Guskov kechagi jangdan so‘ng: «O‘zbekiston kapitani taslim bo‘lmaydi»

·87·Sport
Guskov kechagi jangdan so‘ng: «O‘zbekiston kapitani taslim bo‘lmaydi»

Bogdan Guskov faoliyatidagi eng katta janglardan birida sobiq UFC chempioni Magomed Ankalayevga imkoniyatni boy berdi. Ammo Abu-Dabidagi mag‘lubiyatdan ko‘p o‘tmay, O‘zbekiston vakili muxlislariga qisqa, lekin qat’iy murojaat yo‘lladi.

«O‘zbekiston kapitani taslim bo‘lmaydi»

Guskov ijtimoiy tarmoqda jang natijasini bahona yoki uzun izohlarsiz qabul qildi. U mag‘lubiyatga qaramay, oktagonga yana qaytishini ta’kidladi.

«Do‘stlar, barchangizga salom. Bugun shunday bo‘ldi. Ammo bir narsani aniq aytaman — “O‘zbekiston kapitani” taslim bo‘lmaydi. Yana ko‘rishamiz».

Jangchining bu so‘zlari uning mag‘lubiyatdan keyin ham maqsadidan qaytmasligini ko‘rsatdi. Guskovning murojaatida keyingi raqib yoki oktagonga qaytish sanasi aytilmagan.

Ankalayev jangni so‘nggi raundda yakunladi

UFC Fight Night turniri 25 iyul kuni Abu-Dabidagi «Etihad Arena»da o‘tkazildi. Yarim og‘ir vazn toifasidagi markaziy jangda Guskov reyting peshqadami va sobiq chempion Magomed Ankalayevga qarshi oktagonga chiqdi.

Ankalayev beshinchi raundda raqibini parterga o‘tkazib, zarbalar seriyasini amalga oshirdi. Hakam 2 daqiqa 41 soniyada bahsni to‘xtatdi va rossiyalik jangchining texnik nokaut bilan g‘alaba qozonganini e’lon qildi.

Guskov katta jangni qisqa muddatda qabul qilgandi

O‘zbekistonlik sportchi dastlab ushbu turnirda Ankalayev bilan jang qilishi kerak emasdi. Sobiq chempionning rejalashtirilgan raqibi Xalil Rauntri jarohat tufayli safdan chiqqach, Guskov uning o‘rnini egalladi.

U taklifni jangga atigi ikki hafta qolganida qabul qildi. Shu tariqa Guskov ilk bor UFC turnirining asosiy jangida ishtirok etib, divizionda birinchi raqamda turgan sportchiga qarshi besh raundlik bahs o‘tkazdi. UFC jang oldidan uni O‘zbekistonning reytingdagi eng yuqori vakili sifatida tanishtirgan edi.

Qisqa tayyorgarlik, besh raundlik format va sobiq chempion — Guskov bir kechada faoliyatidagi eng og‘ir sinovlardan biriga duch keldi.

G‘alabali seriyaga nuqta qo‘yildi

Ankalayevga qarshi mag‘lubiyatdan keyin Bogdan Guskovning professional MMAdagi natijasi 18 ta g‘alaba, 4 ta mag‘lubiyat va 1 ta durangni tashkil etdi. Uning UFCdagi hisobi esa 4 ta g‘alaba, 2 ta mag‘lubiyat va 1 ta durangdan iborat bo‘ldi.

Guskovning 18 ta professional g‘alabasining barchasi muddatidan oldin qo‘lga kiritilgan:

  • 15 ta nokaut;

  • 3 ta og‘riqli yoki bo‘g‘ish usuli;

  • 13 ta birinchi raunddagi g‘alaba.

Bu raqamlar uni yarim og‘ir vazn toifasidagi eng xavfli finisherlardan biri sifatida saqlab qolmoqda.

Endi Guskovni nima kutmoqda?

Ankalayevga qarshi jang Guskovning chempionlik poygasidagi tezkor yurishini sekinlashtirdi. Ammo qisqa muddatda qabul qilingan bahsda divizionning birinchi raqamiga qarshi beshinchi raundgacha yetib borishi uning reytingdagi mavqeini butunlay yo‘qqa chiqarmasligi mumkin.

Uning keyingi raqibi hozircha ma’lum emas. Eng mantiqiy ssenariy — Guskovning reytingda o‘ziga yaqin jangchilardan biri bilan oktagonga qaytishi va yana g‘alabali yo‘lga chiqishga urinishi.

Abu-Dabida g‘alaba bo‘lmadi, ammo Guskovning xabari aniq: bu hikoya shu yerda tugamadi. «Yana ko‘rishamiz» degan ikki og‘iz so‘z endi uning keyingi jangigacha berilgan va’da bo‘lib qoldi.

Bogdan GuskovMagomed AnkalaevO'zbekistonAbu-DabiUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Kecha, 22:35«Al-Nasr»da $213 millionlik xavf: transferlar to‘xtaydimi?«Al-Nasr»da $213 millionlik xavf: transferlar to‘xtaydimi?Kecha, 22:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi