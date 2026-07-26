Eddi Xau Bruno Guimaraesning transferi borasidagi xavotirlarini ochiqladi

·45·Sport
Eddi Xau Bruno Guimaraesning transferi borasidagi xavotirlarini ochiqladi

Nyukasl Yunayted bosh murabbiyi Eddi Xau jamoa sardori va yetakchi yarim himoyachisi Bruno Guimaraesning kelajagi borasidagi noaniqliklar haqida ilk bor ochiq gapirdi. Soʻnggi haftalarda braziliyalik futbolchining Londonning Arsenal klubiga oʻtishi haqidagi xabarlar avj olgan bir paytda, murabbiyning ushbu bayonoti muxlislar va mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports nashriga bergan intervyusida Eddi Xau futbolchining klubda qolishi yoki ketishi borasida aniq kafolat bera olmasligini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, transfer boʻyicha muzokaralar murabbiyning bevosita nazoratidan tashqarida kechmoqda. Bu esa Nyukasl Yunayted muxlislari uchun xavotirli signal boʻlib, jamoaning asosiy yulduzlaridan biri bilan xayrlashish ehtimoli yuqoriligini koʻrsatmoqda.

Arsenal qiziqishi va transfer qiyinchiliklari

Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta oʻz yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Bruno Guimaraesni asosiy maqsad sifatida belgilagan. Biroq, transfer narxi borasidagi kelishmovchiliklar hozircha bitimning rasmiylashishiga toʻsqinlik qilmoqda. Nyukasl Yunayted oʻz yetakchisini arzon garovga qoʻyib yubormoqchi emas, bu esa muzokaralarni ancha murakkablashtirmoqda.

Eddi Xau futbolchi bilan shaxsiy munosabatlari juda yaxshi ekanini taʼkidlab oʻtdi. "Biz Bruno bilan Jahon chempionatidan oldin ham, keyin ham koʻp suhbatlashdik. U nafaqat ajoyib futbolchi, balki ajoyib inson hamdir. Bizning suhbatlarimiz shaxsiy boʻlib qoladi, biroq uning kelajagi haqida boshqalar taxmin qilishi mumkin", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.

Nyukasl uchun ogʻriqli yoʻqotishlar

Joriy transfer oynasi Nyukasl Yunayted uchun kutilganidan ancha qiyin kechmoqda. Jamoa allaqachon bir qator muhim oʻyinchilarini boy berib ulgurdi. Xususan, Sandro Tonali Tottenxem safiga, Entoni Gordon esa Barselona klubiga oʻtib ketdi. Avvalroq Aleksander Isakning Liverpulga yoʻl olgani ham jamoa salohiyatiga jiddiy zarba boʻlgan edi.

"Eng yaxshi oʻyinchilarimizni yoʻqotishni istamaymiz, bu aniq fakt. Ikki nafar asosiy futbolchidan ayrilish biz uchun juda ogʻriqli boʻldi. Bu yoz men uchun murabbiylik faoliyatimdagi eng qiyin davrlardan biri boʻlib qolmoqda", — deya oʻz noroziligini yashirmadi Eddi Xau. Murabbiy jamoani yangi mavsumga tayyorlash va tarkibni optimal holatga keltirish uchun bor kuchini sarflayotganini bildirdi.

Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi boshlanishiga oz vaqt qolayotgan bir paytda, Bruno Guimaraes atrofidagi voqealar rivoji Nyukasl Yunaytedning kelgusi natijalariga bevosita taʼsir koʻrsatishi shubhasiz. Agar Arsenal transferni yakuniga yetkazsa, "Hakkalar" oʻz markaziy chizigʻini butunlay qaytadan qurishlariga toʻgʻri keladi.

NyukaslArsenalBruno GuimaraesEddi XauTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi