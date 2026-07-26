Lenovo kompaniyasining yangi ThinkCentre X Tower kompyuteri 14 ming dollargacha baholandi
Lenovo kompaniyasi oʻzining yangi avlod ishchi stansiyasi — ThinkCentre X Tower modelini jahon bozoriga chiqara boshladi. Dastlab Xitoyda taqdim etilgan ushbu noodatiy shaxsiy kompyuter endilikda Shimoliy Amerika va Yevropa mamlakatlarida ham sotuvga qoʻyilmoqda. Qurilmaning texnik xususiyatlari va narxi nafaqat oddiy foydalanuvchilarni, balki texnologiya sohasidagi mutaxassislarni ham hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Lenovo kompaniyasining Buyuk Britaniyadagi rasmiy saytida ushbu kompyuter uchun maxsus konfigurator ishga tushirildi. Unga koʻra, ThinkCentre X Tower qurilmasining eng yuqori talqini 10 480 funt sterlingga (taxminan 14 000 AQSH dollari) baholangan. Bu narx evaziga xaridor Intel Core Ultra 9 285 protsessori va ulkan hajmdagi — 256 GB operativ xotiraga ega boʻladi.
Narxlar oʻrtasidagi tafovut va texnik imkoniyatlarQiziqarli jihati shundaki, ushbu qimmatbaho komplektatsiyada atigi bitta NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti videokartasi koʻzda tutilgan. Vaholanki, ushbu shaxsiy kompyuterning asosiy oʻziga xosligi — unda ikkita videokartaning mustaqil ravishda parallel ishlash imkoniyati mavjudligidir. Masalan, Xitoy bozorida Core Ultra 7 270K Plus protsessori va ikkita RTX 5060 Ti grafik chipiga ega talqin taxminan 5 300 dollar atrofida sotilmoqda.
Gʻarb bozoridagi narxlarning bunday yuqoriligi mutaxassislarda savollar tugʻdirmoqda. Buyuk Britaniyada eng arzon konfiguratsiya 2 530 funt sterlingdan boshlanadi. AQSH bozorida esa qurilmaning eng kuchli talqini Intel Core Ultra 9 290K Plus protsessori, 256 GB hajmli DDR5-6400 CUDIMM xotirasi va umumiy hajmi 6 TB gacha boʻlgan uchta M.2 SSD uyasi bilan jihozlanishi maʼlum qilingan.
ThinkCentre X Tower nafaqat ichki quvvati, balki energiya taʼminoti bilan ham ajralib turadi. Qurilmaga 1200 W quvvatga ega blok oʻrnatilgan boʻlib, bu yuqori unumdorlikdagi komponentlarning barqaror ishlashini taʼminlaydi. Ushbu kompyuter asosan murakkab grafik ishlar, sunʼiy intellekt algoritmlari bilan ishlash va katta hajmdagi maʼlumotlarni qayta ishlashga moʻljallangan professional segment uchun ishlab chiqarilgan.
Oʻzbekiston bozorida Lenovo brendining ThinkCentre turkumidagi mahsulotlari biznes segmentida ancha ommalashgan boʻlsa-da, X Tower kabi eksklyuziv modellar odatda maxsus buyurtma asosida keltiriladi. 14 ming dollarlik narx esa ushbu qurilmani hatto professional ishchi stansiyalar orasida ham eng qimmat modellardan biriga aylantiradi. Hozircha qurilmaning boshqa mintaqalardagi yakuniy narxlari va yetkazib berish muddatlari boʻyicha kompaniya qoʻshimcha maʼlumotlarni ochiqlamagan.
…