Dunyodagi eng uzoq parvoz: Airbus A350-1000ULR ilk bor Avstraliyaga yetib keldi

·126·Texno
Dunyodagi eng uzoq parvoz: Airbus A350-1000ULR ilk bor Avstraliyaga yetib keldi

Aviatsiya olamida yangi davr boshlanmoqda: Airbus kompaniyasi tomonidan maxsus ishlab chiqilgan A350-1000ULR (Ultra Long Range) samolyoti oʻzining ilk sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunlab, Avstraliyaga qoʻndi. Fransiyaning Tuluza shahridan Melburnga qadar davom etgan ushbu toʻxtovsiz parvoz 19 soat-u 13 daqiqa davom etdi. Bu voqea Qantas aviakompaniyasining "Project Sunrise" deb nomlangan ulkan loyihasining muhim bosqichi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu tarixiy reys nafaqat mutaxassislar, balki butun dunyo aviatsiya ishqibozlarining diqqat markazida boʻldi. Flightradar24 xizmati maʼlumotlariga koʻra, laynerning harakatini onlayn rejimda qariyb 3 million kishi kuzatib borgan. Hozirda ushbu havo kemasi 75–80 soatlik umumiy sinov dasturini oʻtamoqda va bortda faqat 9 nafar ekipaj aʼzosi boʻlgan.

Texnologik yangiliklar va "tirik" sinovlar

Samolyot ichida yoʻlovchilar oʻrniga mingdan ortiq maxsus datchiklar oʻrnatilgan boʻlib, ular real vaqt rejimida harorat, bosim, shovqin darajasi va vibratsiyani oʻlchab bordi. Muhandislar sinovni maksimal darajada real sharoitga yaqinlashtirish uchun oʻrindiqlarga issiqlik chiqaruvchi tizimlar oʻrnatishdi. Bu tizim yuzlab odamlar salonda boʻlganda ajralib chiqadigan issiqlikni simulyatsiya qilib, konditsioner va iqlim nazorati tizimining samaradorligini tekshirish imkonini berdi.

A350-1000ULR modelining asosiy texnik ustunligi uning 20 ming litrli qoʻshimcha yonilgʻi bakidir. Ushbu zaxira evaziga layner havoda 22 soatgacha toʻxtovsiz qola oladi. Bunday koʻrsatkich ilgari muntazam yoʻlovchi aviatsiyasi uchun imkonsiz deb hisoblangan masofalarni bosib oʻtish imkonini beradi.

Kelajak rejalari va qulayliklar

Qantas aviakompaniyasi 2027-yildan boshlab Sidney shahridan London va Nyu-Yorkka toʻgʻridan-toʻgʻri reyslarni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Bu yoʻnalishlar aviatsiya tarixidagi eng uzun muntazam marshrutlarga aylanadi. Kompaniya jami 12 ta shunday samolyotga buyurtma bergan. Har bir layner 238 nafar yoʻlovchiga moʻljallangan boʻlib, quyidagi qulayliklarni oʻz ichiga oladi:

  • 6 ta birinchi klass lyuks xonalari;
  • 52 ta biznes-klass lyuks oʻrinlari;
  • 40 ta premium-ekonom klass oʻrindiqlari;
  • 140 ta ekonom klass joylari.
Shuningdek, uzoq davom etadigan parvoz davomida yoʻlovchilar harakatlanishi va chigalyozdi mashqlarini bajarishi uchun samolyotda maxsus zona tashkil etiladi. Bu yoʻlovchilarning salomatligi va qulayligini taʼminlashda muhim ahamiyatga ega.

Navbatdagi sinov bosqichi 27-iyulga belgilangan boʻlib, samolyot Avstraliyadan Yevropaga qaytib uchadi. Taxminan 23 soat davom etadigan ushbu parvoz davomida mutaxassislar yonilgʻi haydash tizimi va iqlim nazoratining oʻta uzoq masofadagi chidamliligini yana bir bor imtihondan oʻtkazishadi.

AirbusQantasAviatsiyaTexnologiyaProject Sunrise
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob