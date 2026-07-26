Guskov kechagi jangdan so‘ng: «O‘zbekiston kapitani taslim bo‘lmaydi»
Bogdan Guskov faoliyatidagi eng katta janglardan birida sobiq UFC chempioni Magomed Ankalayevga imkoniyatni boy berdi. Ammo Abu-Dabidagi mag‘lubiyatdan ko‘p o‘tmay, O‘zbekiston vakili muxlislariga qisqa, lekin qat’iy murojaat yo‘lladi.
«O‘zbekiston kapitani taslim bo‘lmaydi»
Guskov ijtimoiy tarmoqda jang natijasini bahona yoki uzun izohlarsiz qabul qildi. U mag‘lubiyatga qaramay, oktagonga yana qaytishini ta’kidladi.
«Do‘stlar, barchangizga salom. Bugun shunday bo‘ldi. Ammo bir narsani aniq aytaman — “O‘zbekiston kapitani” taslim bo‘lmaydi. Yana ko‘rishamiz».
Jangchining bu so‘zlari uning mag‘lubiyatdan keyin ham maqsadidan qaytmasligini ko‘rsatdi. Guskovning murojaatida keyingi raqib yoki oktagonga qaytish sanasi aytilmagan.
Ankalayev jangni so‘nggi raundda yakunladi
UFC Fight Night turniri 25 iyul kuni Abu-Dabidagi «Etihad Arena»da o‘tkazildi. Yarim og‘ir vazn toifasidagi markaziy jangda Guskov reyting peshqadami va sobiq chempion Magomed Ankalayevga qarshi oktagonga chiqdi.
Ankalayev beshinchi raundda raqibini parterga o‘tkazib, zarbalar seriyasini amalga oshirdi. Hakam 2 daqiqa 41 soniyada bahsni to‘xtatdi va rossiyalik jangchining texnik nokaut bilan g‘alaba qozonganini e’lon qildi.
Guskov katta jangni qisqa muddatda qabul qilgandi
O‘zbekistonlik sportchi dastlab ushbu turnirda Ankalayev bilan jang qilishi kerak emasdi. Sobiq chempionning rejalashtirilgan raqibi Xalil Rauntri jarohat tufayli safdan chiqqach, Guskov uning o‘rnini egalladi.
U taklifni jangga atigi ikki hafta qolganida qabul qildi. Shu tariqa Guskov ilk bor UFC turnirining asosiy jangida ishtirok etib, divizionda birinchi raqamda turgan sportchiga qarshi besh raundlik bahs o‘tkazdi. UFC jang oldidan uni O‘zbekistonning reytingdagi eng yuqori vakili sifatida tanishtirgan edi.
Qisqa tayyorgarlik, besh raundlik format va sobiq chempion — Guskov bir kechada faoliyatidagi eng og‘ir sinovlardan biriga duch keldi.
G‘alabali seriyaga nuqta qo‘yildi
Ankalayevga qarshi mag‘lubiyatdan keyin Bogdan Guskovning professional MMAdagi natijasi 18 ta g‘alaba, 4 ta mag‘lubiyat va 1 ta durangni tashkil etdi. Uning UFCdagi hisobi esa 4 ta g‘alaba, 2 ta mag‘lubiyat va 1 ta durangdan iborat bo‘ldi.
Guskovning 18 ta professional g‘alabasining barchasi muddatidan oldin qo‘lga kiritilgan:
15 ta nokaut;
3 ta og‘riqli yoki bo‘g‘ish usuli;
13 ta birinchi raunddagi g‘alaba.
Bu raqamlar uni yarim og‘ir vazn toifasidagi eng xavfli finisherlardan biri sifatida saqlab qolmoqda.
Endi Guskovni nima kutmoqda?
Ankalayevga qarshi jang Guskovning chempionlik poygasidagi tezkor yurishini sekinlashtirdi. Ammo qisqa muddatda qabul qilingan bahsda divizionning birinchi raqamiga qarshi beshinchi raundgacha yetib borishi uning reytingdagi mavqeini butunlay yo‘qqa chiqarmasligi mumkin.
Uning keyingi raqibi hozircha ma’lum emas. Eng mantiqiy ssenariy — Guskovning reytingda o‘ziga yaqin jangchilardan biri bilan oktagonga qaytishi va yana g‘alabali yo‘lga chiqishga urinishi.
Abu-Dabida g‘alaba bo‘lmadi, ammo Guskovning xabari aniq: bu hikoya shu yerda tugamadi. «Yana ko‘rishamiz» degan ikki og‘iz so‘z endi uning keyingi jangigacha berilgan va’da bo‘lib qoldi.
…