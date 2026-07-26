United Airlines avval rad etilgan Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishi mumkin

·46·Texno
United Airlines avval rad etilgan Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishi mumkin

AQSHning yirik aviatashuvchilaridan biri boʻlgan United Airlines kompaniyasi Boeing korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqarilgan, biroq uzoq vaqt omborlarda qolib ketgan 20 ga yaqin Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olish masalasini koʻrib chiqmoqda. AviaNews nashrining sohaviy manbalarga tayanib xabar berishicha, ushbu laynerlar dastlab Emirates aviakompaniyasi uchun moʻljallangan edi, biroq Dubay giganti ularni qabul qilishdan bosh tortgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gap 2019–2021-yillar oraligʻida, yaʼni Boeing 777X dasturi hali toʻliq sertifikatsiyadan oʻtmasdan oldin ishlab chiqarilgan ilk partiya haqida bormoqda. Sertifikatlashtirish jarayonining koʻp yillarga choʻzilib ketishi oqibatida ushbu havo kemalari foydalanishga topshirilmadi va bir necha yil davomida maxsus maydonlarda saqlanib keldi. Aynan shu omil ularning texnik holati va iqtisodiy samaradorligi borasida savollarni keltirib chiqardi.

Emirates nima uchun bu laynerlardan voz kechgan edi?

Emirates aviakompaniyasi prezidenti Tim Clark ushbu samolyotlarni qabul qilmaslik sabablarini ochiq tushuntirgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, ilk ishlab chiqarilgan nusxalarni yakuniy seriyali konfiguratsiyaga keltirish uchun juda katta hajmdagi modernizatsiya ishlari talab etiladi. Bu esa nafaqat vaqt, balki ulkan moliyaviy xarajatlarni ham anglatadi.

Bundan tashqari, Clark uzoq muddatli saqlash sharoitlari samolyotlarning umumiy ekspluatatsiya resursiga salbiy taʼsir koʻrsatganini taʼkidlagan. Emirates rahbari hatto oʻzining kinoyali chiqishlari bilan ham yodda qolgan edi. U bir safar ushbu samolyotlar endi faqat Heinz kompaniyasiga "loviya konservalari uchun tunuka qutilar yasashga" yarashi mumkinligini aytib, loyihaning kechikishidan noroziligini bildirgan.

Boeing va United Airlines uchun strategik ahamiyat

Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, United Airlines AQSHda Boeing 777-9 modelining birinchi operatoriga aylanishi mumkin. Bu aviakompaniya uchun parkni yangilash va yoʻlovchi sigʻimini oshirish yoʻlidagi muhim qadam boʻladi. Boeing uchun esa bu kelishuv omborlarda turib qolgan va katta xarajat talab qiladigan "muammoli" samolyotlar masalasini hal qilish imkoniyatidir.

Hozircha na Boeing, na United Airlines vakillari ushbu maʼlumot yuzasidan rasmiy izoh berishgani yoʻq. Soha mutaxassislarining fikricha, agar kelishuv amalga oshsa, Boeing ushbu laynerlarni sezilarli chegirmalar bilan taqdim etishi yoki ularni modernizatsiya qilish xarajatlarining bir qismini oʻz zimmasiga olishi kerak boʻladi.

Oʻzbekiston aviatsiya bozori uchun ham Boeing 777 seriyasi begona emas. Milliy aviatashuvchimiz parkida ushbu turdagi samolyotlar mavjud boʻlib, ular uzoq masofali reyslarda yuqori samaradorlik koʻrsatib kelmoqda. Boeing 777X oilasining taqdiri esa butun dunyo aviatsiya sanoati, jumladan, mintaqamizdagi yirik tranzit tashuvchilar uchun ham diqqat markazida boʻlib qolmoqda.

BoeingUnited AirlinesEmiratesAviatsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob