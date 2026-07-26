Zeiss 2 nanometrli chiplar ishlab chiqarish uchun noyob optika zavodini kengaytirmoqda
Germaniyaning Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) kompaniyasi Oberkoxen shahridagi ishlab chiqarish majmuasini keng koʻlamda kengaytirishini eʼlon qildi. Ushbu loyiha doirasida 25 ming kvadrat metr maydonga ega yangi binolar barpo etiladi. Bu yerda dunyodagi eng ilgʻor chiplarni tayyorlashda qoʻllaniladigan ASML litografiya mashinalari uchun noyob optik tizimlar ishlab chiqariladi. Mazkur qadam global yarimoʻtkazgichlar sanoati uchun strategik ahamiyatga ega, chunki ushbu optikasiz zamonaviy protsessorlarni yaratish imkonsizdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda Zeiss kompaniyasining Oberkoxen va Vetslardagi zavodlari dunyoda EUV (ekstremal ultrabinafsha) litografiya qurilmalari uchun optik ustunlar ishlab chiqaradigan yagona maskan hisoblanadi. ASML oʻzining yillik hisobotida ochiq tan olganidek, litografiya mashinalarini yetkazib berish hajmi aynan Zeiss SMT kompaniyasining ishlab chiqarish quvvatlariga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Nemis kompaniyasi linzalar, oʻta aniq koʻzgular va yoritish tizimlarining yagona yetkazib beruvchisi sanaladi.
Texnologik poygadagi hal qiluvchi boʻgʻinYangi majmuaning ishga tushirilishi 2 nanometrli va undan ham kichikroq texnologik jarayonlar asosida chiplar ishlab chiqarishni jadallashtiradi. ASML maʼlumotlariga koʻra, 2027-yilga kelib Low-NA EUV skanerlarini ishlab chiqarishni yiliga 65 tadan 30 foizga oshirish rejalashtirilgan. Shu bilan birga, bitta litografiya majmuasini yigʻish vaqti hozirgi 22 haftadan 15-16 haftagacha qisqartiriladi. Bu esa jahon bozoridagi smartfon, sunʼiy intellekt va server protsessorlariga boʻlgan ehtiyojni tezroq qondirish imkonini beradi.
Ayniqsa, High-NA EUV deb nomlanuvchi yangi avlod tizimlari uchun optik modullar yaratish oʻta murakkab muhandislik vazifasidir. Birgina optik ustun 40 mingdan ortiq detallardan iborat boʻlib, uning vazni 12 tonnani tashkil etadi. Yoritish tizimi esa yana 25 mingta komponent va 6 tonna vaznga ega. Bunday murakkablikdagi uskunalarni ishlab chiqarish nafaqat yuqori texnologiya, balki oʻta aniq muhitni ham talab qiladi.
Optik tizimlar tarkibidagi alohida koʻzgularni tayyorlash bir necha oy vaqt oladi. Tayyor boʻlgan qismlar ogʻirligi 150 tonnadan ortiq boʻlgan ulkan vakuum kameralarida tekshiriladi. Mutaxassislar sirtning ogʻishini nanometrning ulushlarigacha boʻlgan aniqlikda oʻlchaydilar. Bunday darajadagi aniqlikka dunyoning boshqa hech bir nuqtasida erishib boʻlmaydi, bu esa Zeiss kompaniyasini texnologik monopolga aylantiradi.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va kelajak rejalariASML oʻzining asosiy hamkorini qoʻllab-quvvatlash uchun katta mablagʻ yoʻnaltirmoqda. 2025-yil yakunlariga koʻra, Zeiss SMT kompaniyasiga berilgan kreditlar hajmi 1,91 milliard yevroga yetdi, yana 1,19 milliard yevro esa boʻlgʻusi yetkazib berishlar uchun avans sifatida oʻtkazib berildi. Ushbu investitsiyalar allaqachon oʻz samarasini bermoqda: Zeiss SMT boʻlinmasining yillik tushumi 23 foizga oʻsib, 5,055 milliard yevroni tashkil etdi va guruhning eng yirik biznes yoʻnalishiga aylandi.
Kengayish faqat Oberkoxen bilan cheklanib qolmaydi. Kompaniya ayni paytda quyidagi loyihalarni ham amalga oshirmoqda:
- Vetslar shahrida yangi ishlab chiqarish majmuasi qurilishi;
- Rossdorfda "toza xonalar" maydonini kengaytirish;
- Janubiy Koreyada yangi innovatsion markazning ochilishi.
…