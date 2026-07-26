Muhammad Salah Turkiyaga koʻchib oʻtishga yaqin: Beshiktosh yulduzga katta maosh taklif qildi

·84·Sport
Muhammad Salah Turkiyaga koʻchib oʻtishga yaqin: Beshiktosh yulduzga katta maosh taklif qildi

Liverpul jamoasining tirik afsonasi Muhammad Salah faoliyatida keskin burilish yasab, Turkiya Superligasiga yoʻl olishi kutilmoqda. Misrlik hujumchining Mersisayd klubi bilan shartnomasi yakuniga yetib borayotgan bir paytda, Istanbulning Beshiktosh klubi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralarda sezilarli ilgarilashga erishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

FotoMac nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, turk grandi Salah uchun moliyaviy jihatdan juda jozibador taklif tayyorlagan. Beshiktosh rahbariyati 32 yoshli hujumchiga yiliga 12,5 million yevro miqdorida maosh toʻlashga tayyorligini bildirgan. Bu Turkiya chempionati tarixidagi eng yuqori maoshlardan biri boʻlishi mumkin.

Muzokaralardagi hal qiluvchi burilish

Maʼlum qilinishicha, Beshiktosh mutasaddilari va futbolchining agenti Rammy Abbas oʻrtasida oʻtkazilgan soʻnggi uchrashuvda tomonlar umumiy til topishishgan. Avvalroq moliyaviy talablar tufayli toʻxtab qolgan muloqot endilikda yakuniy bosqichga kirdi. Agent komissiyasi bilan bogʻliq muammolar ham ijobiy hal etilgani aytilmoqda.

Beshiktosh prezidenti Serdal Adali ushbu transferni shaxsan oʻz nazoratiga olgan. Klub rahbari ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida muzokaralar tafsilotlarini ochiqladi: "Biz uzoq vaqtdan beri Muhammad Salah va uning vakillari bilan aloqadamiz. Futbolchining barcha talablarini oʻrganib chiqib, oʻzimizning soʻnggi rasmiy taklifimizni yubordik. Endi qaror qabul qilish navbati futbolchining oʻzida".

Klub rahbariyati ushbu transferni nafaqat sport natijalari, balki marketing nuqtayi nazaridan ham ustuvor vazifa deb hisoblamoqda. Muzokaralar davomida jamoaning taktik tuzilishi va Salahning klub tijoriy loyihalaridagi ishtiroki ham atroflicha muhokama qilingan. Beshiktosh infratuzilmasi bunday darajadagi yulduzni qabul qilishga toʻliq tayyor holatga keltirilgan.

Liverpul muxlislari uchun bu xabar kutilmagan boʻlishi mumkin, biroq Muhammad Salah erkin agent sifatida jamoani tark etish ehtimoli kundan-kunga ortib bormoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu Turkiya futboli uchun soʻnggi yillardagi eng shov-shuvli voqea boʻladi. Misrlik yulduzning kelishi Superliganing nufuzini va translyatsiyalar jozibadorligini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz.

Muhammad SalahBeshiktoshLiverpulTransferTurkiya Superligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi