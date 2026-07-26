Dunyodagi eng uzoq parvoz: Airbus A350-1000ULR ilk bor Avstraliyaga yetib keldi
Aviatsiya olamida yangi davr boshlanmoqda: Airbus kompaniyasi tomonidan maxsus ishlab chiqilgan A350-1000ULR (Ultra Long Range) samolyoti oʻzining ilk sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunlab, Avstraliyaga qoʻndi. Fransiyaning Tuluza shahridan Melburnga qadar davom etgan ushbu toʻxtovsiz parvoz 19 soat-u 13 daqiqa davom etdi. Bu voqea Qantas aviakompaniyasining "Project Sunrise" deb nomlangan ulkan loyihasining muhim bosqichi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu tarixiy reys nafaqat mutaxassislar, balki butun dunyo aviatsiya ishqibozlarining diqqat markazida boʻldi. Flightradar24 xizmati maʼlumotlariga koʻra, laynerning harakatini onlayn rejimda qariyb 3 million kishi kuzatib borgan. Hozirda ushbu havo kemasi 75–80 soatlik umumiy sinov dasturini oʻtamoqda va bortda faqat 9 nafar ekipaj aʼzosi boʻlgan.
Texnologik yangiliklar va "tirik" sinovlarSamolyot ichida yoʻlovchilar oʻrniga mingdan ortiq maxsus datchiklar oʻrnatilgan boʻlib, ular real vaqt rejimida harorat, bosim, shovqin darajasi va vibratsiyani oʻlchab bordi. Muhandislar sinovni maksimal darajada real sharoitga yaqinlashtirish uchun oʻrindiqlarga issiqlik chiqaruvchi tizimlar oʻrnatishdi. Bu tizim yuzlab odamlar salonda boʻlganda ajralib chiqadigan issiqlikni simulyatsiya qilib, konditsioner va iqlim nazorati tizimining samaradorligini tekshirish imkonini berdi.
A350-1000ULR modelining asosiy texnik ustunligi uning 20 ming litrli qoʻshimcha yonilgʻi bakidir. Ushbu zaxira evaziga layner havoda 22 soatgacha toʻxtovsiz qola oladi. Bunday koʻrsatkich ilgari muntazam yoʻlovchi aviatsiyasi uchun imkonsiz deb hisoblangan masofalarni bosib oʻtish imkonini beradi.
Kelajak rejalari va qulayliklarQantas aviakompaniyasi 2027-yildan boshlab Sidney shahridan London va Nyu-Yorkka toʻgʻridan-toʻgʻri reyslarni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Bu yoʻnalishlar aviatsiya tarixidagi eng uzun muntazam marshrutlarga aylanadi. Kompaniya jami 12 ta shunday samolyotga buyurtma bergan. Har bir layner 238 nafar yoʻlovchiga moʻljallangan boʻlib, quyidagi qulayliklarni oʻz ichiga oladi:
- 6 ta birinchi klass lyuks xonalari;
- 52 ta biznes-klass lyuks oʻrinlari;
- 40 ta premium-ekonom klass oʻrindiqlari;
- 140 ta ekonom klass joylari.
Navbatdagi sinov bosqichi 27-iyulga belgilangan boʻlib, samolyot Avstraliyadan Yevropaga qaytib uchadi. Taxminan 23 soat davom etadigan ushbu parvoz davomida mutaxassislar yonilgʻi haydash tizimi va iqlim nazoratining oʻta uzoq masofadagi chidamliligini yana bir bor imtihondan oʻtkazishadi.
…