Real Madrid transfer bozorida tub burilish yasamoqda: Navbatdagi rejalar maʻlum boʻldi

·59·Sport
Real Madrid transfer bozorida tub burilish yasamoqda: Navbatdagi rejalar maʻlum boʻldi

Madridning Real Madrid klubi joriy yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini tubdan yangilash va kuchaytirish boʻyicha faol ishlarni davom ettirmoqda. Ispaniya matbuotida "Sumeriana" deb ataladigan transfer mish-mishlari va shov-shuvlari fonida, "qirollik klubi" bir qator muhim kelishuvlarni yakunlash arafasida turibdi. Bu jarayon nafaqat yangi futbolchilarni jalb qilish, balki tarkibdagi ortiqcha yukdan xalos boʻlishni ham nazarda tutadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport nashri bergan maʻlumotlarga koʻra, klub allaqachon Marc Cucurella transferini hal qilib boʻlgan. Shuningdek, Jan Diomande va Rodri kabi iqtidorli futbolchilarning Madridga koʻchib oʻtishi deyarli hal boʻlgan masaladek koʻrilmoqda. Ushbu xaridlar jamoa muxlislari oʻrtasida katta qiziqish va optimizm uygʻotib, yangi mavsum oldidan kutilmalarni yuqori darajaga koʻtardi.

Tarkibni muvozanatlashtirish strategiyasi

Hozirgi bosqichda Real Madrid rahbariyati oldida turgan eng muhim vazifa — transferlar balansini saqlashdir. Klub rahbariyati yangi oʻyinchilarni sotib olish bilan bir qatorda, jamoa rejalariga kirmaydigan futbolchilarni sotish orqali moliyaviy barqarorlikni taʻminlashga intilmoqda. Bu strategiya klubning transfer bozoridagi nufuzini saqlab qolish va muzokaralarda ustunlikka ega boʻlish uchun juda muhim hisoblanadi.

Ayni damda jamoaning har bir chizigʻida hal qilinishi kerak boʻlgan masalalar mavjud. Ayniqsa, himoya markazini kuchaytirish ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Yangi markaziy himoyachi va yarim himoyachi bilan shartnoma imzolash uchun klub avvalo mavjud resurslarni qayta koʻrib chiqishi lozim.

Ketishi kutilayotgan futbolchilar

Tarkibdagi oʻzgarishlar zanjiri birinchi navbatda yosh himoyachi Raúl Asencio bilan bogʻliq. Uning jamoadan ketishi yangi himoyachilar uchun joy boʻshatish imkonini beradi. Shuningdek, Álvaro Carreras ham transfer roʻyxatiga tushgan futbolchilardan biri hisoblanadi.

  • Raúl Asencio — yangi himoyachi kelishi uchun asosiy nomzod;
  • Álvaro Carreras — Angliya Premer-ligasi klublari tomonidan jiddiy qiziqish bildirilmoqda;
  • Yarim himoya chizigʻidagi rotatsiyalar.
Álvaro Carrerasga Angliya Premer-ligasining bir qator jamoalari tomonidan qiziqish bildirilayotgani, futbolchining oʻzi ham faoliyatini boshqa klubda davom ettirishga tayyorligini koʻrsatmoqda. Bu esa Madrid klubiga foydali bitimni amalga oshirish va tarkibni yanada optimallashtirish imkonini beradi.

Transfer oynasi 1-sentabrga qadar ochiq ekanligini hisobga olsak, Real Madrid muxlislarini hali oldinda koʻplab kutilmagan yangiliklar kutmoqda. Klubning maqsadi — nafaqat yulduzli tarkib yigʻish, balki har bir pozitsiyada sogʻlom raqobatni shakllantirishdir. Bu esa kelgusi mavsumda barcha turnirlarda, jumladan, Chempionlar ligasida gʻoliblik uchun kurashishda asosiy omil boʻladi.

Real MadridTransferlarFutbolLa LigaSport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Kecha, 22:35«Al-Nasr»da $213 millionlik xavf: transferlar to‘xtaydimi?«Al-Nasr»da $213 millionlik xavf: transferlar to‘xtaydimi?Kecha, 22:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi