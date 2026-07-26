Neymar dubl qayd etdi, ammo «Santos» g‘alaba qozona olmadi (video)
Neymar 2026 yilgi jahon chempionatidan keyingi ilk klub o‘yinidayoq o‘z mahoratini yana bir bor namoyish etdi. Braziliyalik yulduz ikkita gol urdi, ammo uning yorqin harakatlari «Santos»ni chempionat autsayderiga qarshi kutilmagan ochko yo‘qotishdan qutqara olmadi.
Neymar birinchi bo‘limda hisobni ochdi
Braziliya chempionatining 20-turidan o‘rin olgan uchrashuv 25 iyul kuni «Vila Belmiro» stadionida bo‘lib o‘tdi.
«Santos» dastlabki daqiqalardan tashabbusni qo‘lga oldi. 35-daqiqada Neymar Alvaro Barreal bilan jarima maydoni ichida devor usulida pas almashib, aniq zarba bilan hisobni ochdi.
Bu Neymarning jahon chempionatidan keyin «Santos» tarkibida o‘tkazgan birinchi uchrashuvi edi.
«Shapekoense» 11 daqiqada vaziyatni o‘zgartirdi
Tanaffusdan keyin maydondagi manzara keskin o‘zgardi. 50-daqiqada Marsino mehmonlarning tezkor hujumini gol bilan yakunlab, muvozanatni tikladi.
Oradan 11 daqiqa o‘tib, Bolasining qanotdan uzatmasini qaytarishga uringan Joau Ananias to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ydi. Shu tariqa chempionatning so‘nggi pog‘onasida borayotgan «Shapekoense» hisobda oldinga chiqib oldi.
Neymar oxirgi daqiqalarda mag‘lubiyatdan qutqardi
«Santos» uchrashuv yakunida katta kuch bilan hujumga o‘tdi. Kabalero jarima maydonida qoidabuzarlikka uchragach, hakam penalti belgiladi.
Neymar 88-daqiqada 11 metrlik zarbani ishonchli amalga oshirib, hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi. U uchrashuv davomida to‘qqiz marta darvoza tomon zarba yo‘llab, shularning beshtasini nishonga aniq yetkazdi va Sofascore talqini bo‘yicha 9,4 ball oldi.
Dubl Neymarning statistikasini yana yaxshiladi
34 yoshli futbolchi joriy Braziliya chempionatidagi to‘qqizta uchrashuvda oltita gol va ikkita golli uzatma qayd etdi.
Uning ikki goli «Santos»ga kamida bir ochko olib keldi, ammo jamoa turnir jadvalidagi eng zaif raqiblardan biriga qarshi g‘alaba qozona olmagani muxlislar noroziligiga sabab bo‘ldi. Bosh murabbiy Kuka ham o‘yindan keyin bunday uchrashuvlarda ochko yo‘qotish mumkin emasligini tan oldi.
«Santos» xavfli hududdan uzoqlasha olmadi
Ushbu durangdan keyin «Santos» 20 ta uchrashuvda 22 ochko to‘plab, chempionat jadvalida 14-o‘rinni egalladi. «Shapekoense» esa 10 ochko bilan so‘nggi — 20-pog‘onada qoldi.
Vaziyatni yanada og‘irlashtiradigan jihat shundaki, Neymar uchrashuvda mavsumdagi uchinchi sariq kartochkasini oldi. Shu sababli u «Atletiko Paranaense»ga qarshi keyingi chempionat bahsini o‘tkazib yuboradi.
Uchrashuv natijasi
Braziliya chempionati, 20-tur
«Santos» — «Shapekoense» — 2:2
Gollar:
Neymar, 35 — 1:0;
Marsino, 50 — 1:1;
Joau Ananias, 61 — o‘z darvozasiga, 1:2;
Neymar, 88 — penaltidan, 2:2.
Neymarning qaytishi «Santos» hujumiga hayot bag‘ishladi, ammo bir futbolchining mahorati jamoadagi barcha muammolarni yashira olmadi. Dubl bor, g‘alaba esa yo‘q — futbol ba’zan shunday sovuq dush qilib qo‘yadi.
Sizningcha, Neymar «Santos»ni quyi o‘rinlardan olib chiqa oladimi?
…