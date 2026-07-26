Lenovo kompaniyasining yangi ThinkCentre X Tower kompyuteri 14 ming dollargacha baholandi

·77·Texno
Lenovo kompaniyasining yangi ThinkCentre X Tower kompyuteri 14 ming dollargacha baholandi

Lenovo kompaniyasi oʻzining yangi avlod ishchi stansiyasi — ThinkCentre X Tower modelini jahon bozoriga chiqara boshladi. Dastlab Xitoyda taqdim etilgan ushbu noodatiy shaxsiy kompyuter endilikda Shimoliy Amerika va Yevropa mamlakatlarida ham sotuvga qoʻyilmoqda. Qurilmaning texnik xususiyatlari va narxi nafaqat oddiy foydalanuvchilarni, balki texnologiya sohasidagi mutaxassislarni ham hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Lenovo kompaniyasining Buyuk Britaniyadagi rasmiy saytida ushbu kompyuter uchun maxsus konfigurator ishga tushirildi. Unga koʻra, ThinkCentre X Tower qurilmasining eng yuqori talqini 10 480 funt sterlingga (taxminan 14 000 AQSH dollari) baholangan. Bu narx evaziga xaridor Intel Core Ultra 9 285 protsessori va ulkan hajmdagi — 256 GB operativ xotiraga ega boʻladi.

Narxlar oʻrtasidagi tafovut va texnik imkoniyatlar

Qiziqarli jihati shundaki, ushbu qimmatbaho komplektatsiyada atigi bitta NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti videokartasi koʻzda tutilgan. Vaholanki, ushbu shaxsiy kompyuterning asosiy oʻziga xosligi — unda ikkita videokartaning mustaqil ravishda parallel ishlash imkoniyati mavjudligidir. Masalan, Xitoy bozorida Core Ultra 7 270K Plus protsessori va ikkita RTX 5060 Ti grafik chipiga ega talqin taxminan 5 300 dollar atrofida sotilmoqda.

Gʻarb bozoridagi narxlarning bunday yuqoriligi mutaxassislarda savollar tugʻdirmoqda. Buyuk Britaniyada eng arzon konfiguratsiya 2 530 funt sterlingdan boshlanadi. AQSH bozorida esa qurilmaning eng kuchli talqini Intel Core Ultra 9 290K Plus protsessori, 256 GB hajmli DDR5-6400 CUDIMM xotirasi va umumiy hajmi 6 TB gacha boʻlgan uchta M.2 SSD uyasi bilan jihozlanishi maʼlum qilingan.

ThinkCentre X Tower nafaqat ichki quvvati, balki energiya taʼminoti bilan ham ajralib turadi. Qurilmaga 1200 W quvvatga ega blok oʻrnatilgan boʻlib, bu yuqori unumdorlikdagi komponentlarning barqaror ishlashini taʼminlaydi. Ushbu kompyuter asosan murakkab grafik ishlar, sunʼiy intellekt algoritmlari bilan ishlash va katta hajmdagi maʼlumotlarni qayta ishlashga moʻljallangan professional segment uchun ishlab chiqarilgan.

Oʻzbekiston bozorida Lenovo brendining ThinkCentre turkumidagi mahsulotlari biznes segmentida ancha ommalashgan boʻlsa-da, X Tower kabi eksklyuziv modellar odatda maxsus buyurtma asosida keltiriladi. 14 ming dollarlik narx esa ushbu qurilmani hatto professional ishchi stansiyalar orasida ham eng qimmat modellardan biriga aylantiradi. Hozircha qurilmaning boshqa mintaqalardagi yakuniy narxlari va yetkazib berish muddatlari boʻyicha kompaniya qoʻshimcha maʼlumotlarni ochiqlamagan.

LenovoThinkCentreCore UltraNVIDIATexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob