Eddi Xau Bruno Guimaraesning transferi borasidagi xavotirlarini ochiqladi
Nyukasl Yunayted bosh murabbiyi Eddi Xau jamoa sardori va yetakchi yarim himoyachisi Bruno Guimaraesning kelajagi borasidagi noaniqliklar haqida ilk bor ochiq gapirdi. Soʻnggi haftalarda braziliyalik futbolchining Londonning Arsenal klubiga oʻtishi haqidagi xabarlar avj olgan bir paytda, murabbiyning ushbu bayonoti muxlislar va mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports nashriga bergan intervyusida Eddi Xau futbolchining klubda qolishi yoki ketishi borasida aniq kafolat bera olmasligini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, transfer boʻyicha muzokaralar murabbiyning bevosita nazoratidan tashqarida kechmoqda. Bu esa Nyukasl Yunayted muxlislari uchun xavotirli signal boʻlib, jamoaning asosiy yulduzlaridan biri bilan xayrlashish ehtimoli yuqoriligini koʻrsatmoqda.
Arsenal qiziqishi va transfer qiyinchiliklariArsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta oʻz yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraesni asosiy maqsad sifatida belgilagan. Biroq, transfer narxi borasidagi kelishmovchiliklar hozircha bitimning rasmiylashishiga toʻsqinlik qilmoqda. Nyukasl Yunayted oʻz yetakchisini arzon garovga qoʻyib yubormoqchi emas, bu esa muzokaralarni ancha murakkablashtirmoqda.
Eddi Xau futbolchi bilan shaxsiy munosabatlari juda yaxshi ekanini taʼkidlab oʻtdi. "Biz Bruno bilan Jahon chempionatidan oldin ham, keyin ham koʻp suhbatlashdik. U nafaqat ajoyib futbolchi, balki ajoyib inson hamdir. Bizning suhbatlarimiz shaxsiy boʻlib qoladi, biroq uning kelajagi haqida boshqalar taxmin qilishi mumkin", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.
Nyukasl uchun ogʻriqli yoʻqotishlarJoriy transfer oynasi Nyukasl Yunayted uchun kutilganidan ancha qiyin kechmoqda. Jamoa allaqachon bir qator muhim oʻyinchilarini boy berib ulgurdi. Xususan, Sandro Tonali Tottenxem safiga, Entoni Gordon esa Barselona klubiga oʻtib ketdi. Avvalroq Aleksander Isakning Liverpulga yoʻl olgani ham jamoa salohiyatiga jiddiy zarba boʻlgan edi.
"Eng yaxshi oʻyinchilarimizni yoʻqotishni istamaymiz, bu aniq fakt. Ikki nafar asosiy futbolchidan ayrilish biz uchun juda ogʻriqli boʻldi. Bu yoz men uchun murabbiylik faoliyatimdagi eng qiyin davrlardan biri boʻlib qolmoqda", — deya oʻz noroziligini yashirmadi Eddi Xau. Murabbiy jamoani yangi mavsumga tayyorlash va tarkibni optimal holatga keltirish uchun bor kuchini sarflayotganini bildirdi.
Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi boshlanishiga oz vaqt qolayotgan bir paytda, Bruno Guimaraes atrofidagi voqealar rivoji Nyukasl Yunaytedning kelgusi natijalariga bevosita taʼsir koʻrsatishi shubhasiz. Agar Arsenal transferni yakuniga yetkazsa, "Hakkalar" oʻz markaziy chizigʻini butunlay qaytadan qurishlariga toʻgʻri keladi.
…