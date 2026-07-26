Muhammad Salah Turkiyaga koʻchib oʻtishga yaqin: Beshiktosh yulduzga katta maosh taklif qildi
Liverpul jamoasining tirik afsonasi Muhammad Salah faoliyatida keskin burilish yasab, Turkiya Superligasiga yoʻl olishi kutilmoqda. Misrlik hujumchining Mersisayd klubi bilan shartnomasi yakuniga yetib borayotgan bir paytda, Istanbulning Beshiktosh klubi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralarda sezilarli ilgarilashga erishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
FotoMac nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, turk grandi Salah uchun moliyaviy jihatdan juda jozibador taklif tayyorlagan. Beshiktosh rahbariyati 32 yoshli hujumchiga yiliga 12,5 million yevro miqdorida maosh toʻlashga tayyorligini bildirgan. Bu Turkiya chempionati tarixidagi eng yuqori maoshlardan biri boʻlishi mumkin.
Muzokaralardagi hal qiluvchi burilishMaʼlum qilinishicha, Beshiktosh mutasaddilari va futbolchining agenti Rammy Abbas oʻrtasida oʻtkazilgan soʻnggi uchrashuvda tomonlar umumiy til topishishgan. Avvalroq moliyaviy talablar tufayli toʻxtab qolgan muloqot endilikda yakuniy bosqichga kirdi. Agent komissiyasi bilan bogʻliq muammolar ham ijobiy hal etilgani aytilmoqda.
Beshiktosh prezidenti Serdal Adali ushbu transferni shaxsan oʻz nazoratiga olgan. Klub rahbari ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida muzokaralar tafsilotlarini ochiqladi: "Biz uzoq vaqtdan beri Muhammad Salah va uning vakillari bilan aloqadamiz. Futbolchining barcha talablarini oʻrganib chiqib, oʻzimizning soʻnggi rasmiy taklifimizni yubordik. Endi qaror qabul qilish navbati futbolchining oʻzida".
Klub rahbariyati ushbu transferni nafaqat sport natijalari, balki marketing nuqtayi nazaridan ham ustuvor vazifa deb hisoblamoqda. Muzokaralar davomida jamoaning taktik tuzilishi va Salahning klub tijoriy loyihalaridagi ishtiroki ham atroflicha muhokama qilingan. Beshiktosh infratuzilmasi bunday darajadagi yulduzni qabul qilishga toʻliq tayyor holatga keltirilgan.
Liverpul muxlislari uchun bu xabar kutilmagan boʻlishi mumkin, biroq Muhammad Salah erkin agent sifatida jamoani tark etish ehtimoli kundan-kunga ortib bormoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu Turkiya futboli uchun soʻnggi yillardagi eng shov-shuvli voqea boʻladi. Misrlik yulduzning kelishi Superliganing nufuzini va translyatsiyalar jozibadorligini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz.
…