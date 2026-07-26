Inter Cristian Romero transferi boʻyicha Tottenxem bilan muzokaralarni boshladi
Italiyaning amaldagi chempioni Inter tarkibni kuchaytirish maqsadida Tottenxem sardori Cristian Romero transferi ustida faol ish olib bormoqda. Argentinalik himoyachi milanliklarning yozgi transfer oynasidagi asosiy nishoniga aylangan. Ushbu maʼlumotni Inter sport direktori Piero Ausilio ham tasdiqlab, muzokaralar jarayoni ketayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Italy nashriga bergan intervyusida Ausilio klub ham futbolchi, ham London jamoasi bilan kelishuvga erishishga harakat qilayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday darajadagi transferlar maʼlum vaqt talab etadi, biroq Inter rahbariyati 28 yoshli markaziy himoyachini yaqin haftalar ichida San Siroga olib kelishga qatʼiy qaror qilgan.
SportMediaset xabariga koʻra, Inter dastlabki rasmiy taklifni tayyorlamoqda. Bu taklif futbolchini sotib olish majburiyati bilan ijaraga olish koʻrinishida boʻlishi kutilmoqda. Tottenxem oʻz sardorini 50 million yevroga baholayotgan boʻlsa-da, Italiya klubi umumiy qiymati 40 million yevro atrofidagi paketni taklif qilmoqchi. Futbolchining agentlari allaqachon Milanda boʻlib, klub rahbariyati bilan yuzma-yuz uchrashuvlar oʻtkazgan.
Londonliklarning yangi strategiyasiTottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi himoya chizigʻini qayta shakllantirishni boshlab yuborgan. Shu sababli, London klubi Cristian Romero kabi yetakchining ketishiga ruxsat berishga tayyor. Britaniyaning The Guardian nashri yozishicha, Spurs allaqachon uning oʻrniga munosib nomzodlarni tarkibga qoʻshib olgan.
Xususan, Tottenxem Braytondan Jan Paul van Hecke transferini 52 million funt evaziga hal qildi. Shuningdek, Romeroning Argentina terma jamoasidagi sherigi Marcos Senesi ham erkin agent sifatida jamoaga kelib qoʻshildi. Bu xaridlar London klubiga himoya chizigʻida muvozanatni saqlab qolish va Romeroning transferidan keladigan mablagʻni boshqa pozitsiyalarni kuchaytirishga sarflash imkonini beradi.
Cristian Romero uchun Italiya A Seriyasi begona emas. U Angliyaga koʻchib oʻtishdan avval Atalanta safida oʻzini koʻrsatgan va liganing eng yaxshi himoyachilaridan biri deb topilgan edi. Futbolchining oʻzi ham jahon chempionatidagi muvaffaqiyatlaridan soʻng faoliyatida yangi sahifa ochish va tanish chempionatga qaytishni ijobiy baholamoqda.
Maʼlumot oʻrnida, Romero 2021-yildan buyon Tottenxem safida 156 ta oʻyinda maydonga tushgan. U oʻtgan mavsumda jamoaning Yevropa ligasidagi gʻalabasida muhim rol oʻynagan boʻlsa-da, uning intizomi bilan bogʻliq muammolar murabbiylar shtabini biroz oʻylantirib qoʻygan edi. Xususan, 2025-26-yilgi mavsumda u toʻrt marta diskvalifikatsiya qilingan.
…