‘sishi mumkin.
Shu sababli «Real» oddiy taklif bilan «Leypsig»ni ko‘ndira olmaydi. Madridliklar yo talab qilingan summaga yaqinlashishi, yoki bonuslar va to‘lovlar tizimi orqali nemis klubini rozi qilishi kerak.
Futbolchining tanlovi bo‘yicha manbalar nega farq qilmoqda?
AS Diomande «Real»ga rozilik bergani va PSJ bilan mavjud bo‘lgan dastlabki kelishuvni to‘xtatganini xabar qilmoqda. Sky Sports esa futbolchi hamon Parij klubiga o‘tishni afzal ko‘rayotganini yozdi.
Bu ziddiyat transferning hali yakuniy bosqichga yetmaganini ko‘rsatadi. Hozircha quyidagi uchta ssenariy ochiq qolmoqda:
«Real» narxni oshiradi va «Leypsig» bilan kelishadi.
PSJ katta taklif bilan muzokaralarga qaytadi.
Nemis klubi barcha takliflarni rad etib, Diomandeni olib qoladi.
«Real»ning hal qiluvchi qadami qanday bo‘ladi?
Madridliklar futbolchining dastlabki roziligini olgan bo‘lishi mumkin, ammo bu transferni yakunlash uchun yetarli emas. Asosiy qaror «Leypsig» talab qilayotgan mablag‘ va «Real»ning 115–120 million yevrolik chegaraga chiqishga tayyorligiga bog‘liq.
Diomandening tezligi, yoshi va ikki qanotda o‘ynay olishi uni «Real»ning uzoq muddatli loyihasi uchun jozibador nomzodga aylantirmoqda. Biroq rasmiy bayonot berilmagunicha, bu kelishuvni amalga oshgan transfer emas, jiddiy muzokaralar bosqichidagi katta operatsiya sifatida baholash to‘g‘ri bo‘ladi.
Sizningcha, Yan Diomande uchun 120 million yevro to‘lash to‘g‘ri qarormi? Fikringizni izohlarda yozing va transfer xabarini Telegram'da «Real» muxlislari bilan ulashing.
…