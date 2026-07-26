Real Madrid transfer bozorida tub burilish yasamoqda: Navbatdagi rejalar maʻlum boʻldi
Madridning Real Madrid klubi joriy yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini tubdan yangilash va kuchaytirish boʻyicha faol ishlarni davom ettirmoqda. Ispaniya matbuotida "Sumeriana" deb ataladigan transfer mish-mishlari va shov-shuvlari fonida, "qirollik klubi" bir qator muhim kelishuvlarni yakunlash arafasida turibdi. Bu jarayon nafaqat yangi futbolchilarni jalb qilish, balki tarkibdagi ortiqcha yukdan xalos boʻlishni ham nazarda tutadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport nashri bergan maʻlumotlarga koʻra, klub allaqachon Marc Cucurella transferini hal qilib boʻlgan. Shuningdek, Jan Diomande va Rodri kabi iqtidorli futbolchilarning Madridga koʻchib oʻtishi deyarli hal boʻlgan masaladek koʻrilmoqda. Ushbu xaridlar jamoa muxlislari oʻrtasida katta qiziqish va optimizm uygʻotib, yangi mavsum oldidan kutilmalarni yuqori darajaga koʻtardi.
Tarkibni muvozanatlashtirish strategiyasiHozirgi bosqichda Real Madrid rahbariyati oldida turgan eng muhim vazifa — transferlar balansini saqlashdir. Klub rahbariyati yangi oʻyinchilarni sotib olish bilan bir qatorda, jamoa rejalariga kirmaydigan futbolchilarni sotish orqali moliyaviy barqarorlikni taʻminlashga intilmoqda. Bu strategiya klubning transfer bozoridagi nufuzini saqlab qolish va muzokaralarda ustunlikka ega boʻlish uchun juda muhim hisoblanadi.
Ayni damda jamoaning har bir chizigʻida hal qilinishi kerak boʻlgan masalalar mavjud. Ayniqsa, himoya markazini kuchaytirish ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Yangi markaziy himoyachi va yarim himoyachi bilan shartnoma imzolash uchun klub avvalo mavjud resurslarni qayta koʻrib chiqishi lozim.
Ketishi kutilayotgan futbolchilarTarkibdagi oʻzgarishlar zanjiri birinchi navbatda yosh himoyachi Raúl Asencio bilan bogʻliq. Uning jamoadan ketishi yangi himoyachilar uchun joy boʻshatish imkonini beradi. Shuningdek, Álvaro Carreras ham transfer roʻyxatiga tushgan futbolchilardan biri hisoblanadi.
- Raúl Asencio — yangi himoyachi kelishi uchun asosiy nomzod;
- Álvaro Carreras — Angliya Premer-ligasi klublari tomonidan jiddiy qiziqish bildirilmoqda;
- Yarim himoya chizigʻidagi rotatsiyalar.
Transfer oynasi 1-sentabrga qadar ochiq ekanligini hisobga olsak, Real Madrid muxlislarini hali oldinda koʻplab kutilmagan yangiliklar kutmoqda. Klubning maqsadi — nafaqat yulduzli tarkib yigʻish, balki har bir pozitsiyada sogʻlom raqobatni shakllantirishdir. Bu esa kelgusi mavsumda barcha turnirlarda, jumladan, Chempionlar ligasida gʻoliblik uchun kurashishda asosiy omil boʻladi.
…