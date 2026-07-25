Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdi

·0·Sport
Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdi

Ispaniyaning Barselona klubi oʻzining uy stadioni — Spotify Camp Nou majmuasida davom etayotgan rekonstruksiya ishlari davomida yuz bergan fojiali hodisa munosabati bilan hamdardlik bildirdi. Qurilish maydonchasida faoliyat yuritayotgan ishchilardan birining vafot etishi Kataloniya klubi va keng jamoatchilikni chuqur qaygʻuga soldi. Mazkur hodisa 2023-yilning iyun oyidan buyon davom etayotgan keng koʻlamli taʼmirlash jarayonidagi ilk oʻlim bilan bogʻliq holat sifatida qayd etildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, vafot etgan ishchi 54 yoshda boʻlib, u stadionni yangilash boʻyicha tuzilgan katta guruhning aʼzosi boʻlgan. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, fojia ishchi balandlikka koʻtariladigan platformada boʻyoq ishlarini olib borayotgan vaqtda sodir boʻlgan. Hozirda voqea yuzasidan huquq-tartibot idoralari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Klub rahbariyatining munosabati

Barselona klubi rasmiy bayonot eʼlon qilib, unda halok boʻlgan ishchining oila aʼzolariga har tomonlama yordam koʻrsatishga tayyorligini bildirdi. Bayonotda klub rahbariyati va barcha xodimlar ushbu yoʻqotishdan chuqur qaygʻuda ekani taʼkidlangan. Ayniqsa, klub prezidenti Joan Laporta ushbu vaziyatni shaxsan oʻz nazoratiga olgan.

"Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi rekonstruksiya ishlari vaqtida yuz bergan baxtsiz hodisa oqibatida ishchining vafot etganidan chuqur afsusda. Prezident Joan Laporta marhumning oilasiga shaxsan oʻz hamdardligini bildiradi va klub nomidan barcha zarur yordamlarni koʻrsatishga tayyorligini maʼlum qiladi", — deyiladi rasmiy xabarda.

Hozirda Kataloniya politsiyasi (Mossos d'Esquadra) va Mehnat departamenti ushbu holat boʻyicha tergov ishlarini boshlagan. Standart protokollarga muvofiq, ish joyidagi xavfsizlik qoidalariga qay darajada amal qilingani va oʻlimning aniq sabablari oʻrganilmoqda. Taʼkidlash joizki, Spotify Camp Nou loyihasi Ispaniyadagi eng yirik infratuzilma obʼyektlaridan biri hisoblanadi.

Rekonstruksiya jarayoni va xavfsizlik masalalari

Spotify Camp Nou stadionini qayta qurish loyihasi Barselona uchun yangi davrga oʻtish ramzi hisoblanadi. Loyihaga koʻra, stadion sigʻimi 105 000 tomoshabinga yetkaziladi va u dunyodagi eng zamonaviy sport arenalaridan biriga aylanadi. Qurilish jarayoniga minglab ishchilar jalb etilgan boʻlib, ishlar bir necha bosqichda amalga oshirilmoqda.

Shu vaqtga qadar loyiha doirasida bir qator qiyinchiliklar, jumladan, ruxsatnomalar bilan bogʻliq muammolar va ish sharoitlari boʻyicha shikoyatlar kuzatilgan edi. Ayni damda mutaxassislar stadionning yangi tom qismini ushlab turuvchi siquvchi halqani oʻrnatish ustida ish olib bormoqda. Mazkur fojia Ispaniyadagi yirik qurilish loyihalarida xavfsizlik choralarini yanada kuchaytirish zarurligini yana bir bor kun tartibiga chiqardi.

Barselona muxlislari va futbol jamoatchiligi ijtimoiy tarmoqlarda marhumning yaqinlariga hamdardlik bildirishmoqda. Klub ushbu qiyin damlarda ishchining oilasini yolgʻiz tashlab qoʻymasligini va barcha qonuniy tartib-taomillarda koʻmaklashishini qatʼiy taʼkidlagan.

BarselonaSpotify Camp NouJoan LaportaIspaniya FutboliBaxtsiz Hodisa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56Atletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiAtletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiBugun, 18:51«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...Bugun, 18:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi