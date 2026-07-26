Neymar dubl qayd etdi, ammo «Santos» g‘alaba qozona olmadi (video)

·57·Sport
Neymar dubl qayd etdi, ammo «Santos» g‘alaba qozona olmadi (video)

Neymar 2026 yilgi jahon chempionatidan keyingi ilk klub o‘yinidayoq o‘z mahoratini yana bir bor namoyish etdi. Braziliyalik yulduz ikkita gol urdi, ammo uning yorqin harakatlari «Santos»ni chempionat autsayderiga qarshi kutilmagan ochko yo‘qotishdan qutqara olmadi.

Neymar birinchi bo‘limda hisobni ochdi

Braziliya chempionatining 20-turidan o‘rin olgan uchrashuv 25 iyul kuni «Vila Belmiro» stadionida bo‘lib o‘tdi.

«Santos» dastlabki daqiqalardan tashabbusni qo‘lga oldi. 35-daqiqada Neymar Alvaro Barreal bilan jarima maydoni ichida devor usulida pas almashib, aniq zarba bilan hisobni ochdi.

Bu Neymarning jahon chempionatidan keyin «Santos» tarkibida o‘tkazgan birinchi uchrashuvi edi.

«Shapekoense» 11 daqiqada vaziyatni o‘zgartirdi

Tanaffusdan keyin maydondagi manzara keskin o‘zgardi. 50-daqiqada Marsino mehmonlarning tezkor hujumini gol bilan yakunlab, muvozanatni tikladi.

Oradan 11 daqiqa o‘tib, Bolasining qanotdan uzatmasini qaytarishga uringan Joau Ananias to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ydi. Shu tariqa chempionatning so‘nggi pog‘onasida borayotgan «Shapekoense» hisobda oldinga chiqib oldi.

Neymar oxirgi daqiqalarda mag‘lubiyatdan qutqardi

«Santos» uchrashuv yakunida katta kuch bilan hujumga o‘tdi. Kabalero jarima maydonida qoidabuzarlikka uchragach, hakam penalti belgiladi.

Neymar 88-daqiqada 11 metrlik zarbani ishonchli amalga oshirib, hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi. U uchrashuv davomida to‘qqiz marta darvoza tomon zarba yo‘llab, shularning beshtasini nishonga aniq yetkazdi va Sofascore talqini bo‘yicha 9,4 ball oldi.

Dubl Neymarning statistikasini yana yaxshiladi

34 yoshli futbolchi joriy Braziliya chempionatidagi to‘qqizta uchrashuvda oltita gol va ikkita golli uzatma qayd etdi.

Uning ikki goli «Santos»ga kamida bir ochko olib keldi, ammo jamoa turnir jadvalidagi eng zaif raqiblardan biriga qarshi g‘alaba qozona olmagani muxlislar noroziligiga sabab bo‘ldi. Bosh murabbiy Kuka ham o‘yindan keyin bunday uchrashuvlarda ochko yo‘qotish mumkin emasligini tan oldi.

«Santos» xavfli hududdan uzoqlasha olmadi

Ushbu durangdan keyin «Santos» 20 ta uchrashuvda 22 ochko to‘plab, chempionat jadvalida 14-o‘rinni egalladi. «Shapekoense» esa 10 ochko bilan so‘nggi — 20-pog‘onada qoldi.

Vaziyatni yanada og‘irlashtiradigan jihat shundaki, Neymar uchrashuvda mavsumdagi uchinchi sariq kartochkasini oldi. Shu sababli u «Atletiko Paranaense»ga qarshi keyingi chempionat bahsini o‘tkazib yuboradi.

Uchrashuv natijasi

Braziliya chempionati, 20-tur

«Santos» — «Shapekoense» — 2:2

Gollar:

  • Neymar, 35 — 1:0;

  • Marsino, 50 — 1:1;

  • Joau Ananias, 61 — o‘z darvozasiga, 1:2;

  • Neymar, 88 — penaltidan, 2:2.

Neymarning qaytishi «Santos» hujumiga hayot bag‘ishladi, ammo bir futbolchining mahorati jamoadagi barcha muammolarni yashira olmadi. Dubl bor, g‘alaba esa yo‘q — futbol ba’zan shunday sovuq dush qilib qo‘yadi.

Sizningcha, Neymar «Santos»ni quyi o‘rinlardan olib chiqa oladimi?

NeymarSantosChapecoenseCucaSofascore
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi