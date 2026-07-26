Inter Cristian Romero transferi boʻyicha Tottenxem bilan muzokaralarni boshladi

·40·Sport
Inter Cristian Romero transferi boʻyicha Tottenxem bilan muzokaralarni boshladi

Italiyaning amaldagi chempioni Inter tarkibni kuchaytirish maqsadida Tottenxem sardori Cristian Romero transferi ustida faol ish olib bormoqda. Argentinalik himoyachi milanliklarning yozgi transfer oynasidagi asosiy nishoniga aylangan. Ushbu maʼlumotni Inter sport direktori Piero Ausilio ham tasdiqlab, muzokaralar jarayoni ketayotganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Italy nashriga bergan intervyusida Ausilio klub ham futbolchi, ham London jamoasi bilan kelishuvga erishishga harakat qilayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday darajadagi transferlar maʼlum vaqt talab etadi, biroq Inter rahbariyati 28 yoshli markaziy himoyachini yaqin haftalar ichida San Siroga olib kelishga qatʼiy qaror qilgan.

SportMediaset xabariga koʻra, Inter dastlabki rasmiy taklifni tayyorlamoqda. Bu taklif futbolchini sotib olish majburiyati bilan ijaraga olish koʻrinishida boʻlishi kutilmoqda. Tottenxem oʻz sardorini 50 million yevroga baholayotgan boʻlsa-da, Italiya klubi umumiy qiymati 40 million yevro atrofidagi paketni taklif qilmoqchi. Futbolchining agentlari allaqachon Milanda boʻlib, klub rahbariyati bilan yuzma-yuz uchrashuvlar oʻtkazgan.

Londonliklarning yangi strategiyasi

Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi himoya chizigʻini qayta shakllantirishni boshlab yuborgan. Shu sababli, London klubi Cristian Romero kabi yetakchining ketishiga ruxsat berishga tayyor. Britaniyaning The Guardian nashri yozishicha, Spurs allaqachon uning oʻrniga munosib nomzodlarni tarkibga qoʻshib olgan.

Xususan, Tottenxem Braytondan Jan Paul van Hecke transferini 52 million funt evaziga hal qildi. Shuningdek, Romeroning Argentina terma jamoasidagi sherigi Marcos Senesi ham erkin agent sifatida jamoaga kelib qoʻshildi. Bu xaridlar London klubiga himoya chizigʻida muvozanatni saqlab qolish va Romeroning transferidan keladigan mablagʻni boshqa pozitsiyalarni kuchaytirishga sarflash imkonini beradi.

Cristian Romero uchun Italiya A Seriyasi begona emas. U Angliyaga koʻchib oʻtishdan avval Atalanta safida oʻzini koʻrsatgan va liganing eng yaxshi himoyachilaridan biri deb topilgan edi. Futbolchining oʻzi ham jahon chempionatidagi muvaffaqiyatlaridan soʻng faoliyatida yangi sahifa ochish va tanish chempionatga qaytishni ijobiy baholamoqda.

Maʼlumot oʻrnida, Romero 2021-yildan buyon Tottenxem safida 156 ta oʻyinda maydonga tushgan. U oʻtgan mavsumda jamoaning Yevropa ligasidagi gʻalabasida muhim rol oʻynagan boʻlsa-da, uning intizomi bilan bogʻliq muammolar murabbiylar shtabini biroz oʻylantirib qoʻygan edi. Xususan, 2025-26-yilgi mavsumda u toʻrt marta diskvalifikatsiya qilingan.

InterTottenxemCristian RomeroTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi