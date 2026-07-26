United Airlines avval rad etilgan Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishi mumkin
AQSHning yirik aviatashuvchilaridan biri boʻlgan United Airlines kompaniyasi Boeing korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqarilgan, biroq uzoq vaqt omborlarda qolib ketgan 20 ga yaqin Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olish masalasini koʻrib chiqmoqda. AviaNews nashrining sohaviy manbalarga tayanib xabar berishicha, ushbu laynerlar dastlab Emirates aviakompaniyasi uchun moʻljallangan edi, biroq Dubay giganti ularni qabul qilishdan bosh tortgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Gap 2019–2021-yillar oraligʻida, yaʼni Boeing 777X dasturi hali toʻliq sertifikatsiyadan oʻtmasdan oldin ishlab chiqarilgan ilk partiya haqida bormoqda. Sertifikatlashtirish jarayonining koʻp yillarga choʻzilib ketishi oqibatida ushbu havo kemalari foydalanishga topshirilmadi va bir necha yil davomida maxsus maydonlarda saqlanib keldi. Aynan shu omil ularning texnik holati va iqtisodiy samaradorligi borasida savollarni keltirib chiqardi.
Emirates nima uchun bu laynerlardan voz kechgan edi?Emirates aviakompaniyasi prezidenti Tim Clark ushbu samolyotlarni qabul qilmaslik sabablarini ochiq tushuntirgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, ilk ishlab chiqarilgan nusxalarni yakuniy seriyali konfiguratsiyaga keltirish uchun juda katta hajmdagi modernizatsiya ishlari talab etiladi. Bu esa nafaqat vaqt, balki ulkan moliyaviy xarajatlarni ham anglatadi.
Bundan tashqari, Clark uzoq muddatli saqlash sharoitlari samolyotlarning umumiy ekspluatatsiya resursiga salbiy taʼsir koʻrsatganini taʼkidlagan. Emirates rahbari hatto oʻzining kinoyali chiqishlari bilan ham yodda qolgan edi. U bir safar ushbu samolyotlar endi faqat Heinz kompaniyasiga "loviya konservalari uchun tunuka qutilar yasashga" yarashi mumkinligini aytib, loyihaning kechikishidan noroziligini bildirgan.
Boeing va United Airlines uchun strategik ahamiyatAgar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, United Airlines AQSHda Boeing 777-9 modelining birinchi operatoriga aylanishi mumkin. Bu aviakompaniya uchun parkni yangilash va yoʻlovchi sigʻimini oshirish yoʻlidagi muhim qadam boʻladi. Boeing uchun esa bu kelishuv omborlarda turib qolgan va katta xarajat talab qiladigan "muammoli" samolyotlar masalasini hal qilish imkoniyatidir.
Hozircha na Boeing, na United Airlines vakillari ushbu maʼlumot yuzasidan rasmiy izoh berishgani yoʻq. Soha mutaxassislarining fikricha, agar kelishuv amalga oshsa, Boeing ushbu laynerlarni sezilarli chegirmalar bilan taqdim etishi yoki ularni modernizatsiya qilish xarajatlarining bir qismini oʻz zimmasiga olishi kerak boʻladi.
Oʻzbekiston aviatsiya bozori uchun ham Boeing 777 seriyasi begona emas. Milliy aviatashuvchimiz parkida ushbu turdagi samolyotlar mavjud boʻlib, ular uzoq masofali reyslarda yuqori samaradorlik koʻrsatib kelmoqda. Boeing 777X oilasining taqdiri esa butun dunyo aviatsiya sanoati, jumladan, mintaqamizdagi yirik tranzit tashuvchilar uchun ham diqqat markazida boʻlib qolmoqda.
…