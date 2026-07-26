Zeiss 2 nanometrli chiplar ishlab chiqarish uchun noyob optika zavodini kengaytirmoqda

·34·Texno
Zeiss 2 nanometrli chiplar ishlab chiqarish uchun noyob optika zavodini kengaytirmoqda

Germaniyaning Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) kompaniyasi Oberkoxen shahridagi ishlab chiqarish majmuasini keng koʻlamda kengaytirishini eʼlon qildi. Ushbu loyiha doirasida 25 ming kvadrat metr maydonga ega yangi binolar barpo etiladi. Bu yerda dunyodagi eng ilgʻor chiplarni tayyorlashda qoʻllaniladigan ASML litografiya mashinalari uchun noyob optik tizimlar ishlab chiqariladi. Mazkur qadam global yarimoʻtkazgichlar sanoati uchun strategik ahamiyatga ega, chunki ushbu optikasiz zamonaviy protsessorlarni yaratish imkonsizdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Zeiss kompaniyasining Oberkoxen va Vetslardagi zavodlari dunyoda EUV (ekstremal ultrabinafsha) litografiya qurilmalari uchun optik ustunlar ishlab chiqaradigan yagona maskan hisoblanadi. ASML oʻzining yillik hisobotida ochiq tan olganidek, litografiya mashinalarini yetkazib berish hajmi aynan Zeiss SMT kompaniyasining ishlab chiqarish quvvatlariga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Nemis kompaniyasi linzalar, oʻta aniq koʻzgular va yoritish tizimlarining yagona yetkazib beruvchisi sanaladi.

Texnologik poygadagi hal qiluvchi boʻgʻin

Yangi majmuaning ishga tushirilishi 2 nanometrli va undan ham kichikroq texnologik jarayonlar asosida chiplar ishlab chiqarishni jadallashtiradi. ASML maʼlumotlariga koʻra, 2027-yilga kelib Low-NA EUV skanerlarini ishlab chiqarishni yiliga 65 tadan 30 foizga oshirish rejalashtirilgan. Shu bilan birga, bitta litografiya majmuasini yigʻish vaqti hozirgi 22 haftadan 15-16 haftagacha qisqartiriladi. Bu esa jahon bozoridagi smartfon, sunʼiy intellekt va server protsessorlariga boʻlgan ehtiyojni tezroq qondirish imkonini beradi.

Ayniqsa, High-NA EUV deb nomlanuvchi yangi avlod tizimlari uchun optik modullar yaratish oʻta murakkab muhandislik vazifasidir. Birgina optik ustun 40 mingdan ortiq detallardan iborat boʻlib, uning vazni 12 tonnani tashkil etadi. Yoritish tizimi esa yana 25 mingta komponent va 6 tonna vaznga ega. Bunday murakkablikdagi uskunalarni ishlab chiqarish nafaqat yuqori texnologiya, balki oʻta aniq muhitni ham talab qiladi.

Optik tizimlar tarkibidagi alohida koʻzgularni tayyorlash bir necha oy vaqt oladi. Tayyor boʻlgan qismlar ogʻirligi 150 tonnadan ortiq boʻlgan ulkan vakuum kameralarida tekshiriladi. Mutaxassislar sirtning ogʻishini nanometrning ulushlarigacha boʻlgan aniqlikda oʻlchaydilar. Bunday darajadagi aniqlikka dunyoning boshqa hech bir nuqtasida erishib boʻlmaydi, bu esa Zeiss kompaniyasini texnologik monopolga aylantiradi.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va kelajak rejalari

ASML oʻzining asosiy hamkorini qoʻllab-quvvatlash uchun katta mablagʻ yoʻnaltirmoqda. 2025-yil yakunlariga koʻra, Zeiss SMT kompaniyasiga berilgan kreditlar hajmi 1,91 milliard yevroga yetdi, yana 1,19 milliard yevro esa boʻlgʻusi yetkazib berishlar uchun avans sifatida oʻtkazib berildi. Ushbu investitsiyalar allaqachon oʻz samarasini bermoqda: Zeiss SMT boʻlinmasining yillik tushumi 23 foizga oʻsib, 5,055 milliard yevroni tashkil etdi va guruhning eng yirik biznes yoʻnalishiga aylandi.

Kengayish faqat Oberkoxen bilan cheklanib qolmaydi. Kompaniya ayni paytda quyidagi loyihalarni ham amalga oshirmoqda:

  • Vetslar shahrida yangi ishlab chiqarish majmuasi qurilishi;
  • Rossdorfda "toza xonalar" maydonini kengaytirish;
  • Janubiy Koreyada yangi innovatsion markazning ochilishi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu kengayishlar global yarimoʻtkazgich inqirozining oldini olish va kelajakdagi NVIDIA, Apple hamda Intel kabi gigantlarning eng zamonaviy chiplarga boʻlgan talabini qondirish uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.

ZeissASMLTexnologiyaYarimoʻtkazgichGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob