Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdi
Ispaniyaning Barselona klubi oʻzining uy stadioni — Spotify Camp Nou majmuasida davom etayotgan rekonstruksiya ishlari davomida yuz bergan fojiali hodisa munosabati bilan hamdardlik bildirdi. Qurilish maydonchasida faoliyat yuritayotgan ishchilardan birining vafot etishi Kataloniya klubi va keng jamoatchilikni chuqur qaygʻuga soldi. Mazkur hodisa 2023-yilning iyun oyidan buyon davom etayotgan keng koʻlamli taʼmirlash jarayonidagi ilk oʻlim bilan bogʻliq holat sifatida qayd etildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, vafot etgan ishchi 54 yoshda boʻlib, u stadionni yangilash boʻyicha tuzilgan katta guruhning aʼzosi boʻlgan. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, fojia ishchi balandlikka koʻtariladigan platformada boʻyoq ishlarini olib borayotgan vaqtda sodir boʻlgan. Hozirda voqea yuzasidan huquq-tartibot idoralari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Klub rahbariyatining munosabatiBarselona klubi rasmiy bayonot eʼlon qilib, unda halok boʻlgan ishchining oila aʼzolariga har tomonlama yordam koʻrsatishga tayyorligini bildirdi. Bayonotda klub rahbariyati va barcha xodimlar ushbu yoʻqotishdan chuqur qaygʻuda ekani taʼkidlangan. Ayniqsa, klub prezidenti Joan Laporta ushbu vaziyatni shaxsan oʻz nazoratiga olgan.
"Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi rekonstruksiya ishlari vaqtida yuz bergan baxtsiz hodisa oqibatida ishchining vafot etganidan chuqur afsusda. Prezident Joan Laporta marhumning oilasiga shaxsan oʻz hamdardligini bildiradi va klub nomidan barcha zarur yordamlarni koʻrsatishga tayyorligini maʼlum qiladi", — deyiladi rasmiy xabarda.
Hozirda Kataloniya politsiyasi (Mossos d'Esquadra) va Mehnat departamenti ushbu holat boʻyicha tergov ishlarini boshlagan. Standart protokollarga muvofiq, ish joyidagi xavfsizlik qoidalariga qay darajada amal qilingani va oʻlimning aniq sabablari oʻrganilmoqda. Taʼkidlash joizki, Spotify Camp Nou loyihasi Ispaniyadagi eng yirik infratuzilma obʼyektlaridan biri hisoblanadi.
Rekonstruksiya jarayoni va xavfsizlik masalalariSpotify Camp Nou stadionini qayta qurish loyihasi Barselona uchun yangi davrga oʻtish ramzi hisoblanadi. Loyihaga koʻra, stadion sigʻimi 105 000 tomoshabinga yetkaziladi va u dunyodagi eng zamonaviy sport arenalaridan biriga aylanadi. Qurilish jarayoniga minglab ishchilar jalb etilgan boʻlib, ishlar bir necha bosqichda amalga oshirilmoqda.
Shu vaqtga qadar loyiha doirasida bir qator qiyinchiliklar, jumladan, ruxsatnomalar bilan bogʻliq muammolar va ish sharoitlari boʻyicha shikoyatlar kuzatilgan edi. Ayni damda mutaxassislar stadionning yangi tom qismini ushlab turuvchi siquvchi halqani oʻrnatish ustida ish olib bormoqda. Mazkur fojia Ispaniyadagi yirik qurilish loyihalarida xavfsizlik choralarini yanada kuchaytirish zarurligini yana bir bor kun tartibiga chiqardi.
Barselona muxlislari va futbol jamoatchiligi ijtimoiy tarmoqlarda marhumning yaqinlariga hamdardlik bildirishmoqda. Klub ushbu qiyin damlarda ishchining oilasini yolgʻiz tashlab qoʻymasligini va barcha qonuniy tartib-taomillarda koʻmaklashishini qatʼiy taʼkidlagan.
…