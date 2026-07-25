Boysundagi avariya uchun hal qiluvchi reja ishga tushmoqda

·70·Jamiyat
Boysundagi avariya uchun hal qiluvchi reja ishga tushmoqda

Boysundagi «Mustaqillikning 25 yilligi» konida davom etayotgan murakkab texnogen vaziyatni bartaraf etish ishlari yangi bosqichga kirmoqda. «O‘zbekneftgaz» Xitoyning yirik burg‘ulash kompaniyasi bilan maxsus qutqaruv quduqlarini ishga tushirishga tayyorlanyapti, ammo asosiy operatsiyani boshlashdan oldin bir qator xavfli va texnik jihatdan murakkab vazifalar hal qilinishi kerak.

Kompaniya rahbari Abdug‘ani Sanginov xitoylik mutaxassislar bilan uchrashib, tayyorgarlik ishlarini qisqa muddatda yakunlash vazifasini qo‘ydi. Reja amalga oshsa, uzoq vaqtdan beri davom etayotgan avariyani to‘liq jilovlash imkoni paydo bo‘ladi.

Xitoy kompaniyasi bilan amaliy bosqich muhokama qilindi

«O‘zbekneftgaz» AJ boshqaruvi raisi Abdug‘ani Sanginov Xitoy Milliy neft korporatsiyasi — CNPC tarkibidagi CCDC burg‘ulash kompaniyasi vakillari bilan muzokara o‘tkazdi.

Uchrashuvda Boysun tumanidagi M-25 konida avariya oqibatlarini bartaraf etish uchun zarur tayyorgarliklarni tezlashtirish masalasi asosiy mavzu bo‘ldi.

«Amaliy ishlarni tezkor boshlash uchun barcha tayyorgarlik jarayonlarini qisqa muddatlarda yakunlash muhim».

Xitoyning CCDC kompaniyasi bilan hamkorlik bo‘yicha kelishuv avvalroq tuzilgan. «O‘zbekneftgaz» rahbariyatiga ko‘ra, turli davlatlar kompaniyalarining texnik takliflari o‘rganilib, yakunda CNPC taqdim etgan yechim eng maqbul variant sifatida tanlangan.

Obyektga qanday texnika olib kelinadi?

M-25 konidagi yuqori bosim va murakkab geologik sharoit oddiy burg‘ulash uskunalaridan foydalanishga imkon bermaydi. Shu sababli operatsiya uchun alohida texnika, muhandislik yechimlari va maxsus tayyorlangan mutaxassislar talab etiladi.

Uchrashuvda quyidagi masalalar muhokama qilindi:

  • maxsus qutqaruv-burg‘ulash dastgohlarini konga yetkazish;

  • yuqori bosim sharoitida ishlaydigan texnologik uskunalarni tayyorlash;

  • xorijlik muhandislar va malakali mutaxassislarni jalb qilish;

  • burg‘ulash yo‘nalishi va loyiha yechimlarini yakunlash;

  • xavfsizlik choralarini kuchaytirish;

  • qutqaruv quduqlarini belgilangan muddatda ishga tushirish.

Asosiy vazifa

Hozirgi bosqich

CCDC bilan hamkorlik

Kelishuvga erishilgan

Maxsus texnika

Obyektga olib kelish rejalashtirilgan

Muhandislik yechimlari

Yakunlash bosqichida

Mutaxassislar

Xorijdan jalb etiladi

Qutqaruv quduqlari

Burg‘ulashga tayyorgarlik ketmoqda

Ikki kompaniya mutaxassislari operatsiyaning har bir bosqichini birgalikda muvofiqlashtirishi, texnik qarorlarni esa kechiktirmasdan qabul qilishi rejalashtirilgan.

Boysundagi avariya uchun hal qiluvchi reja ishga tushmoqda

Nega maxsus quduqlar burg‘ilanadi?

Bunday avariyalarda xavfli quduqqa to‘g‘ridan to‘g‘ri yaqinlashish har doim ham mumkin emas. Shu sababli asosiy quduqqa ma’lum masofadan yonlama yo‘nalishda maxsus qutqaruv quduqlari burg‘ilanadi.

Ular orqali:

  • yer ostidagi bosimni pasaytirish;

  • nazoratsiz gaz oqimini boshqarish;

  • quduqqa maxsus og‘irlashtirilgan eritma yuborish;

  • favvoralanish manbasini xavfsiz yopish mumkin bo‘ladi.

Abdug‘ani Sanginovning avvalgi bayonotiga ko‘ra, M-25 konida to‘rtta qo‘shimcha quduq burg‘ilash rejalashtirilgan. Texnikalarni yil oxirigacha yetkazish va avariyani 2027 yilning birinchi yarmida to‘liq bartaraf etish maqsad qilingan.

M-25 konida vaziyat qachon boshlangan?

«Mustaqillikning 25 yilligi» konidagi texnogen muammolar 2024 yil sentyabridagi hodisalardan keyin jiddiy tus olgan. 604-sonli quduqdan yuqori bosimli vodorod sulfid gazi sizib chiqishi oqibatida 4 kishi halok bo‘lgan va 11 kishi jarohatlangan edi.

2025 yil 27 martda 202-sonli quduqda yana vodorod sulfidi chiqishi qayd etildi. Atmosferaga zararli moddalar tarqalishining oldini olish uchun gaz oqimi nazorat ostida yoqib qo‘yilgan.

5 may kuni esa shu quduqda yuqori bosimli gazning favvoralanishi takrorlangan. Rasmiy ma’lumotda hudud mutaxassislar nazoratiga olingani va xorijiy ekspertlar ham jalb etilgani bildirilgan.

2025 yil dekabr oxirida kon hududida neft saqlovchi suyuqlikning yer yuziga chiqishi ham qayd etildi. Uni tarqatmaslik uchun himoya hovuzlari qurilib, yig‘ilgan suyuqlik maxsus izolyatsiyalangan maydonga olib chiqilgan.

Eng qiyin bosqich hali oldinda

Xitoylik mutaxassislar va maxsus texnikalarning jalb qilinishi avariya tez orada to‘liq bartaraf etiladi, degani emas. Qutqaruv quduqlarini burg‘ilash yuqori aniqlikni talab qiladigan, uzoq vaqt davom etishi mumkin bo‘lgan murakkab jarayon hisoblanadi.

Hal qiluvchi natija bir nechta omilga bog‘liq bo‘ladi:

  • texnikalarning o‘z vaqtida yetib kelishi;

  • yer osti qatlamlari bo‘yicha hisob-kitoblarning aniqligi;

  • quduqlarni belgilangan nuqtagacha burg‘ilash;

  • yuqori bosimni xavfsiz pasaytirish;

  • ishchilar va yaqin hududlar xavfsizligini ta’minlash.

Rasmiy idoralar keyingi davrlarda kondagi jarayonlar mutaxassislar nazorati ostida ekanini bildirib kelmoqda. Biroq avariyani to‘liq tugatish uchun asosiy texnik operatsiyalar hali amalga oshirilishi kerak.

Boysun uchun kutilgan natija

Yangi kelishuvning asosiy maqsadi — gaz va neft suyuqligi chiqishini vaqtincha nazorat qilish emas, balki avariya manbasini texnik jihatdan to‘liq yopish.

CCDC maxsus texnika va muhandislarini obyektga o‘z vaqtida olib kelsa, qo‘shimcha quduqlarni burg‘ilash ishlari boshlanadi. Aynan shu operatsiya Boysunda uzoq vaqtdan beri davom etayotgan murakkab vaziyatni bartaraf etishda hal qiluvchi qadam bo‘lishi kutilmoqda.

Sizningcha, avariyani bartaraf etish ishlari va ularning ekologik natijalari haqida jamoatchilikka muntazam ochiq hisobot berilishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani Boysundagi vaziyatni kuzatayotganlarga Telegram orqali yuboring.

BaysunUzbekneftegazAbdugani SanginovChina National Petroleum CorporationCCDC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

63 yoshida talabalik orzusini ro‘yobga chiqargan ayol hammani hayratga soldi63 yoshida talabalik orzusini ro‘yobga chiqargan ayol hammani hayratga soldiBugun, 19:45Ota chaqalog‘ini tug‘ruqxonadan bezatilgan furada olib chiqdiOta chaqalog‘ini tug‘ruqxonadan bezatilgan furada olib chiqdiBugun, 16:28Jizzaxda 308 million so‘mlik KIA K8 xatlandiJizzaxda 308 million so‘mlik KIA K8 xatlandiBugun, 15:53Toshkentda mast holatdagi ayol avtobus g‘ildiraklari ostiga yotib oldiToshkentda mast holatdagi ayol avtobus g‘ildiraklari ostiga yotib oldiBugun, 15:30Shampun idishlaridagi 11,8 kg zahar: yirik kontrabandaning oldi olindiShampun idishlaridagi 11,8 kg zahar: yirik kontrabandaning oldi olindiBugun, 14:57Itni Damas'ga bog‘lab sudragan haydovchi javobgarlikka tortiladiItni Damas'ga bog‘lab sudragan haydovchi javobgarlikka tortiladiBugun, 14:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi